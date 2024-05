Mariano Torres está feliz por el apoyo desde Argentina y revela cómo marcar diferencia en la final

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, vivió su cumpleaños 37 de una manera muy especial. Lo hizo con una victoria contra San Carlos, jugó un partidazo, anotó un gran gol y lo celebró junto a sus seres queridos, su familia, que nunca lo había visto jugar semifinales y finales en Costa Rica.

Mariano está feliz y desea que esa alegría se extienda hasta ganar el cetro 40, para así disfrutarlo con su mamá Miriam y su hija Valentina, quienes viajaron desde Argentina para acompañarlo.

“Contento, mi mamá y mi hija no habían podido estar en el cierre de campeonato y esta vez sí lo van a hacer. Un poco la euforia fue por eso, les dediqué el partido y la victoria a ellas que estaban ahí. Me siento feliz por tener aquí a mi familia”, dijo Mariano Torres, luego del triunfo 4-0 contra San Carlos.

“No es para nada fácil mantenerse ahí arriba”, Mariano Torres. pic.twitter.com/zCnRjAxUrh — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 20, 2024

Torres añadió que su anotación, la primera del juego frente a los norteños, puede ser una de las más especiales en su carrera.

“A mí me pone muy contento que ellas vivan este momento, porque durante los ocho años que llevo acá no lo habían podido vivir. Mi hija ya está grande, terminó el colegio, entonces ya se vino para acá y mi mamá se jubiló, no tiene la responsabilidad de trabajar y está tranquila acá”, expresó Mariano.

Mariano espera lograr el cetro contra la Liga, pero reconoció que no será fácil; incluso, de una vez, se quitó la etiqueta de favorito, pero dio la clave para que cualquiera de los dos equipos termine como campeón.

“Favoritos no somos, es una final, es un clásico y los dos tienen la misma chance y el que sea mentalmente más fuerte puede sacar ventaja”, dijo Mariano.

El capitán morado agregó que ni siquiera la racha de 20 partidos sin perder en el certamen es un punto a favor de su escuadra.

“Que tengamos una racha invicta no quiere decir nada, es una final, hay que saberla jugar y va a ser un encuentro muy difícil. Ellos tienen grandes jugadores y un gran equipo y de nuestra parte estamos muy confiados en lo que venimos haciendo y esperamos seguir igual”, resaltó Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue el artífice del pase de su equipo a la final contra Alajuelense. (Jose Cordero)

Para el argentino, Saprissa hizo un gran trabajo en el Clausura y por eso, con seguridad, indicó que merecidamente pasaron a la final.

Torres agregó que deben descansar y hacer una buena recuperación, porque en las semifinales tuvieron pocos días de descanso. Además, añadió que el estado físico de cada equipo puede ser vital para inclinar la balanza.

“La clave es llegar en la mejor forma física a la final. Después, creo que la última vez que fuimos al Morera hicimos un gran partido. Los últimos 15 o 20 minutos tuvimos desatenciones y terminaron empatándonos, pero es una final y nos vamos a mentalizar de la mejor forma para hacer un gran partido”, avisó Mariano.

Torres añadió que se disputará una final pareja y, para él, llegan los dos equipos que mejor torneo hicieron, sobre todo en las semifinales.

De su equipo, el argentino dijo estar muy contento porque contra San Carlos demostró tener carácter y por eso consideró que el mejor cierre que pueden tener es dejándose el tetracampeonato.