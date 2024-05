¡Tenemos Superman! Vea la primera foto de David Corenswet como el Hombre de Acero

Adiós Henry Cavill, hola David Corenswet: este parece ser el mensaje de Warner Bros. y DC, al mostrarle al mundo al primera imagen del protagonista de Superman: Legacy.

En una publicación compartida en redes sociales, el estudio reveló la apariencia del actor con el legendario traje del protagonista: las botas y la capa son rojas, el traje azul lo cubre de los pies a su cuello y el imponente escudo de Superman sobresale en su pecho.

Primer vistazo a David Corenswet como Superman. Con esta nueva película, DC iniciará una etapa de relanzamiento cinematográfico. (DC Comics )

Este filme se estrenará el 11 de julio de 2025, según dicta el posteo de la productora. La cinta será dirigida por el cineasta James Gunn, quien a su vez es una de las cabezas de los estudios de DC.

David Corenswet ha aparecido en distintos programas de televisión, principalmente en Netflix, donde tuvo gran protagonismo en las series Hollywood (2022) y The Politician (2019). También estuvo en la producción de HBO We Own This City (2022), así como la cinta Pearl (2022) de la casa productora A24.

Otro de los aspectos notables sobre Superman: Legacy es la elección de Nicholas Hoult para interpretar a Lex Luthor, uno de los villanos del superhéroe. Este actor ha participado en Skins (2007), Mad Max: furia en el camino (2015) y X-Men: primera generación (2011).

