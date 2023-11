Bad Bunny canta con IA ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey

Bad Bunny sorprende a sus fans al interpretar ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey

El reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó viralidad en las plataformas de redes sociales al compartir un video donde interpreta el clásico tema navideño de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You.

En el videoclip, se aprecia la imagen de Benito sobre la de Mariah mientras da vida a este emblemático villancico navideño.

Este episodio no constituye el primer encuentro de Bad Bunny con la inteligencia artificial en el ámbito musical. Recientemente, diversas composiciones de reguetón, completamente generadas mediante esta tecnología y con la presunta voz del propio Bad Bunny, se difundieron ampliamente en TikTok, generando controversia y reacciones divergentes.

Incluso, el propio intérprete de Ojitos Lindos manifestó su desagrado hacia la primera canción de este tipo, titulada Nostalgia. A través de su canal de WhatsApp, instó a sus seguidores a abandonar el grupo si respaldaban ese tipo de contenido.

“Si a ustedes les gusta esa mie*** de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos”, expresó el cantante mediante WhatsApp.

La convergencia entre la inteligencia artificial y la música continúa suscitando fascinación y debate. Mientras algunos celebran la creatividad digital y la experimentación sonora, los artistas se enfrentan al desafío de preservar el control sobre su imagen y obra ante esta nueva herramienta tecnológica.