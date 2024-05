Alexandre Guimaraes: ‘A mí me encanta estar en finales, me encanta’

Con un vaso de té en mano y sin prisa alguna, Alexandre Guimaraes respondió a una maratón de preguntas antes de dirigir la última práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al juego de ida de la final de segunda ronda contra Saprissa, que será este miércoles 22 de mayo a partir de las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Nación le consultó al técnico rojinegro cómo está viviendo este momento y de inmediato afirmó: “Bien, a mí me encanta estar en finales, me encanta”.

Añadió que estaría extremadamente insatisfecho, incómodo y triste si la tuviera que ver por la televisión, pero no es así.

“Estar otra vez en otra instancia final, después de tanto tiempo de no trabajar en el país, de estar en la final, en una final de clásico, eso a mí me tiene muy contento”, expresó Alexandre Guimaraes.

Es uno de los técnicos más respetados y desde que decidió regresar al campeonato nacional, sigue siendo el mismo de antes, el que se puede ver haciendo caminatas por la mañana en los alrededores de La Sabana y a quien muchas personas detienen para hablar de fútbol o saludarlo.

“La verdad es que yo no he variado para nada mis rutinas personales, en esas rutinas lo que siento es un respeto y un reconocimiento. Yo me estoy enfocando en el partido de este miércoles y los aficionados de la Liga nos han acogido espectacularmente”, expresó.

Algo sí cambió, pero en cuanto a la logística de Alajuelense. Antes, el equipo no se concentraba; después lo hacía en la residencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, pero con él, las concentraciones son en un hotel. ¿Por qué esa decisión?

“Es que yo creo que para este tipo de partidos, el jugador necesita concentración total, cambiar ambientes y por lo menos lo que nosotros hemos visto, con estas decisiones hemos logrado que el jugador esté nada más enfocado en eso”, explicó el técnico de la Liga.

Podría pensarse en que se trata de una cuestión de gustos, pero Alexandre Guimaraes dijo que esa petición es una necesidad que el club ha entendido bien.

“Sé que son aportes importantes que el club tiene que hacer, pero producto de esa idea el club ha podido tener taquillas muy buenas y la de este miércoles que ni se diga. Y si pasáramos a la final, final, finalísima, otra más. Eso para el club es muy bueno”.

No quiso adelantar nada en relación a lo que tiene en mente. Tampoco muestra sus armas. Guima prefirió dejar en reserva si Johan Venegas estará disponible o no para este primer clásico de la final de segunda ronda. Solo adelantó que tendrá diecinueve jugadores en convocatoria, pero sin pronunciar nombre alguno.

De lo que fue el pulso anterior entre Alajuelense y Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto, el técnico rojinegro aseguró que hay situaciones de juego del último enfrentamiento que él espera que sus hombres puedan hacer mejor.

“Obviamente no voy a hablar acá de qué se trata, pero hay un margen de mejoría con respecto al partido anterior en el que recibimos a Saprissa en el Morera Soto. El fútbol se hace más fácil, entre comillas, cuando estás en escenarios como el que tendremos este miércoles”.

Lo que apuntó es que, junto a su cuerpo técnico, ha ido logrando que el grupo entienda que para lograr los objetivos nadie tiene que estar por encima del equipo.

“Hemos ido logrando que el segundo escuadrón, por decirlo de alguna manera, cuando es requerido, también tiene que entrar a full. Y que los jugadores que tienen que marcar diferencia en posiciones neurálgicas de un equipo, están logrando en este momento un estado de rendimiento muy bueno. Entonces, eso es importante para que el equipo pueda conseguir lo que ha conseguido e intentar conseguir lo que aún nos falta”.

Otra de las preguntas que recibió Alexandre Guimaraes es si piensa en el desenlace de esta historia con la opción de ver a su equipo dando la vuelta en la casa de su archirrival, algo que al menos en Sudamérica siempre se ha visto como una de las cosas más bonitas.

De inmediato aclaró que si algo tiene él es que intenta no seguir frases de cabecilla, de mesa de noche. Cree que algunas veces caben y otras veces no, y en este caso específico, “no cabe para nada”.

“Nosotros sabemos bien que para jugar la final tenemos que pasar esta serie. Nadie acá está pensando en nada más que no sea el partido de este miércoles y la consecuencia del posible resultado que podamos obtener, que al igual que lo hicimos en la serie pasada, es hacer todo para sacar una diferencia”.

Añadió que esa diferencia siempre es ganar y después de eso entonces sí ya pensará en el siguiente partido.

“La ventaja la tienen ellos, ya que tienen la posibilidad de cuatro partidos. Nosotros no tenemos ninguna ventaja, es jugar noventa y pico de minutos este miércoles al máximo para intentar lograr una ventaja y que esa ventaja nos otorgue la posibilidad de hacer todo para ganar la serie. Lo demás ya son adornos. Yo no vivo de adornos, yo vivo de hechos y de resultados”, puntualizó Alexandre Guimaraes.