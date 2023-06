¡Es oficial! Superman tiene nuevo actor y viene desde Netflix

La revelación finalmente ha llegado. El rostro de Superman y Lois Lane no será más el de Henry Cavill y el de Amy Adams; ahora serán los intérpretes David Corenswet y Rachel Brosnahan quienes encarnarán a los legendarios personajes en el filme Superman: Legacy, según informó Hollywood Reporter este 27 de junio.

Además, esta misma tarde se confirmó a James Gunn como director de la nueva producción.

Gunn se encarga de dirigir la nueva fase de películas del universo de DC Comics, producido por Warner Bros. El propio Gunn fue vital para la elección de ambas figuras, las cuales son más conocidas por su trayectoria en series de streaming que en cine.

LEA MÁS: Superman salva a Costa Rica de una erupción del volcán Arenal en nueva historia de DC Comics

David Corenswet será el nuevo hombre de acero. Sustituirá a Henry Cavill después de interpretar el rol por casi una década. Foto: Instagram - Warner Bros

Corenswet ha aparecido en programas de televisión, principalmente en Netflix, donde tuvo gran protagonismo en las series Hollywood (2022) y The Politician (2019).

Además, Corenswet participó en la producción We Own This City (2022), de HBO, que fue desarrollada por David Simon, el creador de la legendaria serie The Wire (2002).

En cine apareció recientemente en Pearl (2022), aplaudida película de la casa productora A24.

Rachel Brosnahan's es conocida por ser protagonista de 'The Marvelous Mr. Maisel'. Foto: Prime Video

Mientras tanto, Rachel Brosnahan es mejor conocida por su papel principal en The Marvelous Mrs. Maisel (2017), de Prime Video, aplaudida producción ganadora del Emmy y Globo de Oro que recientemente finalizó después de cinco temporadas.

Además, formó parte del elenco de House of Cards (2013), de Netflix.

Distintos medios internacionales como Deadline, IGN y Variety informaron previamente que otros actores que audicionaron para estos papeles fueron Nicholas Hoult, Phoebe Dynevor y Samara Weaving, pero finalmente Gunn y su equipo de producción se decantaron por Brosnahan y Corenswet.

Tras la salida de Zack Snyder, James Gunn es el nuevo jefe de producción del universo de DC Comics. (CHRIS DELMAS/AFP)

Superman: Legacy llegará a los cines el 11 de julio del 2025 y será el primer proyecto cinematográfico de DC Studios, organización que supervisa todos los proyectos de cine y televisión de DC.

Superman: Legacy será la primera película de la nueva expansión del universo de estos héroes. En conjunto con la producción Creature Commandos, una serie animada que se estrenará en HBO MAX.