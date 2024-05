Futbolista provoca brutal accidente en Argentina, dejando a una persona herida

El pasado domingo 5 de mayo, un futbolista del Club Estudiantes de La Plata provocó un brutal accidente en Argentina, dejando a una persona herida.

Futbolista provoca accidente en Argentina

Después de ganar la Copa de la Liga Argentina al derrotar en los penales 4-3 al Club Atlético Vélez Sarsfield en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, los jugadores celebraron; sin embargo, uno de ellos se vio envuelto en un gran problema.

El jugador Tiago Palacios tuvo un accidente grave al estrellar su camioneta contra una estación de servicio, lo que ocasionó heridas a una empleada que fue trasladada al hospital.

“Como resultado, una dependienta de la estación de servicio, de 27 años, sufrió un traumatismo. La enviamos al Hospital Fernández”, indicó Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en una conversación con el canal deportivo de ese país, TyC Sports.

El director añadió que la mujer trasladada sufrió politraumatismos, pero no estaba en peligro de muerte. En contraste, el conductor y el acompañante no presentaban lesiones aparentes y optaron por no ser trasladados.

El futbolista que provocó el brutal accidente en Argentina, dejando a una mujer herida, es jugador del Club Estudiantes de La Plata. El incidente ocurrió el pasado domingo 5 de mayo.

