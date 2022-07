Discordia entre Alajuelense, Marcel Hernández y Cartaginés se basa en cláusula 1 del contrato

Marcel Hernández no está dispuesto a irse al extranjero, pero el asesor legal de Alajuelense afirma que tanto el futbolista como Cartaginés no interpretan bien el contrato que firmaron. (Rafael Pacheco Granados)

Una vez que Liga Deportiva Alajuelense tomó la decisión de enviar a préstamo a Marcel Hernández, el club rojinegro siempre tuvo en mente recuperar la inversión que hizo con él.

La Liga elaboró un contrato en el que desde las primeras líneas buscaba proteger sus intereses.

Aunque pareciera mentira, la discordia actual entre Alajuelense, Marcel Hernández y Cartaginés se basa en lo que estipula la cláusula número uno de ese contrato de préstamo, según reveló a La Nación el exdirectivo manudo Aquiles Mata, quien desde esta semana es el encargado de defender a la Liga en este caso.

Alajuelense le comunicó a Marcel Hernández y a Cartaginés que el futbolista debía presentarse el miércoles al centro de operaciones de la Liga. También les indicó qué estaba pasando y lo que procedía según el contrato.

El futbolista acudió el miércoles a esa sorpresiva e inesperada cita con el dueño de su ficha.

No entrenó y tan solo estuvo unos 45 minutos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). No fue a la cancha, estuvo en realidad en la oficina con el director deportivo del club, Agustín Lleida.

Alajuelense le presentó la oferta que tiene por él de un club de Guatemala y también se la mandó a Cartaginés. Y con eso, para los manudos entra a regir lo que versa en el contrato.

Este jueves, desde el campeón nacional revelaron su decisión de dejarse a Marcel Hernández. Inclusive, los de la Vieja Metrópoli le indicaron a Alajuelense que el cubano no pretende marcharse al extranjero en este momento. Así que ahora los brumosos ya no se enfrentarán a la Liga en la cancha, sino a través de la vía legal.

“Hay una mala lectura del equipo de Cartago sobre lo que establece el contrato de préstamo que firmó con la Liga y que también lo firmó Marcel. Lo que dice el contrato es muy claro”, expresó Aquiles Mata, quien hace algunos años ganó varios pulsos en la mesa con la Liga.

“Si en el tiempo del préstamo había una oferta para ir a jugar al extranjero, a favor de Marcel, Cartago de inmediato tiene que desinscribirlo y el jugador pasa a ser de su propiedad nuevamente, registralmente a nombre de Liga Deportiva Alajuelense y lo venderán a como está establecido”, detalló.

Para él, ese documento donde Alajuelense cede a Marcel Hernández al Cartagines y firmado por todas las partes no se presta para la confusión, porque asegura que es muy claro.

“Es un contrato llano, sencillo, no son muchas cláusulas y ese punto está en la cláusula número uno del contrato. Entonces, es en la parte más visible del contrato, no pueden decir que no está claro el tema. Hubo una mala lectura, una mala interpretación jurídica del mismo”, indicó.

Por eso, su posición es que Cartaginés no puede negarse a lo estipulado en esa primera cláusula del contrato e insiste en que los brumosos tienen que cumplir con esa disposición.

“La Liga le comunicó a Cartaginés que hay una oferta, Marcel la conoce, la conoce Cartago y simplemente dicen que Marcel no está de acuerdo con la misma, porque las condiciones que tiene en Cartago son mejores”, explicó.

Y ahí él considera que hay otra situación que no se interpreta bien.

“En realidad él no tiene que dar el visto bueno para que eso se dé. Solo se le informa que hay una propuesta, que es esta, que tiene una buena resolución económica para él y debería Cartaginés proceder a desinscribirlo. Eso es lo que establece el contrato y si no sucede esto, Cartaginés tendría que asumir las consecuencias de su actitud, de su proceder y la Liga tendrá que actuar desde el punto de vista legal por lo que establece el contrato”.

Además, Aquiles Mata apunta que eso no es todo, porque también entra en escena lo establecido en el primer contrato que Marcel Hernández firmó con Alajuelense, cuando los manudos compraron la ficha del cubano y por la que Cartaginés percibió un ingreso de $150.000.

“Hay un contrato deportivo que también existe entre la Liga y Marcel, ese contrato también tiene condiciones económicas, en el caso de venta del jugador, o de préstamo y también tiene sanciones económicas para una eventual rescisión del contrato unilateral por parte del jugador”, comentó.

Y añadió: “Aquí el jugador estaría exponiéndose a un proceso también, porque al no llegar a la Liga estaría rescindiendo el contrato, estaría incumpliendo lo que dice el contrato y al igual que Cartaginés él también se podría ver envuelto en un tema propiamente de incumplimiento contractual”.

¿Qué pasará si Cartaginés se lo deja y hasta alinea a su delantero estrella en la Supercopa del sábado contra Herediano? “Si no lo cumplen, la Liga tendría que acudir al Tribunal correspondiente a interponer una demanda contra Cartaginés y a cobrar la suma que está establecida en el contrato de préstamo”, respondió Aquiles Mata.

La Nación reveló el lunes por la noche que ese monto de penalización que los brumosos deben cancelar si no desinscriben este jueves a Marcel Hernández es de $200.000.

El experto en derecho insistió en que si Cartaginés incumple hay una sanción y que la Liga buscará hacerla cumplir.

“No le puedo adelantar qué podría suceder, pero la Liga tiene la posibilidad a partir de este viernes de decirle a Cartaginés que la oferta existe realmente, que está en su poder, que la tiene Marcel, que ellos la vieron y también el representante legal, entonces está clarísimo, no hay por dónde caminar en este tema”.

Esa oferta que tiene Alajuelense por Marcel Hernández para enviarlo al extranjero es justo lo que habían definido en ese préstamo.

“¿Qué pasará? Que la Liga tendría que comunicarle al equipo de Guatemala que no se podrá cumplir con la propuesta por lo que está sucediendo y ahí es donde se entablaría el proceso, porque todo está en el contrato”.

Aquiles Mata también aclaró que si el jugador no se va al extranjero, tiene que seguir con Cartaginés y que para eso están las penalizaciones económicas que se habían pactado de antemano en ese documento firmado por las partes involucradas.

“Ellos están malinterpretando el asunto, creyendo que el jugador tiene que manifestar conformidad con ese nuevo contrato y no es así, porque el documento no lo establece. Es una obligación de él regresar al club y es una obligación de Cartaginés el desinscribirlo”, finalizó Aquiles Mata.