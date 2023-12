‘Las crónicas de Narnia’ 18 años después: Una mirada al elenco de la película

La famosa película Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero se estrenó el 9 diciembre del 2005. Desde entonces, su mundo de aventura y fantasía cautivó a los espectadores, al contar la historia de cuatro niños que descubren un maravilloso universo al viajar por un ropero.

Hoy, 18 años después, el elenco se ha dispersado por la industria de entretenimiento. Algunos de los actores han participado en otras películas aclamadas en Hollywood, mientras que otros se han separado por completo del foco del estrellato.

Desde Skandar Keynes hasta James McAvoy, acá le contamos qué ha pasado con los protagonistas de la saga de Las Crónicas de Narnia.

'Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero' se estrenó en el 2005. De izquierda a derecha, los protagonistas Skandar Keynes, Georgie Henley Anna Popplewell y William Moseley. (FilmAfinnity)

William Moseley

El hermano mayor de los Pevensie es Peter, quien fue interpretado por William Moseley. Durante las primeras dos entregas de la franquicia, este personaje fue el gran rey de Narnia, el lugar en donde se desarrolla la historia.

Moseley salió al estrellato con esta película, cuando apenas tenía 18 años. A partir de allí, continuó participando en distintos proyectos del cine y la televisión.

Actualmente, este actor británico tiene 36 años y se encuentra trabajando en la adaptación cinematográfica del videojuego Home Sweet Home Rebirth.

Además, su último papel fue en la cinta Raven’s Hollow, del 2022, un drama de ficción en la que interpretó a Edgar Allan Poe.

Las dos secuelas de 'Las crónicas de Narnia' son 'El príncipe Caspian' y 'La travesía del viajero del alba. En la foto, Anna Popplewell y William Moseley. (Espinof)

Anna Popplewell

También británica, Anna Popplewell fue una de las mayores estrellas en la saga del mundo de Aslan. Empezó a actuar desde que tenía 10 años y llegó a las Crónicas de Narnia con el rol de Susan Pevensie, la segunda hermana mayor de la familia, cuando tenía 16 años.

Aparte de participar en estas películas, Popplewell interpretó a Chyler Silva en Halo 4: Forward Unto Dawn (2012) y también fue reconocida por el papel de Lady Lola en Reign (2013).

Recientemente, la actriz de 34 años tomó popularidad por su rol de Kate en la película de terror La Monja 2, la cual salió en el 2023

Skandar Keynes

Skandar Keynes es, mayoritariamente, conocido por su rol de Edmund Pevensie en las tres películas de Las crónicas de Narnia.

Antes de actuar en esta saga, Keynes participó en el documental Queen Victoria died in 1901 and is still alive today (2001) y la película Ferrari (2003).

Sin embargo, desde que se emitió la entrega de La travesía del viajero del alba, en el 2010, el actor de 32 años no ha vuelto a aparecer en alguna película o serie de televisión.

Skandar Keynes, quien hace el rol de Edmund, compartió la pantalla con la aclamada actriz Tilda Swinton. (FilmAffinity)

Georgie Henley

Georgina Henley, mejor conocida como Georgie, interpretó a Lucy Pevensie cuando solo tenía 10 años.

Aparte de participar en algunos proyectos de la industria del entretenimiento, Henley, de 28 años, también es autora de dos libros: The Snow Stag y The Pillar of Secrets.

Su aparición más reciente fue en la serie La diplomática (2023), un drama que combina el suspenso y la política de Reino Unido.

Una de las amistades más queridas por los fanáticos de 'Las crónicas de Narnia' es la del fauno Tumnus con Lucy. En la foto, Georgie Henley y James McAvoy. (Disney Latino)

Ben Barnes

El príncipe Caspian, quien apareció desde la segunda entrega en el universo de Narnia, fue interpretado por el actor, modelo y músico británico Ben Barnes.

Después de sumarse a este elenco, continuó actuando frecuentemente en la televisión, alcanzando roles en programas como Westworld (2016) y The Punisher (2017) de Marvel.

Recientemente, también tuvo se sumó al episodio Joan Is Awful, de la sexta temporada de Black Mirror.

En 'Las crónicas de Narnia' hay varios personajes fantásticos, como faunos, centauros, hadas, gigantes y animales parlantes. Ben Armes es el príncipe Caspian, quien aparece en el centro de la imagen con armadura de color oscuro. (Disney Latino)

Tilda Swinton

La bruja blanca de Narnia llegó a la pantalla grande gracias a la interpretación de Tilda Swinton. A diferencia de los otros cuatro jóvenes protagonistas, esta actriz ya contaba con amplia experiencia en la industria, ya que había participado en cintas taquilleras como The Deep End (2001) y Constantine (2005).

Con el paso de los años, siguió sumando apariciones en películas aclamadas y ha conseguido vastas nominaciones en los premios Globos de Oro y del Sindicato de Actores (SAG).

Además, fue galardonada como mejor actriz de reparto en los Óscar en el 2008, por su rol de Karen Crowder en Michael Clayton (2007).

Tilda Swinton protagoniza el filme 'Memoria', del 2021, grabado por el creativo cineasta Apichatpong Weerasethakul.

James McAvoy

Actualmente, el nombre de James McAvoy es uno de los más sonados en Hollywood. Arrancó su carrera en el 1995, cuando tenía 16 años, y desde entonces ha protagonizado grandes proyectos en el teatro, cine y televisión.

Algunos de los títulos en los que se involucró fueron X-Men: primera generación (2011), Fragmentado (2016) e It: Capítulo 2 (2019).

Su papel en Las crónicas de Narnia era el del fauno Tumnus, quien tenía una fuerte amistad con la pequeña Lucy.

Las películas de esta saga están basadas en las obras de C.S. Lewis y están disponibles para streaming en Disney+.