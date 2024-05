Aficionados de Alajuelense dicen si se sienten ilusionados como Joseph Joseph para la final

“Da para ilusionarnos y tenemos el derecho de hacerlo”, afirmó el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, minutos después de que el cuadro rojinegro avanzara a la final de segunda ronda del Clausura 2024.

Carlos Mora y Joseph Mora son dos de los jugadores que se perfilan titulares en el partido de ida de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (JOHN DURAN)

Pronto empezaron a llegar las respuestas de los aficionados y el primero en emitir su opinión fue Rafael Álvarez, un lector que siempre aprovecha este tipo de dinámicas para participar. En su caso, él comparte la postura de Joseph Joseph.

“Sí, me siento ilusionado. Los jugadores tienen otra actitud y se ve que están dejando todo en la cancha. Alexandre Guimaraes les ha inculcado eso que necesitaban, los planteamientos son muy buenos y los hace de acuerdo al equipo. Estoy seguro de que ganamos en el Morera Soto y en la quiniela puse 3-1″, detalló Rafael Álvarez.

Marvin Araya también es optimista ante el desafío que tiene Alajuelense: “Creo que la mayoría de los manudos estamos ilusionados de llegar a la final, porque Alexandre Guimaraes tiene mucho colmillo y sabe planificar este tipo de partidos”.

Añadió que, con su tacto, el técnico sabe sacar lo mejor del material que tiene, que son los jugadores. En los partidos, él observa a una Liga muy concentrada y muy bien parada.

“Lo que yo, como liguista (desde hace 65 años), observo es que tener a Guimaraes es un plus, los rivales lo respetan mucho. En fin, estoy muy ilusionado de que llegará el título. Será una final muy dura. Lo que debe hacer Guimaraes es quitarle toda la movilidad posible a Mariano Torres, porque Saprissa se mueve a su ritmo”, apuntó Marvin Araya.

Ana Quesada indicó que respeta a quien no quiera ilusionarse, porque el liguismo ha llevado golpes duros, pero que en lo particular cree en esta versión de Liga Deportiva Alajuelense y le tiene fe a Alexandre Guimaraes.

Una posición similar exteriorizó Carmen Vargas, quien señaló: “La Liga hoy a mí me tiene boquiabierta porque es claro que Alexandre Guimaraes sabe bien lo que hace y eso me ilusiona. A mucha gente se le olvida que en ocasiones pasadas estuvimos muy cerca.

”En este torneo, los dos clásicos se empataron y el partido del sábado fue como revivir los mejores tiempos de Óscar Ramírez, los de aquel sufrimiento extremo y jugar feo para ganar. Yo lo único que lamento es que Guimaraes no llegara antes”.

Alberto Martínez apuntó: “Ilusionado no estoy, pero nada me alegraría más que la Liga me sorprenda, porque tengo claro que este equipo es distinto”.

Carlos López mencionó que él no se ilusiona y tampoco deja de hacerlo, pero está convencido de que la Liga tiene jugadores con condiciones para lograr que haya una gran final. Además, indicó: “Ahora tenemos una mente maestra para manejar estos partidos”.

La prueba de fuego para la Liga empezará este miércoles 22 de mayo en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8 p .m., cuando reciba a Saprissa.

De los últimos cuatro clásicos jugados en la casa manuda, la Liga se dejó tres triunfos y el último terminó 2-2.

Estos son los precios para el partido de ida de la final de segunda fase entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Prensa Alajuelense)

