Alajuelense vs. Saprissa en vivo: Clásico da vida a final que eleva los nervios al límite

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa empezarán a perfilar desde este mismo miércoles 22 de mayo a partir de las 8 p. m. lo que pasará en este vibrante cierre del Torneo de Clausura 2024 matizado nada más ni nada menos que por el clásico nacional.

El juego de ida de la fase final será en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que el partido de vuelta se disputará el domingo 26 de mayo a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Estos clásicos serán transmitidos por FUTV.

La Liga es el equipo retador, el que pretende obligar a la S a que haya una gran final, hacer que a este torneo no le resten dos, sino cuatro clásicos.

Esa es la firme intención de Alexandre Guimaraes, quien dijo: “A mí me encanta estar en finales, me encanta. Estaría extremadamente insatisfecho, incómodo y triste si la tuviera que ver por la televisión”, justo cuando La Nación le consultó cómo está viviendo este momento previo al inicio de la fase final.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes encuentra la forma de bajarle el tono a quién es favorito entre Alajuelense y Saprissa

El técnico de Alajuelense asegura que ante este desafío, sus pensamientos están enfocados única y exclusivamente en el clásico de este miércoles y que luego ya tendrá tiempo para lo demás.

Saprissa planea todo lo contrario. Los morados quieren que esto se acabe el domingo en su casa con la obtención del tetracampeonato. Ellos no vislumbran otra cosa que no sea ganar su estrella 40 sin necesidad de esa gran final a la que pretende forzar Alajuelense.

“La ventaja la tienen ellos, ya que tienen la posibilidad de cuatro partidos. Nosotros no tenemos ninguna ventaja, es jugar noventa y pico de minutos este miércoles al máximo para intentar lograr una ventaja y que esa ventaja nos otorgue la posibilidad de hacer todo para ganar la serie. Lo demás ya son adornos. Yo no vivo de adornos, yo vivo de hechos y de resultados”, expresó Alexandre Guimaraes.

Las palabras de Alexandre Guimaraes antes del inicio de la fase final

Mientras que Vladimir Quesada apuntó: “A lo largo del torneo hemos mejorado en técnica, táctica y a nivel físico. Sin embargo, lo que más resaltamos es el aspecto mental, porque sabemos que, pese a que terminamos primeros y nos respaldan tres títulos, no hemos ganado nada”.

El técnico morado no le presta importancia a que Saprissa no ha podido ganar en sus últimas cuatro visitas al Estadio Alejandro Morera Soto, así como al hecho de que Mariano Torres nunca ha anotado en la casa rojinegra.

Luis Paradela, Carlos Mora, Jonathan Moya y Javon East están llamados a ser protagonistas en el juego de ida de la fase final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (John Durán, José Cordero y Prensa Alajuelense)

Alexandre Guimaraes procuró no dar ninguna pista específica sobre cómo se encuentran Johan Venegas y Carlos Martínez, ni quiénes son los otros dos jugadores que esperará hasta el final. Solo adelantó que en la concentración están 19 futbolistas.

Con maña y espuela, Guima frenó el tema al expresar que acaso Vladimir Quesada iba a decir cuáles son los jugadores que eligió para este clásico de fase final.

LEA MÁS: Jugador de San Carlos deberá pagarle a Saprissa por daños a la Cueva

También hay que recordar que el joven defensor Jeyland Mitchell aún debe purgar un partido de suspensión por la roja que vio hace una semana en el Morera Soto.

Horas antes, Vladimir Quesada expresó que él cree que Pablo Arboine está prácticamente descartado para este miércoles, pero que Fidel Escobar sí podrá jugar.

“Fidel, al igual que el resto de los jugadores, está recuperado. Entrará a competir con el resto de jugadores por un puesto en la titular o en la suplencia. Tenemos tiempo para meditar esta decisión, pero lo importante es que la mayoría de nuestros jugadores están al servicio del equipo y tenemos un problema bonito”, indicó Vladimir Quesada.

El efecto Alexandre Guimaraes en Alajuelense Copiado!

Alexandre Guimaraes tiene muy claro que el fútbol siempre va a depender de los jugadores en la cancha y que esa filosofía la pregona el propio Carlo Ancelotti, bajo el ideal de que mientras menos estorbe el técnico, va a ser mejor.

Alexandre Guimaraes dice que él sigue siendo el mismo de siempre y que disfruta esta etapa al frente de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Algunas veces esa manera de conducir, de proponer, no es muy bien vista. Entonces, a veces, los resultados no llegan por A o por B, pero acá no llevamos ni tres meses y estar de nuevo insertados en una final es buenísimo para todo este proyecto de Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense dicen si se sienten ilusionados como Joseph Joseph para la final

“Está claro que uno cuando habla con los jugadores, uno ve ese brillo en los ojos de ellos y eso quizás sea porque saben quién soy, cómo me manejo, los resultados que he obtenido y entonces los jugadores se tiran de donde se tengan que tirar, sabiendo que si yo les pido eso es porque hay muchas posibilidades de salir ilesos”, expresó Alexandre Guimaraes.

Vladimir Quesada entre la crítica y el elogio Copiado!

Los números del Saprissa son muy buenos, pero a pesar de eso, las críticas duras acompañaron al técnico morado Vladimir Quesada a lo largo del torneo.

“No escucho programas ni leo periódicos. No necesito de eso para saber que me han criticado, porque he vivido en el fútbol toda mi vida. No tengo que decirle nada a nadie, sé quién soy en mi vida personal y dentro de este club. Lo único que quiero es lo mejor para mi familia y para esta institución”, aseguró Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada confía en un buen accionar de Saprissa en su visita a Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Para esta noche, dijo que es claro que espera un ambiente que será hostil en lo deportivo. “No veo esto como una guerra o que nos van a agredir, sino que será algo normal dentro de la rivalidad”.

LEA MÁS: Vladimir Quesada revela cómo nació su amor incondicional por Saprissa

Además, apuntó: “Es cierto que nosotros no hemos ganado últimamente en el Morera Soto, pero Alajuelense también tiene tiempo de no ganar en el Ricardo Saprissa. Igual, si no recuerdo mal, en los últimos clásicos fuimos nosotros los que sacamos un mejor resultado”.

El itinerario de Alajuelense previo al clásico Copiado!

El secretario técnico de Alajuelense, Víctor Reyes, detalló que el León quedó concentrado en un hotel en Alajuela después de la práctica vespertina del martes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Además, informó que el itinerario comprende desayuno a las 9 a. m. y una activación a las 11:15 a. m. en el mismo hotel, almuerzo a eso del mediodía, a las 4:30 p. m. sesión de video y a las 5 p. m. merienda. A las 6 p. m., el equipo se estará trasladando hacia el Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Joel Campbell, el llamado a ‘volverse loco’ que ansía el inicio de la final entre Alajuelense y Saprissa

También contó que en el congresillo técnico estuvieron Andrey Rosales de la Unafut, José Francisco Porras del Saprissa y que se contó con personeros de la Fuerza Pública, Emergencias Médicas, Bomberos, Policía Municipal y la administración de Liga Deportiva Alajuelense.

“Estuvimos hablando acerca de todos los detalles que se tienen que manejar para este partido. Todo está claro, conciso y esperanzados de que la afición que vaya al estadio tenga la oportunidad de disfrutar de un partido excelente”, citó Víctor Reyes.

El itinerario de Saprissa previo al clásico Copiado!

Según informó Saprissa, su día implica una activación física en la mañana y el almuerzo a las 12:30 p. m.

LEA MÁS: Mariano Torres está feliz por el apoyo desde Argentina y revela cómo marcar diferencia en la final

Los morados tendrán una charla y sesión de video por la tarde; luego tomarán una merienda, y la salida hacia el estadio está programada para las 5:30 p. m.

¿Quedan entradas disponibles para el clásico de este miércoles? Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense informó a eso de las 9:50 a. m. que aún tiene unas 2.000 entradas disponibles, principalmente en la gradería norte.

Si ingresa a boleterialaliga.com, podrá ver los sectores donde hay espacio y ahí mismo puede efectuar su compra.

El plan de los rojinegros es que si aún quedaran entradas en horas de la tarde, también podrán adquirirse en las boleterías físicas de la Catedral, desde las 3 p. m.

Estos son los precios para el partido de ida de la final de segunda fase entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Juan Gabriel Calderón pitará el clásico de ida de la fase final Copiado!

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol designó a Juan Gabriel Calderón como el encargado de impartir justicia en el clásico de este miércoles 22 de mayo entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta serán los guardalíneas, y como cuarto árbitro se nombró a Rigo Prendas.

“Al igual que lo comenté antes del último partido, yo deseo que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte, que respete al juego, a los jugadores, que los defienda, para que sea un juego fluido. Y le deseo mucha suerte. Cualquier cuerpo arbitral quiere estar en un escenario como este y si lo designaron es porque tiene la capacidad de manejar ese escenario”, manifestó Alexandre Guimaraes.

Alajuelense recuerda las reglas del juego a la afición Copiado!

“Le hacemos un llamado a toda la afición que estará presente en el Estadio Alejandro Morera Soto para que antes, durante y después del partido tengan un comportamiento ejemplar. No lanzar objetos, apoyar al equipo desde el minuto uno hasta el minuto 90 y hacerse sentir en el estadio”, expresó el secretario técnico de la Liga, Víctor ‘Mingo’ Reyes.

Como aspectos generales, se prohíbe ingresar alimentos o cualquier tipo de bebida (dentro del estadio se venderán alimentos y bebidas). No se permite personas viendo el partido de pie, en zonas amarillas ni en ningún otro espacio, deben permanecer sentadas en el espacio correspondiente.

Alajuelense les pide a sus aficionados que lleven banderas y globos rojos y negros. (JOHN DURAN)

Se podrá dar la suspensión temporal o definitiva del partido de fútbol en caso de incumplimientos a los lineamientos establecidos.

Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma de fuego o punzocortante; ingreso y/o consumo de drogas, alcohol o cualquier sustancia no permitida al estadio.

Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de sombrillas, paraguas, monedas, cuchillas y objetos peligrosos.

Además, recuerde que se deberán seguir los lineamientos establecidos en el Código de Conducta Estadio Alejandro Morera Soto.