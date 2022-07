Marcel Hernández: ‘Tengo que regresar a Alajuelense’

Que Marcel Hernández se ponga esa camisa otra vez era algo impensado para el propio jugador. Según el propio cubano, la Liga le comunicó que debe volver. (alonso tenorio)

La novela entre Alajuelense, Marcel Hernández y Cartaginés ahora tiene un nuevo capítulo, un tanto inesperado, pero que es la realidad actual.

Así lo dio a conocer el propio delantero cubano en el programa ‘Contragolpe’, con la periodista Gabriela Jiménez.

“Hace poco la Junta Directiva de la Liga se comunicó con el club y con mi agente de que tengo que regresar, la verdad. Yo al final soy un profesional como siempre digo y tengo que estar donde me toca estar”, expresó Marcel Hernández.

El futbolista también expuso cuáles serían las intenciones de los rojinegros con él, como dueños de su ficha.

“Sí es doloroso para mí también porque he escuchado ya, o me ha llegado a los oídos que lo que quieren es mantenerme estos seis meses ahí sin jugar en la Liga. Entonces es difícil para mí y es complicado. Al final, como siempre he dicho, yo enfrento todo tipo de situación y soy un profesional ante todo en lo que hago”.

Esto da un giro radical en los planes de Marcel Hernández, que aún no tomaba una decisión sobre su futuro, si mantenerse en Cartaginés o tomar alguna de las ofertas en el exterior.

La periodista le consultó que si esto se trata de un desquite de Alajuelense, de llevárselo para no venderlo, no prestárselo a Cartaginés porque es un arma que les puede hacer daño y que su carrera futbolística se estaría frenando.

“Estamos hablando ahora con mi agente, también con el presidente de Cartaginés. Tengo ahí un par de ofertas afuera que lo estamos valorando mucho, por muchas razones, por el tema del Mundial, que todo es muy corto y no da tiempo ni siquiera para uno adaptarse en caso de que alguno se vaya, apenas se pueda adaptar a cualquier otro tipo de ambiente o escenario”, reseñó Hernández.

Indicó que al final él espera que no se frene su carrera porque es un profesional que salió de Cuba para hacer lo que está haciendo ahora, “jugar, disfrutar, alentar a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas, ojalá ser ejemplo siempre en lo bueno y yo creo que esa es mi meta desde que llegué a Costa Rica”.

Sin embargo, insistió en que se debe a un contrato y a decisiones de otras personas “y con mucho profesionalismo tengo que enfrentarlo”.

La ficha de Marcel Hernández es propiedad de la Liga, luego de que los rojinegros pagaron $150.000 por él. En principio, los manudos lo habían firmado por dos años. Al cumplirse el primer año, en la Liga decidieron reacomodar su plantilla, de acuerdo a las necesidades de Albert Rudé.

Alguien tenía que salir y fue el cubano, cedido a préstamo a Cartaginés por un año, con un contrato cargado de cláusulas que hasta ahora se han mantenido en estricta confidencialidad y que este lunes detonaron una sorpresa mayúscula, según dijo el propio Marcel Hernández.

En Alajuelense aún no hay un pronunciamiento sobre esta situación. Sin embargo, la Liga presenta una sobrepoblación de extranjeros.

Los rojinegros cuentan con Alex López, Bryan Samir Félix, Freddy Góndola, Rolando Blackburn, Aubrey David (que aún tiene en trámite su proceso de naturalización) y ahora Marcel Hernández.