Un Luis Marín dolido habla de frente a la afición de Alajuelense: ‘Me hubiera gustado contar con más apoyo, paciencia y espacio’

Luis Marín se tomó un par de días para referirse a uno de los momentos más dolorosos de su vida deportiva, según dijo, y mediante un comunicado se dirigió a la afición manuda y se mostró golpeado y muy dolido por no estar más en Alajuelense.

El técnico Luis Marín duró menos de dos meses al frente de Alajuelense. La directiva lo sacó del cargo tras caer en los octavos de final de la Liga Concacaf ante el Guastatoya. (JOHN DURAN)

En su mensaje, Marín expuso temas que a su parecer afectaron por completo su corta gestión de 52 días y que muchos no conocían a fondo. Así mismo, no dudó en reclamar que a él no le dieron espacio, como sí pasó con otros timoneles.

“Lamentablemente en esa ocasión no gocé del tiempo necesario para implementar mi metodología de trabajo que he aprendido en mis múltiples estudios y prácticas del fútbol nacional e internacional, reforzada también al lado de insignes técnicos como Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez.

“Enfrenté diferentes variables que afectaron mi desempeño desde el inicio: tomé al equipo a los pies de la tabla, un equipo mentalmente afectado por las experiencias negativas recientes, todo en medio del avance del campeonato y con una estructura de partidos seguidos, que no permiten trabajar”, indicó.

Alegó, por ejemplo, que durante su gestión muchos jugadores alajuelenses participaron con la eliminatoria mundialista, otros estuvieron lesionados y otros mostraron “algunas resistencias” por la metodología diferente a la que estaban acostumbrados y otras situaciones más.

“Estos factores no permitieron tener nunca una planilla completa. Esta situación llevó a realizar variaciones constantes, a tener que jugar diversos partidos solo con los jóvenes y no poder desarrollar mi metodología al 100%”

Marín solo dirigió 12 partidos, en los que ganó seis, empató tres y perdió tres, para un rendimiento del 58%. Sin embargo, el gran golpe a su gestión fue la eliminación en los octavos de final de la Liga Concacaf a manos del Guastatoya de Guatemala.

El extimonel erizo también mandó un recado a la dirigencia y enfatizó que siempre hizo lo mejor para salir adelante. Eso sí, insistió en que muchos de los jugadores tuvieron problemas para acoplarse a su sistema de trabajo.

“Me habría gustado contar con más apoyo, paciencia y espacio para desarrollar mi metodología y así lograr las metas que me había planteado. Es muy doloroso para mí dejar esta institución sin haber tenido la oportunidad de formar al equipo, para lograr levantar muchas copas más”, manifestó.

Sostuvo que durante su permanencia en el banquillo de la Liga desarrolló su trabajo con la misma mística, esfuerzo y honestidad que aplicó cuando defendió los colores de la institución como capitán.

Alegó que en corta carrera como entrenador ha podido demostrar que su metodología es capaz de dar buenos frutos, pues en muy poco tiempo ha sido campeón, subcampeón y ha logrado sacar equipos del fondo de la tabla y dejarlos establecidos con bases firmes para seguir creciendo.

Por otra parte, aceptó que la eliminación de la Liga de Concacaf fue un durísimo golpe para todos, pues aseguró que nunca se imaginó a vivir una situación de ese tipo y que más bien había preparado el equipo para clasificar y ser campeones.

“En lo personal, acepto la responsabilidad que me corresponde, sin pasar por alto que el resultado final de esta experiencia es una responsabilidad conjunta, donde todo el equipo tuvo su participación. Se venían arrastrando deficiencias para enfrentar este tipo de partidos” aseveró.

Además, Marín levantó la voz por lo que ocurre con los técnicos en Costa Rica, donde solo para este Torneo de Apertura 2021 ya se dieron siete cambios y en lo que va del 2021 se realizaron 18 movimientos en los banquillos.

El excapitán y exseleccionado nacional lamentó que hoy en día la crítica busca destruir y va más allá de lo deportivo, según su parecer.

“Finalizo el llamado a la reflexión sobre lo que viene pasando en Costa Rica con los técnicos nacionales. Es lamentable la falta de paciencia y respeto que a veces se tiene... Dirigir en nuestro país se ha convertido en un juego de Coliseo Romano, donde entramos al campo de batalla expuestos a ser masacrados ante cualquier fallo.

“Es increíble la violencia y la crítica insensible que se expresa desde la gradería del coliseo, mediante redes sociales y algunos medios de comunicación”, concluyó.

Carta completa: