‘Superman’ a los 45 años: ¿Qué ha sido del elenco de la película del Hombre de Acero?

45 años después de la llegada de Superman a la gran pantalla, el elenco de la hoy legendaria película aún hace sentir sus huellas en la industria hollywoodense.

Algunas de las figuras del elenco ya fallecieron, puesto a que en el momento del estreno tenían entre 30 y 40 años. Además, otros de los protagonistas se vieron envueltos en controversias o se alejaron por completo del cine.

La sinopsis de Superman, la primera cinta lanzada en 1978, parte del viaje de un recién nacido, quien es enviado hacia la Tierra desde una galaxia remota, con el fin de salvarlo de la destrucción de su planeta natal, Kripton.

Con el paso de los años, este niño se convierte en un periodista de la ciudad Metrópolis y comienza a utilizar sus poderes sobrenaturales para combatir el mal.

Hagamos un repaso por las estrellas que encabezaron

‘Superman’ se estrenó el 13 de diciembre de 1978. Está inspirada en las tiras de cómics de la editorial estadounidense DC Comics. En la foto, Christopher Reeve. (FIlmaffinity)

Christopher Reeve - Clark Kent/Superman

El Hombre de Acero fue traído a la pantalla grande en su versión más memorable por Christopher Reeve. Este actor estadounidense fue el estelar en las cuatro películas de la saga.

Aparte de darle vida al superhéroe, Reeve también fue cineasta y activista, especialmente en temáticas sociales y de derechos a la salud. Otro de los proyectos en los que sobresalió fue la película Somewhere in Time (1980), en la que trabajó de la mano con la actriz Jane Seymour.

En 1995, Reeve sufrió un accidente que lo dejó paralizado y en silla de ruedas: se fracturó la médula espinal tras caerse de su caballo en una competición ecuestre. A sus 52 años falleció en octubre del 2004 por una complicación cardiaca.

Christopher Reeve interpretó a Superman por primera vez cuando tenía 26 años. (HO)

Margot Kidder - Luisa Lane

Margot Kidder saltó a la fama en los años 70, después de que interpretó en Superman a Luisa Lane, periodista e interés romántico de Clark Kent.

Previo a salir en esta película, Kidder también participó en filmes exitosos con actores como Robert Redford y Richard Pryor. De hecho, su primera participación en el cine la tuvo en 1968, con la cinta The Best Damn Fiddler from Calabogie to Kaladar.

Su última película fue The Neighborhood (2017), en la que hizo el rol de Maggie. Un año después, en el 2018, sufrió una sobredosis y falleció por suicidio.

Margot Kidder murió cuando tenía 69 años. AP (Adrian Wyld/AP)

Gene Hackman - Lex Luthor

Eugene Allen Hackman, mejor conocido como Gene Hackman, es uno de los actores vivos con mayor edad del elenco de Superman. En esa ocasión, dio vida al supervillano Lex Luthor.

Hackman ha sido ampliamente galardonado por su trayectoria en el mundo de la actuación. Cuenta con dos premios Óscar por su trabajo en Contacto en Francia (1971) y Los imperdonables (1992), así como cuatro Globos de Oro.

Actualmente, Hackman tiene 93 años y se encuentra retirado. No ha participado en proyectos de cine o televisión desde que estuvo en el filme Candidato por siempre (2004).

Gene Hackman es el actor más galardonado del elenco que tomó parte en la saga de 'Superman'. (La Nación/Argentina)

Marlon Brando - Jor-El

Marlon Brando también fue una de las figuras de Superman, aunque estuvo unos pocos minutos en la pantalla como el científico Jor-El, padre de Superman.

A lo largo de su carrera, Brando recibió múltiples reconocimientos, como dos premios Óscar por Nido de ratas (1954) y El padrino (1972).

El aclamado actor es recordado también por la controversia de la película El último tango en París (1972). En el 2016, el director del filme Bernardo Bertolucci admitió que la escena en la que el personaje de Brando viola al personaje de la actriz Maria Schneider no fue consensual. Por ende, Schneider no estaba enterada de la situación y sus gritos mostrados en la película fueron reales.

Brando falleció el 1° de julio del 2004 en Los Ángeles, a sus 80 años, por una fibrosis pulmonar.

Marlon Brando durante las grabaciones de 'El último tango en París'. (-/AFP)

Jeff East - Clark Kent

En Superman aparecen dos Clark Kent. El adulto, interpretado por Christopher Reeve, y uno juvenil, a cargo del actor Jeff East.

East saltó al estrellato desde que era joven, ya que alcanzó el rol del pequeño Superman cuando tenía 12 años. Aparte de su trabajo en este filme, también fue aclamado por su participación en Tom Sawyer (1973) y Huckleberry Finn (1974).

Actualmente, East tiene 66 años y la última aparición que hizo en la pantalla grande fue con la cinta Terminal (2015).

Jeff East, actor que interpretó al joven Clark Kent en 'Superman', actualmente tiene 66 años. La foto es del 2014, cuando tenía 55 años. (YouTube Red Carpet News TV)

Glenn Ford - Jonathan Clerk

En la película original, el papá adoptivo del superhéroe Superman es Jonathan Clerk, quien fue interpretado por Glenn Ford. De hecho, este fue uno de los últimos papeles del actor, antes de que falleciera en el 2006 a sus 90 años.

Previo a su actuación en Superman, Ford fue uno de los actores más famosos de Hollywood y participó en títulos populares como Gilda (1946) y Los sobornados (1953).

Su carrera duró más de 50 años e incluso recibió el Globo de Oro como mejor actor por su trabajo en Milagro por un día (1961).

Glenn Ford nació en Canadá en 1916. Participó en 'Superman' cuando tenía 62 años. (IMDb)

Valerie Perrine - Eve Teschmacher

Valerie Perrine, quien interpretó a Eve Teschmacher, es otra de las actrices del elenco de Superman que aún vive. Actualmente, tiene 80 años.

En 1975, sobresalió por ser nominada al premio Óscar como mejor actriz en la película Lenny (1975). Después de este hito, participó en la cinta The Electric Horseman (1979) y en la secuela Superman II (1980).

Perrine estuvo ante las cámaras por última vez en el 2017, con el documental The Fabulous Allan Carr.