¿Por qué Mariah Carey es la reina de la Navidad (y dueña de una mina de oro)?

La bruja de Halloween en bicicleta viendo pasar los meses del calendario se transformó en Reina de la Navidad sobre un reno. Una vez más, Mariah Carey dio el banderazo de salida oficial de la Navidad en sus redes sociales y gritó que It’s time! (¡Es la hora!), mientras suena su pegajoso megaéxito All I Want for Christmas Is You.

Todos los años, a partir del 1° de noviembre, esa canción que Mariah Carey lanzó a finales de octubre de 1994 como parte de su álbum Merry Christmas se convierte en la banda sonora de la época navideña y la fortuna de la cantante estadounidense, de 53 años, solo crece y crece. Chichín, chichín (o inserte sonido de caja registradora o emoticón de dinero).

Una mina de oro Copiado!

Cada vez que se reproduce la pegajosa canción, Mariah recibe un centavo de dólar: más de ¢6 por cada play en cualquier parte del mundo. ¿No le parece mucho? Pongámoslo en perspectiva.

En diciembre del 2021, Spotify reconoció a la artista porque All I Want for Christmas Is You alcanzó los 1.000 millones de reproducciones en esa plataforma. Actualmente, la canción tiene casi 171 millones de reproducciones más que en aquel momento: 1.171 millones de plays. Ajá, este hit es un gigante con vida propia.

Y sigue imbatible reinando con el título del tema navideña más famoso de la historia moderna. Solo en el 2019, rompió tres marcas: el Guinness World Records informó de que fue la canción festiva más exitosa en las listas Billboard 100 de un solista; la más transmitida de una cantante durante 24 hora en Spotify, y la que más semanas estuvo en la lista británica Top 10. Así lo recuerda el libro del 2020.

Además ha arrasado en iTunes, Vevo, YouTube y en cuanta plataforma haya disponible. Entre sus logros se cuenta que ha sido un éxito en cuatro décadas diferentes y está entre los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

Gracias a esa fuerza imparable es considerado por medios especializados como el villancico más rentable de la historia. Según datos de The Economist, Carey gana al año $2,5 millones (más de ¢1.550 millones) por All I Want for Christmas Is You, por lo cual se estima que solo ese tema le ha dejado más de $70 millones de ganancias a la estrella estadounidense en su carrera musical. Es decir, ha obtenido más de ¢43.420 millones. Sí, es una locura.

La cantante Mariah Carey tiene 53 años: nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York (Estados Unidos). (Instagram)

Gracias a cifras reveladas por Celebrity Net Worth, podemos ser aún más específicos: cada diciembre, la fortuna de la cantante crece solo por concepto de derechos de autor relacionados con ese específico entre $600.000 (unos ¢372 millones) y $1 millón (poco más de ¢620 millones). Una auténtica mina de oro.

Y claro, esas enormes sumas son resultado solo de la reproducciones de la canción. A esto hay que agregar sus ingresos por conciertos, anuncios de publicidad y otros negocios.

Un cuento para Navidad Copiado!

Este año, el inicio de la época navideña también marca el lanzamiento por parte de Carey del libro The Christmas Princess, un cuento de hadas para todos aquellos que aman la Navidad.

“La pequeña Mariah, inspirada en mi niña interior creyendo en sí misma, representa a todos los niños, especialmente a aquellos que se sienten extraños o ‘raros’ y que se esfuerzan en darse su propio valor. Ha sido fortalecedor poder transformar aquella agitación de mi infancia en un moderno cuento de hadas lleno de sorpresas e infinita esperanza”, afirmó ella a principios de año al hablar de esta publicación.

La historia de la canción Copiado!

Precisamente, el triste pasado de Mariah Carey sirve de inspiración para All I Want for Christmas Is You. En el 2019, la cantautora y productora les comentó a los medios de comunicación que cuando empezó a componer la célebre canción pensó en cosas que asociaba con la Navidad, como regalos, luces y chimeneas...

“Siempre he amado tanto la Navidad toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes”, le detalló al USA Today.

La cantante, quien coprodujo el tema con Walter Afanasieff, escribió la letra en solo 15 minutos en una habitación de la casa que compartía con Tommy Mottola, su marido entre 1993 y 1998, en Nueva York.

Con la canción, Carey exorcizó aquellas épocas con Navidades arruinadas por una familia disfuncional y de pocos recursos.

“No teníamos mucho dinero y ella nos envolvía fruta o lo que quiera que se pudiese permitir. Y yo siempre pensaba: ‘cuando sea mayor no voy a dejar que esto pase, voy a hacer que la Navidad sea perfecta cada año”, dijo en un pequeño documental publicado en el 25 aniversario del hit.

Su historia familiar estuvo marcada, además, por un padre ausente, el rechazo y el racismo.

Sin embargo, para la artista, estas épocas son una oportunidad de mantener viva la ilusión y sentirse feliz. “Tengo una gran conexión emocional con las navidades, nunca ha sido por los regalos, sino por el sentimiento optimista que se da en estas fechas. Sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz”, contó en el audiovisual.

La artista asegura que le encanta la Navidad porque es una época de mayor optimismo. Foto: Instagram.

Hay que reconocer que All I Want for Christmas Is You tiene un aire a canciones de los años 50 o 60. De hecho, explica el diario español El País, Afanasieff y ella se inspiraron en el tema Christmas (Baby Please Come Home), que cantó la estadounidense Darlene Love y se incluyó en el disco A Christmas Gift for You de Phil Spector, de 1963.

No obstante, el villancico pop superó a su predecesor y, de inmediato, se convirtió en un clásico contemporáneo. La melodía, instrumentación y esa mezcla de alegría y nostalgia lo volvieron el “himno” navideño que tantos aman y algunos aborrecen.

Tanto así que es parte de la banda sonora de muchas películas y es protagonista en la encantadora cinta de comedia y romance navideño Love Actually (2003), que contó en su elenco con Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson, Bill Nighy, Colin Firth y Rowan Atkinson, entre otros.

En su exitoso camino la canción también ha cosechado versiones de otros artistas, desde Dave Rodgers en 1996 hasta Ariana Grande en el 2012.

Aquí les dejamos el video del tema original y algunas de las versiones posteriores que hizo la propia Carey. Ya saben: ¡Es hora!

All I Want for Christmas Is You, el video original Copiado!

La canción de Mariah Carey cuenta con distintos videos oficiales. El primero simula ser un video casero en que la cantante adorna su árbol de Navidad, lo cual hicieron en su propia casa con árboles de Navidad y luces de colores, y disfruta la blanca navidad al aire libre, cuyas escenas fueron grabadas en Fairy Tale Forest en Nueva Jersey. Incluso aparece un Santa Claus, que es nada más y nada menos que su entonces esposo, el ejecutivo discográfico Tommy Mottola.

El glamour del 25 aniversario Copiado!

La celebración del 25 aniversario de la canción incluyó, además de un minidocumental, un nuevo video a cargo de Mariah Carey, en que la artista espera que los deseos se vuelvan realidad y se agregan nuevas escenas.

En el Carpool Karaoke Copiado!

The Late Show with James Corden incluyó una edición navideña del popular Carpool Karaoke, en el que el presentador británico cantó el célebre tema con la propia Mariah Carey. Es una edición en que el auto de Corden va lleno de regalos y él acude a Carey por ayuda para las compras navideñas.