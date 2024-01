Primero Winnie Pooh y ahora Mickey Mouse: ¿cuáles otros personajes pronto serán de dominio público?

El ratón Mickey Mouse, ese dibujo animado que iba al timón de un viejo barco de vapor, silbando feliz de la vida y disfrutando de su viaje, ya no es propiedad de Disney. Desde el 1. ° de enero de 2024 su imagen pasó a ser de dominio público.

Es un duro golpe para el gigante Disney, pero era algo que tenía que pasar según la ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, que establece que dichos derechos pueden estar reservados durante 95 años, explicó la BBC. Por esta razón, el Mickey Mouse regordete y con pantalón corto que protagonizó el video animado Steamboat Willie, ahora puede ser compartido, interpretado, reutilizado, readaptado y reeditado, agregó el medio.

Sin embargo, cabe aclarar que las versiones más recientes de Mickey no están aún a la libre, solamente el original del corto que se publicó en 1928.

Batallas legales a la vista ante el fin de los derechos de autor de Mickey Mouse.

Pero lo de Mickey no es un caso aislado. Lo mismo sucedió en 2023 con Winnie the Pooh, el tierno osito de color amarillo y camiseta roja. Los derechos de autor del dibujo, que también pertenecían a Disney, quedaron a la libre el 1. ° de enero de ese año, por lo que el personaje también puede ser utilizado de cualquier forma.

De hecho, unos meses después de que el osito pasó a dominio público, se publicó la película de horror Winnie the Pooh: Blood and Honey, que transformó al tierno personaje infantil en un tenebroso asesino.

Algo similar pasará en los próximos años con otros icónicos personajes de la televisión, las historietas, películas y más. Superman, Pluto, el pato Donald y la Mujer Maravilla están en la lista.

En 1928 nació oficialmente Mickey Mouse con la aparición que hizo el personaje en el corto animado 'Steamboat Willie', de Disney. Foto: Archivo.

Por ejemplo, BBC afirmó que el filme El circo, de Charles Chaplin, también se vio sometido a esta ley. Lo mismo pasó con la obra del personaje Sherlock Holmes, del autor Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), que quedó disponible en el 2023.

De acuerdo con Infobae, lo habitual en temas de derechos de obras es que expiren 70 años después de la muerte de su autor. Esta es la ley estadounidense, pero muchos otros países tienen la misma jurisdicción. El medio agregó que en “occidente, para obras anónimas, pseudoanónimas o contratadas, el tiempo sube a 85 años desde su primera publicación o hasta 120 años a partir de su creación”.

Más casos como el de Mickey Mouse

Muy pronto, Disney tendrá otra sacudida, ya que el perro Pluto y el pato Donald serán los próximos personajes en quedar libres de derechos de autor.

Pluto tuvo una breve aparición en la película 'The Chain Gang' (1930), pero fue meses después que en el filme 'The Picnic' que se le dio un mayor protagonismo. (Archivo)

El cariñoso can, mascota de Mickey, apareció por primera vez (sin nombre) en la película The Chain Gang (1930), pero fue meses después que “nació” oficialmente en el filme The Picnic. Por esta razón es que estará disponible a partir de 2024.

En el caso del pato Donald, amigo -y a veces contrincante de Mickey-, debutó en la caricatura The Wise Little Hen, de la serie Silly Symphony, en 1934. Este personaje saldrá de la ley de derechos de autor en 2029.

Por su parte, en 2032 será el turno de los personajes de El Hobbit, del escritor británico J.R.R Tolkien. Esta obra se publicó en 1937.

Jerry Siegel y Joe Shuster vendieron a Superman a DC Comics en 1938. (Archivo)

Cuando lleguemos al 2033, será el invencible Superman quien sea un agente disponible. El héroe de DC Comics fue creado en 1933 por Jerry Siegel y Joe Shuster. Sin embargo, los derechos de autor cuentan a partir de 1938, porque la primera vez que el Hombre de Acero fue visto por el público fue en la historieta Action Comics #1, que se publicó ese año.

En 2034 le tocará al agente James Bond. El protagonista de las novelas, escritas por el británico Ian Fleming, pasará a dominio público porque ese año se cumplen 70 de la muerte del autor.

Para cerrar esta lista, los superhéroes serán los más afectados dentro de una década. Batman y Capitana Marvel quedarán libres en 2034. The Flash, Capitán América, Aquaman y la Mujer Maravilla lo serán en 2036.