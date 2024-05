Carlos ‘Zorro’ Hernández no deja que su amor por Alajuelense lo nuble: ‘Saprissa está cerca de la 40′

Carlos “Zorro” Hernández es un símbolo de Alajuelense. Sin embargo, es claro al afirmar que, según lo visto en el presente torneo, Saprissa es el claro favorito para llevarse el cetro. De hecho, hasta bromea diciendo que “huele a 40″.

No obstante, el Zorro declaró que con Alexandre Guimaraes, la Liga se ha vuelto un equipo más peligroso y, debido a la emotividad de un clásico, el plantel rojinegro se vuelve sumamente peligroso.

- ¿Cómo analiza la final entre Saprissa y Alajuelense?

- Siempre he dicho que a Saprissa no hay que dejarlo terminar primero en la fase previa porque si cierra en casa es muy difícil quitarle el título. Tiene muchas probabilidades de ganar la 40. Ahora, la Liga ha cambiado muchas cosas con Guima, tiene carácter, tiene garra. El equipo con Carevic se caía mentalmente, ahora con Guima, no. Lo vimos en el último clásico. Vamos a una final que es un clásico y estos partidos siempre se juegan diferente. Aunque Saprissa llega mejor, la Liga puede sorprender y asustar.

Carlos Hernández fue figura de Alajuelense en la primera década de los 2000. Ahora el Zorro es comentarista en programas deportivos. Fotografía: Cortesía de Carlos Hernández

- Usted, siendo una figura liguista, ¿pone como favorito a Saprissa?

- Uno no puede esconder las cosas, la realidad. Saprissa está haciendo un torneo espectacular, está jugando un buen fútbol. Vea a Yoserth Hernández, lo que está haciendo y llegó para este campeonato; es mi primo, pero anda bien y eso nadie lo puede discutir. Saprissa tiene todo para ser campeón, ha sido un equipo clarito, nadie desentona. Eso hay que reconocerlo. Está un escalón arriba, pero será una final pareja por el tema emotivo; entonces esperemos a ver qué pasa.

- ¿Es Mariano Torres el mejor jugador del torneo nacional?

- Para mí, el mejor jugador del torneo nacional no lo es. En Saprissa hay otros con mejor torneo. No le estoy quitando mérito a Mariano y lo grande que es para Saprissa. Cuando él anda, el Saprissa se vuelve más peligroso, pero es que no solo es él. Vea a Javon East, Luis Paradela y Ariel Rodríguez. Ahora, Mariano en estas instancias es determinante y es cuando él más se crece; eso también es cierto.

- El otro día lo escuché decir en un programa radiofónico: “Huele a 40″.

- Uno lo dice en ese tono, pero me parece que Saprissa tiene todo para ganar la 40. El tema es que la Liga puede ser peligrosa porque se ha fortalecido con este triunfo ante Heredia. La reconstrucción con Guima va bien y eso se puede ver en las individualidades. Hay jugadores que no se encontraban y ahora están fluyendo.

- ¿Habla de Joel Campbell?

- Sabemos que Joel puede dar más. Las condiciones que tiene son extraordinarias, pero si ha subido mucho su nivel y se ve libre en la cancha, eso es mérito de Guima, porque lo está dejando jugar cómodo. A Joel hay que darle la pelota y en la Liga la está encontrando y se está convirtiendo en la referencia que se esperaba que fuera.

- ¿La ida es el partido en el que la Liga no puede fallar?

- La ida será importante, principalmente para la Liga. La Liga defensivamente está mejor y sólida, entonces siento que será interesante.

- ¿Si no hay golpe de Alajuelense en la ida se acabó la serie?

- Se puede poner cuesta arriba porque Saprissa en su estadio es otra cosa. Ahora... la Liga sabe jugar en el Saprissa. Si gana Saprissa en el Morera Soto, ahí podemos decir que el Monstruo será campeón, porque ya se complica mucho la cosa, entra la emotividad de la afición y ya ahí hay poco por hacer.

- ¿Está conforme con lo mostrado por Alajuelense hasta ahora?

- Como equipo grande y estando en una final, tienes que ser campeón, pero si la Liga no es campeón, siento que el trabajo de Guima ha sido bueno y hay que seguir con el proceso. Guima sabe que tiene que reforzar y eso se verá en el próximo torneo. Hoy ya llegó a la final y ahora debe tratar de ganarla porque la Liga es un grande.