En Alajuelense admiten que los cambios de técnico dificultan tener una idea de juego clara

Bryan Ruiz jugó 58 minutos contra Cartaginés y fue sustituido por Celso Borges. Ambos se integran desde este domingo a la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense inició el torneo con Andrés Carevic, siguió con Luis Marín, ahora se dio un partido con derrota en medio de la transición para que asuma Albert Rudé, quien presenció en primera fila los males de la Liga.

La gerencia deportiva decidió que para este partido contra Cartaginés, que finalizó con un triunfo brumoso de 1-0 con un gol de Allen Guevara, Alajuelense quedaba a cargo de Wardy Alfaro, Júnior Díaz y Juan Carlos Herrera. Sin embargo, la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) indicó que para dirigir se necesitaba de alguien con licencia clase A y por eso se incluyó al entrenador del alto rendimiento, Greivin Mora, quien ofreció la rueda de prensa previa y la posterior al partido.

“Es una derrota que nos duele y nos pesa bastante porque no está proyectada y por supuesto que no aspiramos a eso, es claro que en las circunstancias del partido se fueron desenvolviendo de una forma que cambió el plan y la estrategia que teníamos propuesta”, expresó Grevin Mora.

Y agregó: “Los jugadores y los encargados para el partido estamos muy golpeados y muy dolidos por esta derrota, pero sin duda alguna, tenemos que levantar la cabeza para asumir las responsabilidades del caso, entendiendo que la institución es grande en el país y tiene que aspirar a lo mejor”.

¿Le parece que la Liga debería de empezar a dar más oportunidades a los jóvenes, por encima del futbolista pintado?

Todos los jugadores juveniles que están trabajando con el primer equipo tienen la misma oportunidad que los más experimentados. Todo pasa por lo que el entrenador vea y que el día a día se vaya desenvolviendo para ver en qué momento los jugadores pueden calzar y en qué momento ellos pueden participar.

Es claro que nosotros apenas tuvimos tres días para planear este partido y teníamos que trabajar sobre la base de lo que se ha venido desarrollando sobre los últimos meses. Con el nuevo entrenador tendrán la misma oportunidad de competir el puesto con los experimentados y el entrenador decidirán quiénes son los indicados.

La semana fue turbulenta para el equipo y hay futbolistas que este sábado no mostraron su mejor versión y es evidente que la afición está molesta. ¿Qué evaluación hace?

Entendemos que tenemos una plantilla de mucha calidad, tanto de jugadores experimentados como de jugadores jóvenes. Estamos pasando por un momento de cierta desconfianza que ha provocado que el equipo caiga en un bache, como lo estamos pasando. El resultado del martes nos golpea y este también nos está golpeando bastante fuerte.

Creo que ahora a partir de esta semana, que cae semana de Selección para que el entrenador pueda trabajar y tener su idea de juego más clara creo que nos va a ayudar para que el equipo pueda seguir levantando y pueda seguir mejorando. Estamos claros que no estamos donde queremos.

¿Qué tan difícil es esta situación?

Cartaginés hizo su juego, sacó su ventaja porque ganó 1-0. Ellos encontraron un lapso en el primer tiempo con el juego por las bandas, fueron desequilibrantes y no pudimos descifrar. Con la expulsión de ellos no tuvimos el camino correcto para poder encontrar la ventaja numérica. Sobre lapsos encontramos posesión de la pelota, sobre la banda derecha en los últimos 15 minutos encontramos mejor las llegadas, pero no estuvimos tan finos para poder llegar y en la última jugada lograr al menos el empate. Cartaginés gana bien, porque no encontramos la llave para poder al menos empatar el partido.

Greivin Mora es quien tenía la licencia clase A en el banquillo rojinegro. (Prensa Alajuelense)

¿Cuesta cuando se tiene a un equipo golpeado, porque usted vino de emergente? ¿Qué conclusiones saca con tantas figuras que tiene el equipo?

Estamos dolidos y estamos golpeados, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos y somos conscientes de la obligación que tenemos al representar a la institución y a la afición, que entiendo que está muy molesta. Es claro que la afición y nosotros aspiramos al primer lugar y al campeonato y no teniendo estas irregularidades que hemos encontrado.

Los cambios de técnico dificultan que la plantilla pueda tener una idea de juego clara. Estamos hablando de que llega el tercer técnico y eso no es fácil de amalgamar, eso necesita tiempo, no solo a nivel nuestro. A nivel mundial también se ve, se ocupa tiempo para que una idea sea bien plasmada. Ahora apoyar al técnico que ya está acá, que observó el partido, que ya ha analizado a la plantilla y todo lo que involucra la institución para responder y resolver esta situación lo más pronto posible.

Albert Rudé vio el partido y seguro le preguntará algo. ¿Qué le diría, qué se topó en la Liga?

El profesor tuvo la oportunidad de estar acá viendo el partido y tomará sus apuntes, más lo que ya tenía del análisis de la plantilla, porque es un profesor que estudia mucho y eso es muy importante para la institución, le puedo decir que creemos que estamos en un momento de desconfianza a nivel de toma de decisiones en la cancha que está provocando que el equipo no pueda mostrar su mejor versión.

Es claro que en momentos del juego tenemos mucha ansiedad y esa parte nos está afectando. En los últimos momentos, en el último cuarto de cancha cuando tenemos que definir o cuando tenemos que defender de una mejor forma, pero creo que pasa más por la falta de confianza que tenemos y entendemos que tenemos una plantilla de mucho nivel, de mucha calidad y que sabemos que los jugadores van a salir de este pequeño bache en el que nos encontramos.

¿Por qué Johan Venegas y Marcel Hernández no pudieron romper el bloque del Cartaginés?

Buscamos todas las variantes para poder encontrar la superioridad numérica, era claro que teníamos que buscar tener una posesión un poco más larga y encontrar los costados. Se dio sobre los últimos 15 o 20 minutos, donde creo que logramos llegar con más claridad sobre la banda, principalmente por el lado derecho, que tuvimos algunos centros no tan peligrosos, pero que al fin y al cabo habrán preocupado al Cartaginés.

No encontramos la forma idónea de poder superar ese bloque de Cartaginés, no tan profundo, pero no estuvimos claros en ese último cuarto de cancha para tomar la mejor decisión y para poder lograr el empate y después buscar el partido.