Marcel Hernández llegó pasadas las 6 a. m. a su cita con Alajuelense

Después de ser la estrella de la noche en la premiación de la Unafut, Marcel Hernández madrugó este miércoles para presentarse al Centro de Alto Rendimiento, en Turrúcares.

Poco a poco iban llegando los jugadores de Alajuelense al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Ahí debían estar muy temprano, a partir de las 6 a. m., incluido Marcel Hernández.

El delantero cubano dio a conocer el lunes pasado en el programa Contragolpe de TD Más que había recibido una carta de la Liga y que todo se resumía en una frase: “Tengo que regresar a Alajuelense”.

Marcel Hernández optó por acatar la directriz y se hizo presente en el CAR este miércoles, pero no se puso la indumentaria rojinegra otra vez. Al menos por este miércoles.

Tampoco se sometió a los exámenes médicos, a los trabajos de gimnasio y a la sesión en cancha como sí lo hicieron los futbolistas del club, incluidos ya Aubrey David y Rolando Blackburn.

Lo de él fue aparte, en la oficina. El hombre que arrasó en la premiación de la Unafut a lo mejor de la temporada llegó al CAR acompañado por su representante, Ernaldo García y permaneció ahí por unos 45 minutos.

Después de eso, Marcel Hernández y su representante se retiraron del CAR.

“Lo único que te puedo comentar, es que ya de aquí en adelante es entre clubes. No sé en qué van a quedar ellos. Mi trabajo es sólo proteger los intereses del futbolista y que no se haga nada que no se debe, y asegurarme que toda oferta pase por nosotros primero”, expresó Ernaldo García a La Nación.

Y añadió: “Pero después de allí no es injerencia mía qué deciden entre ellos, nosotros sólo estamos a la espera de la decisión final. Es claro: el jugador es de Alajuelense y por eso se presentó el futbolista, porque es un profesional, pero qué deciden los clubes, te soy sincero, no lo sé, es entre ellos”.

Alajuelense aún no emite un pronunciamiento oficial sobre lo que pretende con Marcel Hernández.

Sin embargo, el jugador no se quedó en el primer día de trabajos de cara al nuevo torneo que arrancará el 20 de julio; pero eso tampoco significa que en los días venideros no lo haga, si es que no se resuelve algo.

Durante esos minutos en la oficina tan solo se dio una conversación entre el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida, el futbolista y su representante.

Ahí fue donde realmente Marcel Hernández supo para qué lo llamó Alajuelense y cuáles son las opciones que se tienen. Las próximas horas podrían ser determinantes.