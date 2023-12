Mariah Carey ya no es la reina de la Navidad: Canción de 1958 le quita el primer puesto en el ‘Hot 100′ de Billboard

La famosa canción de Mariah Carey All I want for Christmas is you, que ha reinado desde su lanzamiento como una de las piezas más sonadas durante la época navideña, dejó de ser la primera en la lista de Billboard Hot 100.

El sencillo que la destronó fue Rockin’ Around The Christmas Tree, de la estadounidense Brenda Lee. Pese a que este se estrenó en 1958, fue 65 años después que alcanzó el primer puesto en la lista.

Después de 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey, la única pieza navideña que la ha destrozado de la cúspide del 'Hot 100' es 'Rockin' Around the Christmas Tree', de Brenda Lee. (Instagram Mariah Carey y Brenda Lee)

En el ranking se demuestra que la infame pieza de Carey fue la segunda más escuchada en la semana del 4 de diciembre. A su lado, en el top 10, se encuentran otras cuatro canciones navideñas: Jingle Bell Rock, de Bobby Helms; Last Christmas, de Wham!; A Holly Jolly Christmas, de Burl Ives; y It’s The Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams.

Eso sí, si bien Lee ganó la batalla por acumular 34.9 millones en reproducciones digitales, Carey la superó con las transmisiones por radio (21.5 millones reproducciones al aire) y con las ventas de la canción (4.000 descargas en las plataformas de streaming).

Con este hito, Lee también rompió una serie de récords musicales. A sus 78 años se convirtió en la persona con mayor edad en encabezar la lista de Billboard.

La última vez que esta artista tuvo la posición número 1 del Hot 100 fue en 1960, con su sencillo I Want To Be Wanted. Por esta razón, ahora tiene la brecha más larga de la historia (63 años) en la que dos de sus sencillos lideraron la lista.

Además, el sencillo de Lee ahora es el más antiguo en llegar a la cúspide musical. Anteriormente, este récord también lo tenía Carey, desde que All I Want for Christmas Is You obtuvo el primer lugar en el 2019, 25 años después de su lanzamiento.

La otra canción navideña que ha estado en el número 1 del Hot 100, aparte de las piezas de Carey y Lee, es The Chipmunk Song, del grupo The Chipmunks con David Sevilla.

La lista de Hot 100 hace una recopilación de las métricas en los servicios de streaming de todos los géneros musicales en Estados Unidos, así como las transmisiones en radio y ventas de las canciones (incluyendo la compra de sencillos a nivel físico y en pistas digitales).