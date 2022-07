Marcel Hernández: ‘No me gusta que me impongan nada’

Marcel Hernández compartió con Brandon Aguilera en la premiación de la Unafut a lo mejor de la temporada. El cubano se fue rápido, porque debía madrugar para presentarse este miércoles con Alajuelense.

Marcel Hernández arrasó con los premios en la gala de Unafut a lo mejor de la temporada 2021-2022. El delantero cubano subió al escenario para recoger cuatro estatuillas que se agregan a su colección y sonreía al pensar que desde que llegó al país, ya son doce trofeos de esos.

Acababa de terminar la ceremonia y lo disfrutaba mucho, pero también pensaba en lo que sigue, que no lo tiene claro. Lo único real que sabe es que Alajuelense lo citó a presentarse este miércoles a primera hora en el Centro de Alto Rendimiento.

“No sé qué va a pasar, es algo que está totalmente en signos de interrogación, es una incógnita y yo estoy seguro de que en los próximos días veremos qué es lo que va a suceder conmigo”, manifestó Marcel Hernández.

El delantero cubano afirma que él se debe a un contrato y asegura que es un profesional en todo el sentido de la palabra, porque lo considera y se ve así en cada día de trabajo.

“No creo que opaque nada. Yo creo que disfruto mucho esta noche, lo que logré con el Cartaginés. Fue una hazaña épica. Disfruto mucho cada día de mis compañeros, porque con ellos soy feliz y la paso muy bien dentro y fuera de la cancha. Ya veremos qué va a pasar en el futuro cercano, mediano y lejano con Marcel. Hoy no lo sé, no lo sabemos, pero estoy seguro que en los próximos días buscaremos soluciones”, afirmó Marcel Hernández.

En Alajuelense dicen que la opción es que usted regrese a la institución o que acepte una de las ofertas en el extranjero. ¿Su primera opción es irse al extranjero? Copiado!

No me gusta que me impongan nada, me gusta tomar decisiones por Marcel, por mi cabeza, soy una persona totalmente diferente. Las decisiones las tomo yo. No sé, no estoy enterado de estas cosas, hay cosas de las que trato de no enterarme para mantener la mente sana, yo creo que es lo mejor para mí como profesional. Se encarga mi agente.

Estoy enterado que entre clubes están en conversaciones, en este caso Cartaginés y la Liga. No sé mucho más, porque como te digo, trato de no enterarme para mantener mi mente lo más sano posible.

¿Prefiere quedarse en Cartaginés o irse al extranjero? Copiado!

Yo preferiría jugar al fútbol, yo creo que al final me divierto y disfruto mucho jugando al fútbol. La toma de decisiones tiene que ser bajo un ambiente de paz y tranquilidad y a mí me gusta tomar decisiones así, bajo ese tiempo de ambiente.

Marcel Hernández posa con los cuatro trofeos que recibió en la gala.

Usted dijo que escuchó rumores de que lo querían congelar en la Liga. ¿De quién proviene ese rumor? Copiado!

No voy a decir exactamente de quién, solo sé que es un rumor, es algo que llegó a mis oídos con toda la certeza de que eso es lo que quieren. No lo sé, vuelvo y repito, soy un profesional, me debo a un contrato. Voy a ver qué es lo que procede, qué es lo que prosigue, porque no lo sé y después podré referirme a los medios en cuanto a eso, porque hoy no lo sé.

¿Confía en la persona que le dijo eso? Copiado!

Confío en que el rumor posiblemente sea cierto. Ahora, no lo vamos a saber hasta que yo esté ahí.

¿No tendría ningún problema en quedarse en Alajuelense? Copiado!

Yo soy un profesional y a mí me parece que yo llegué a la Liga con toda la ilusión, hice lo mejor de mí. Hice 13 goles con 20 asistencias. Me tocó salir no por decisión mía, sino por decisión de ellos y lo enfrenté como un profesional.

Yo me manejo como profesional en todo el sentido de la palabra. Si me toca estar ahí voy a dar el 100%. Si me toca estar de rojo voy a dar el 100%, o de azul voy a dar el 100%, porque yo soy así, es mi ADN, ser un profesional.

¿Teme que la forma tan transparente en la que habla tenga alguna repercusión en el ambiente que lo rodea? Copiado!

Por qué habrá un ambiente negativo cuando un profesional te está diciendo que siempre se va a entregar donde esté. Yo no le veo la parte negativa a eso. Yo creo que al final eso hay que verlo de forma positiva, yo soy un jugador de fútbol, soy un peón más, porque es así.

Y si me dicen que tengo que estar acá, voy a estar acá y voy a dar el 100 y si me dicen que tengo que estar ahí también lo voy a hacer. Yo creo que eso se tiene que ver en vez de forma negativa, en forma positiva.

Marcel Hernández y Jeaustin Campos se saludaron en la entrada del evento de premiación de la Unafut.

¿Las ofertas que dice que tiene son para este mercado o para cuando esté libre? Copiado!

Creo que en ambas, en ambos mercados.

¿Para tomar la decisión qué pesará? Copiado!

Lo voy a hacer en un ambiente tranquilo y de paz. Yo creo que no puedo forzarme a mí mismo a tomar una decisión basado en otras personas. Tengo que pensar en lo mejor para Marcel y la familia.

En Guatemala se dice que tiene una oportunidad de ir allá y lo quieren ahí. ¿Es cierto que hay posibilidad de ir a Guatemala? Copiado!

Hay cosas que no manejo yo, que maneja más mi agente. Como decía antes, me gusta mucho enfocarme y centrarme en lo que tengo al frente, por un tema de sanidad de la mente. He medio escuchado que hay clubes guatemaltecos que han tocado la puerta y qué bueno, gracias a Dios. Pero no tengo toda la información y no me gusta hablar cuando no tengo toda la información.

Marcel Hernández asegura que él no tendría problema en jugar de nuevo en Alajuelense. (Jose Cordero)

Si vuelve a Alajuelense usted dice que no tiene problema en jugar con ellos. ¿Cómo está con el camerino, con los jugadores de la Liga, no tendría problema? Copiado!

Por qué voy a tener problema con ser parte del camerino, yo salí de esa institución de buena manera y si me toca regresar pienso que regresaré de buena manera. Yo no tengo enemigos, por lo menos que yo sepa no los tengo.

Tengo muy buena relación con muchísimos jugadores en ese camerino, muy buena relación y de hecho antes de la final y después de la final conversamos muchísimo.

Unos lo quieren en la Liga y otros no. Si le toca volver y hace goles, todo cambia. ¿Qué piensa de eso? Copiado!

Yo llegué ahí a hacer mi trabajo, hace un año y medio atrás. Lo intenté hacer siempre de la mejor manera porque eso me caracteriza. Me gusta ganar, esforzarme, sacrificarme.

Yo no vine a Costa Rica a pasear, yo vine a trabajar y esa es mi consigna siempre. Si me tocara regresar, ojalá poder hacer goles, ojalá poder competir. A mí me gusta competir. Yo creo que nací para eso, para competir.

Alajuelense, Cartaginés y hasta el club de Guatemala del que se habla van a competir internacionalmente. ¿Eso le llama la atención? Copiado!

Todo lo que sea positivo, bienvenido sea y uno lo toma de buena manera. Al final es eso, para nosotros los futbolistas es tomar las cosas de manera positiva y ver las cosas en busca de la mejoría.

¿Usted está dolido con la afición de la Liga por la forma en la que lo trataron? Copiado!

Para nada, no le guardo rencor a nadie, no a la afición de la Liga, a nadie. ¿Por qué? Porque tuve muchos mensajes de liguistas que me apoyaron muchísimo y que me dieron hasta disculpas por lo que sucedió.

Yo pongo este escenario, antes de ir a la Liga a mí me gritaban de todo, entonces no fue nada nuevo para mí.

Lo había vivido antes, yo lo viví antes. Ahora, es normal, porque sé que es una afición que respalda a su equipo. Tienen que entender que a mí me tocó respaldar a otro equipo y es parte del profesionalismo que vivimos nosotros los futbolistas.

Yo no tengo rencor para con la gente de la Liga, jamás. A mí me acogieron cuando estuve ahí y yo sé, porque yo sé que les dí el 100.

¿Desgasta que desde que llegó a Costa Rica, siempre aparte de lo futbolístico hay otro tema alrededor de Marcel? ¿Desearía que eso deje de estar pasando para enfocarse en lo que haga dentro del terreno de juego? Copiado!

Yo siempre intento enfocarme en esto, porque es lo que me da de comer, ante todo sé la persona que soy y las personas que me conocen saben quién soy.

Siempre intento mantener la mente fuerte, esa es una de las virtudes que me propuse cuando salí de Cuba, es parte de la personalidad, tener la mente fuerte ante cualquier adversidad, porque yo he vivido momentos muy difíciles.

Entonces, es algo que tengo que tener, tengo personas que me quieren y me aman mucho. Y me tratan de mantener con la mente siempre de esa manera.