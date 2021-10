Unos aficionados de Alajuelense aprueban a Albert Rudé, otros lo ven como un amigo de Agustín Lleida

Albert Rudé firmó por año y medio con Alajuelense. El español llegará pronto para iniciar trabajos al frente de la Liga. (Prensa Alajuelense)

La contratación del español Albert Rudé como el nuevo técnico de Alajuelense sorprendió a unos y a otros no tanto, porque a través de las redes sociales han sido testigos de como en los últimos años se ha dado el intercambio de mensajes, con evidencias de que él estaba viendo a los rojinegros desde donde estuviera.

Así lo indicó el propio Rudé desde España, al comentar: “A la Liga la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo con la llegada de Agustín, siempre veo muy de cerca este gran proyecto. Tenemos una plantilla con mucha calidad de carácter muy ofensivo y me gusta ser híper ofensivo, pero eso implica que haya que buscar un equilibrio”.

Rudé fue asistente auxiliar del Pachuca y ahí coincidió con Agustín Lleida por tres años. Ese detalle es visto por algunos aficionados como un factor positivo, porque ambos se conocen, saben cómo trabajan y podría decirse que son de la misma escuela, como ocurrió en su momento con Andrés Carevic; pero también hay reacciones de aficionados que creen que el director deportivo de la Liga lo contrató solo por ser su amigo.

En La Nación se aplicó un ejercicio para conocer el criterio de los liguistas sobre el hombre que llega como el sucesor de Luis Antonio Marín.

A través del canal AlajuelenseLN en Telegram, donde están suscritos más de 1.600 liguistas que reciben información de este medio casi a diario mediante esa vía, se consultó qué pensaban de Rudé como nuevo técnico manudo y los criterios se recibían por correo electrónico. Como suele ocurrir con este tipo de dinámicas, las respuestas empezaron a llegar de forma inmediata.

Rodolfo Molina fue el primero en contestar: “Me parece de los técnicos mejor preparados académicamente y de los mejores currículos que han llegado a la Liga. Un doctorado en fútbol no lo obtiene cualquier persona de la edad de Albert. Además su capacidad de análisis a la que le he dado seguimiento en Twitter y YouTube es muy rica. Capaz de transmitir muy bien sus ideas, parece tener lo necesario para sacarle jugo a una planilla pesada y, ¿por qué no? Ser un caso como el de Jurgens Nagelsmann”.

Julio Hidalgo señaló: “Rudé es una apuesta a la juventud y formación académica, le deseo la mejor de las suertes”; mientras que Olger Aguilar indicó: “Pienso que es buena la contratación, Lleida lo conoce y sabe su potencial y conoce al equipo”.

José Leonardo Quesada reseñó: “Es un técnico muy joven. Espero equivocarme, pero creo que el peso del camerino será mucho para él. No confío en que llegue la 31, así que estaré preparado para una posible decepción en diciembre”.

Emanuel Barrantes dijo: “Pienso que es una buena apuesta, aquí hay técnicos que se contratan por puro nombre, fue una lástima lo de (Luis) Marín, pero creo que el camino correcto es apostar a alguien con buena preparación, que le aporte tanto al primer equipo como a las ligas menores”.

Gustavo Adolfo Murillo manifestó que a él le parece que como entrenador tiene incluso menos experiencia que la que traía Carevic y que es un teórico con academia de fútbol, que seguramente querrá usar esta experiencia para ampliar su currículo.

“Amigo de Lleida por demás decirlo. Es otra ocurrencia, para eso mejor se hubieran traído a Carevic de vuelta, que ya conoce el ambiente y con un poco de descanso podría venir con nuevos aires. Si esta apuesta no les sale, creería que es la guillotina en la cabeza de Lleida. Pese a su muy buena labor administrativa y en tema de jugadores, con el tema de entrenadores no la ha pegado, y en este caso, tiempo al tiempo, pero es un entrenador de liga menor, con tratos de liga menor, y precisamente el problema del equipo mayor es que nadie les jala las orejas. Y vivirán en su zona de confort para siempre jamás”, reseñó Murillo.

Carlos Roverssi emitió una opinión similar, al comentar: “Nunca ha entrenado un equipo de primera, sobrado de títulos. Ojalá sea una sorpresa. Desde afuera, es otro amigo de Lleida”.

Reynaldo García aseveró: “El nuevo técnico viene hace rato siguiendo a la Liga, lo tiene hasta en Twitter, dónde ha estado viendo los partidos y a comparación de Carevic, él ha estado en finales, así sea de asistente, pero las ha ganado (o sea tiene una mejor lectura de juego). Carevic en México nunca ganó una final. Tenía 2 años de quedar en semifinales, hasta Maradona lo eliminó con los Dorados. Le tengo más fe a Rudé que a Carevic, aparte que es hasta profesor de entrenadores y me imagino que sabe del fútbol de hoy en día y puede adaptarse al formato de acá, que al fin y al cabo 6 partidos buenos definen un título. Eso es lo que se ocupa”.

Guillermo Ruiz señaló: “La contratación de Albert Rudé tiene como aspectos positivos que es una persona con los estudios que lo acreditan para el puesto, que es una persona cercana a Agustín Lleida, como en su momento lo fue Carevic, por lo que conoce el proyecto, incluso ha estado de visita en el país, por lo que su adaptación no debería de ser complicada. Los aspectos negativos que le veo es que no conoce a la plantilla y que sólo ha ejercido como asistente técnico de Diego Alonso, por lo que es su primera experiencia como primer entrenador y manejar el camerino de Alajuelense es complicado, esto puede ir en detrimento suyo”.

Alexánder González subrayó: “Para mí está excelente siempre y cuando respeten el proceso.Tan bien que parecíamos, ir con un foco, un objetivo, pero los últimos cambios parecen que nos devolvemos en el tiempo a la improvisación”.

Agustín Lleida y Albert Rudé observaron un partido en el Morera Soto hace unos años, sin imaginar lo que pasaría en 2021. (Cortesía)

Rafael Álvarez exteriorizó: “He revisado su currículo y me parece que aunque es joven, considero que tiene mucha experiencia y aparte que he revisado, que hace mucho tiempo sigue a la Liga de mis amores, la conoce bastante bien y ahora esperar que pueda ubicar a los jugadores en su posición dentro del campo, que sea la apropiada y tenga dominio sobre el camerino”.

Geovannie Lobo citó: “Totalmente de acuerdo que sea un extranjero y no un nacional que vendría a tener argollas. Ningún entrenador local es capaz de manejar ese camerino”.

Mauro Castro expresó: “La verdad es que siento que la contratación de Albert Rudé por Alajuelense es una decisión de lo más acertada, es un entrenador muy estudiado, que ha tenido roce en buenas competiciones, además que ha estado siguiendo a la Liga por un tiempo, no le es ajeno el equipo. Creo que sí puede llegar a aplicar en la Liga sus conocimientos y tácticas, el equipo va a volverse en una máquina, tiene los activos para hacerlo, solo tienen que dejarlo trabajar”.

José Guevara reseñó: “Muchos critican y hablan como con Carevic. Yo soy liguista desde el vientre de mi madre y voy a esperar a ver cómo trabaja y los resultados. Esto es así y no me adelanto a los hechos. Ojalá le vaya bien por mi equipo y el fútbol nacional”.

Al momento de publicar este artículo, el último comentario recibido fue de Víctor Bulgarelli: “Pienso que la elección de Rudé es acertada por sus atestados; aunque creo que no se le podrá exigir mucho para este torneo, por el escaso conocimiento del torneo local faltando tan poco del campeonato”.

Y agregó: “Aunque aún no ha dirigido a un buen equipo, su paso por grandes equipos del fútbol mexicano como asistente técnico, nos aseguran un entrenador con mucho roce en competencias de alto rendimiento. Yo esperaría buenos resultados para el Clausura 2022″.

Las demás opiniones que llegaron después, aquí están también:

Migue S: “Estoy con un sentimiento contrariado. 1- Me esperaba un técnico de mas experiencia y que tuviera más credibilidad para poder manejar ese camerino. 2- No se ve bien que Agustín siga contratando amigos. 3- Es un técnico que se mira es preparado, estudiado, pero sin experiencia en el banquillo. Por lo tanto espero equivocarme y le vaya bien, por el bien de la institución. Porque si falla nuevamente, el que se va sería Agustín Lleida”.

Gustavo Jiménez: “Es mi parecer por la información que he buscado, al ser un técnico desconocido para el medio local. Pero hay algo que me agrada, y es que es un hombre de carácter ofensivo. Académicamente tiene enorme preparación, pero el examen está en la cancha. Como manudo me siento con algo de optimismo. Pues ya son varias las decepciones seguidas. No niego que me encantaría ver una Liga como la de Badú, un equipo alegre al ataque, que disfrutaba hacer goles. Pero la realidad es que vemos técnicos con esquemas cautos y temerosos (algunos le llaman fútbol moderno) y es jugar para atrás. Me encantaría ver que este nuevo técnico venga con la fórmula donde haga campeón a la Liga y siga con el plan del equipo del futuro”.

José Abel Pérez: “Le deseo lo mejor, con esfuerzo y trabajo”.

Wálter Miranda: “En realidad no sé mucho sobre él y como manudo me gustaría que fuera un buen entrenador, con carácter y que haga un buen conjunto y equipo para ver la mejor Liga, una más ofensiva y con ganas de triunfar”.

Roberto Picado: “Mi opinión es favorable con el técnico por varios motivos. 1- Es extranjero, no viene con mentalidades ticas como miedo al banquillo, miedos a finales. 2- Es perfil parecido a Carevic, que para bien o mal, nos dio tanto fútbol, pero pocos campeonatos (no sé si por culpa de él o no). 3- Lleida es muy estudiado y ha hecho un gran trabajo. Se podría pensar o asumir que él sea igual de bueno. Contra: Le pueden cobrar ser amigo de Lleida; pero seguro Lleida lo sabe y no tiene miedo a su puesto (no debería, porque ha hecho un excelente trabajo). O si lo van a echar, que por lo menos sea por técnicos que él crea que son lo correcto”.

