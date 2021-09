Alajuelense se especializa en hacerse zancadillas

Leonel Moreira afirma que el equipo está en deuda. En Alajuelense no hay excusa que valga ante su fracaso en Concacaf. (JOHN DURAN)

Los males de Alajuelense no solo pasan por los señalamientos directos a Luis Antonio Marín, por la forma en la que actúa en partidos importantes, como ocurrió en el clásico, o la desastrosa eliminación tempranera en la Liga Concacaf a manos del equipo que marcha en el último lugar del fútbol de Guatemala.

Contra Sporting FC hubo una mejoría notoria a partir del momento en el que Marín empezó a recuperar fichas, pero tan solo tres días después, el equipo fue incapaz de sacar el resultado que necesitaba para pasar de octavos de final directo a semifinales y con eso clasificarse de forma automática a la Liga de Campeones.

Evidentemente era más importante un partido trascendental de muerte súbita que otorgaba el pase a Concachampions que un juego del torneo local y la apuesta no salió.

“Es muy deprimente pensar que cuando no pueden tocar más fondo, agarran una pala y buscan la manera de hacer el hueco más hondo. Ya las excusas se acabaron. Es como si lo hicieran al propio”, mencionó un lector de La Nación.

Sus palabras reflejan el sentir de muchos liguistas. Es como si Alajuelense se especializara en hacerse zancadillas, porque a la hora de responder en la cancha no lo hace y la prioridad para cualquier equipo de fútbol radica en el plano deportivo.

Ahí es donde la Liga falla de forma reiterada, decepcionando a su gente, a esos aficionados que horas antes del fracaso compraron las nuevas camisas del equipo con la ilusión de que lo mejor estaba por venir.

En el descalabro rojinegro, los jugadores también tienen una cuota de responsabilidad, porque están en deuda y así lo reconoce Leonel Moreira. El guardameta manudo se encuentra lejos de su mejor nivel, pero los problemas de la Liga hoy no solo pasan por el arco.

También están en la defensa. No en vano, Alajuelense hoy es uno de los equipos más goleados del campeonato nacional. Giancarlo González tiene que subir su nivel, porque no se ha visto bien desde que regresó y Daniel Arreola no luce igual que en su primer torneo con los manudos.

Para colmo de males, la definición no está siendo precisa, tal y como quedó ejemplificado contra Guastatoya en el Morera Soto, cuando el cuadro erizo falló una y otra vez frente al marco.

La Liga se complicó de más, en un partido que perfectamente pudo terminar en goleada por todas las opciones que generó.

Con la puntería extraviada, el equipo se hundió, al tampoco saber administrar el reloj, ni la ventaja en el juego, ni el criterio de gol diferencia que era otro recurso bajo la manga. Todo se le escapó de las manos a Alajuelense, protagonizando una historia que acabó en un ridículo y con la afición furiosa.

“Cuando te dan las opciones no fallar una, fallar dos, fallar tres y no pasa nada. El partido hubiera sido otro si tomamos las mejores decisiones y tomamos la responsabilidad cada uno de las cosas que pasan”, mencionó Leonel Moreira varios minutos después de que se consumara este nuevo fracaso en Alajuelense, al tiempo que respondió varias consultas.

¿Por qué a la Liga le cuesta tanto cerrar los partidos? ¿Por qué se ven circunstancias de que van ganando y por buscar más se les va el resultado, porque no administraron el reloj? ¿Esas decisiones se traen al traste un partido como este último?

La verdad que sí, la verdad que el impulso que tenemos, con los jugadores que tenemos tal vez al ir ganando y saber que podemos hacer más goles nos impulsa y nos hace cometer tal vez ese error de seguir buscando el marcador.

Creo que no hay excusa, hay que cambiarlo, hay que verlo, hay que analizarlo, tratar de cambiarlo ya para ya, porque de verdad que ya con este duro golpe creo que tenemos que despertar, tenemos que saber que estamos en una institución muy prestigiosa y tenemos que darle el valor que se merece.

Al equipo se le ven cosas muy buenas en muchos tramos del partido. ¿Hubo un exceso de confianza por las circunstancias que se veían en el partido, porque más allá de los dos goles, la Liga generó cualquier cantidad de opciones en ofensiva y desperdició al menos dos muy claras para aumentar el marcador?

Creo que exceso de confianza no, sino que hubo lapsos del partido en el que nosotros tuvimos el control, pero cuando un equipo te da la oportunidad de hacer más goles y de matarlo, ahí es donde tenemos que terminar el partido.

Cuando te dan las opciones no fallar una, fallar dos, fallar tres y no pasa nada. El partido hubiera sido otro si tomamos las mejores decisiones y tomamos la responsabilidad cada uno de las cosas que pasan.

¿Le parece que ustedes los futbolistas están en deuda, que están debiendo en un proyecto que tiene todas las condiciones, de todo lo que gozan en el CAR y que están al día en temas económicos, que todo lo que necesitan se los dan?

Claro, claro, cómo no les vamos a deber, si tenemos todo, no nos podemos quejar. Nosotros tenemos que salir a representar este escudo, esta institución histórica, prestigiosa, defenderla y darle el valor que se merece.

Ahora somos nosotros los jugadores y todos que en conjunto tenemos que rendir ese respeto a nuestra afición, a nuestra institución y hasta el momento no lo estamos haciendo. Somos conscientes de que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar para ya, no decirlo, sino hacerlo.

Cambiar este duro golpe que no lo esperábamos, pero el fútbol es así. Si cometés errores al principio o durante el encuentro, a lo último pasa factura y creo que con solo portar esta camisa no vamos a ganar partidos, tenemos que demostrar el peso que tiene esta camisa.

¿Puede reconocer que Alajuelense subestimó a Guastatoya?

Por algo pasaron, no estoy desmeritando al equipo de Guastatoya, sino que estoy hablando de mi equipo. Creo que las preguntas que han hecho es sobre la Liga, no sobre Guastatoya, yo me refiero a mi equipo, al momento que estamos pasando, sin desmeritar el trabajo de la otra institución.

Creo que es rescatable el pundonor y el sacrificio de ellos durante los dos partidos, pero a mí lo que me compete no es Guastatoya, sino Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense fue noticia con los fichajes y los nuevos uniformes. ¿Después de este fracaso deportivo cuál es el mensaje para la afición que estaba ilusionada y la planificación se esfuma por este partido?

¿Qué le podemos decir? Tenemos una deuda muy grande con ellos, la verdad, sinceramente hasta este día los partidos han sido de altos y bajos y ellos no se merecen eso, se merecen lo mejor siempre y nosotros estamos conscientes que somos los primeros en salir y poner el pecho a las balas, tratar de cambiar lo que se viene.

Creo que ahora no tenemos margen de error, creo que ahora tenemos que concentrarnos y enfocarnos al máximo en cada partido para así ganar el torneo local.