Lesión de Alonso Martínez entra en el recuento de los daños para Alajuelense

Ese partido contra el Guastatoya del martes pasado no solo significó un fracaso y un ridículo para Alajuelense al quedar fuera de la Concacaf contra el último lugar del fútbol de Guatemala. También detonó el despido de Luis Antonio Marín, pero hay un daño más y es que Alonso Martínez se lesionó otra vez.

“Realmente no pudo ni terminar el partido contra Guastatoya y al final estuvo más parado en media cancha. Sufrió un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral, es un desgarro importante en ese muslo y estará fuera”, explicó el médico rojinegro, Jorge Slon, en declaraciones a Columbia y Teletica Radio.

Indicó que la última lesión que había tenido el futbolista originario de la Isla de Chira fue el 1°. de setiembre y era en la pierna izquierda, en la parte de arriba del isquiotibial. Ahora su dolencia es en la pierna derecha y a nivel del bíceps femoral.

Martínez no era un jugador que se lesionara con frecuencia. De hecho, las dolencias se habían esfumado durante bastante tiempo en la Liga, pero reaparecieron y él es uno de los hombres que se han visto afectados.

“Viene de una seguidilla de partidos importantes, venían viajes que todo eso, el mal dormir, la incomodidad del avión, de estar jugando casi cada dos días. Son horarios complicados y el rol de semanas largas lo perdimos. Todo se junta. Además, Alonso ha sido muy regular y estaba en la Selección. La posición de él tiene un desgaste más grande que el resto del plantel y de ahí las lesiones que ha sufrido”, detalló el Dr. Slon.

Yurguin Román es otro hombre que tiene una lesión muscular, en el recto femoral y va colma. Él no juega desde que la Liga visitó a Guanacasteca. El Dr. Slon estimó que Martínez regresará a las canchas dentro de unas tres semanas, pero que hay que ver la evolución; mientras que el lateral izquierdo aún debe esperar unos quince días.

Barlon Sequeira y Josimar Alcócer son las otras bajas que registra la Liga por orden sanitaria, pero el lunes ya podrán reintegrarse luego de completar su periodo de aislamiento. Ellos dieron positivo por covid-19 en los controles que ordena la Concacaf.

De ellos, Sequeira ya había tenido el virus respiratorio, pero según el galeno manudo, ya había pasado el periodo de los 90 días, que es el espacio de protección y aunque ya está vacunado, después de ese tiempo se consideró una reinfección y tuvo que hacer aislamiento de nuevo.

“Son pocos los casos, pero no estamos aislados, recordemos que tenemos variantes del virus y no quiere decir que porque alguien haya sufrido la covid-19 no la vuelva a padecer”, detalló el galeno.

La lesión de Alonso Martínez es parte de los daños que le quedaron a la Liga en uno de sus episodios más bochornosos en sus 102 años de historia.

