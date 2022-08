‘Winnie the Pooh: Sangre y miel’: la historia de terror del ahora nada tierno osito amarillo

Esto, definitivamente, no es un cuento para ir a la cama. Aquella imagen tierna y dulce del osito de color amarillo, cuyo mejor amigo es Christopher Robin, dejó de existir. Ahora Winnie the Pooh se ve imponente, tétrico, malo, con una sonrisa maniática y con un peligroso mazo en sus manos.

La primera imagen de lo que será la película Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: Sangre y miel), que se viralizó en Internet recientemente, ha generado una reacción de asombro y ansias entre los amantes de las películas de terror. La cinta, según el sitio especializado IMDB, pronto saldrá a la luz y la expectativa es grande.

El afiche de 'Winnie the Pooh: Sangre y miel' muestra al querido personaje en un modo completamente aterrador. (Captura de video)

‘Christopher Robin’, un cuento de Winnie the Pooh

La película es del director y escritor Rhys Frake-Waterfield. El filme contará la historia de Pooh y Piglet (Puerquito) después de que Christohper Robin crece y se olvida de ellos.

En un podcast, el cineasta explicó que Pooh y Piglet están enfurecidos por el abandono de Christopher Robin. Con el paso del tiempo, Robin dejó de alimentar a sus amigos y estos se volvieron salvajes, tanto que llegaron al punto de comerse a Eeyore (el burro Igor).

“Luego, Christopher regresa con su esposa para presentarle a sus viejos amigos y, cuando eso sucede, se enfurecen cuando lo ven. Todo el odio que han acumulado a lo largo de los años se desata y ellos siguen con el alboroto”, dijo Frake-Waterfield en dicha entrevista, según explicó en una nota el sitio Entertainment Weekly.

El elenco incluye a Amber Doig-Thorne, Danielle Scott y Maria Taylor.

Aún no se saben muchos detalles al respecto de la película, lo que sí es seguro es que se enfocará en el género slasher, por lo que promete muchos cortes y sangre.

Esta producción se desarrolló en enero del 2022, justo cuando el libro Winnie-the-Pooh (1926), del autor A. A. Milne, pasó a ser de dominio público, por lo que la compañía Walt Disney dejó de ser la dueña de los derechos de imagen de los personajes.