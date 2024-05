Alexandre Guimaraes encuentra la forma de bajarle el tono a quién es favorito entre Alajuelense y Saprissa

¿Hay un favorito? A pocas horas del clásico de ida de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, esa pregunta no puede faltar. Y Alexandre Guimaraes la respondió de una manera peculiar en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

La Liga es el equipo retador, el que necesita que este cierre de campeonato se alargue a una gran final para pelear por el título contra su archirrival, pero Guima se enfoca única y exclusivamente en lo que pueda hacer su equipo este miércoles 22 de mayo, a partir de las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

- ¿Hay un favorito? ¿Saprissa es favorito porque tiene veinte partidos sin perder, porque fue líder? ¿O la Liga es favorita?

- La única ventaja que tiene Saprissa en este momento es que sabe que tiene cuatro partidos para ser campeón. Nosotros sabemos que para intentar ser campeón, tenemos que salir adelante en dos partidos. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que planificar esta serie.

”Después, si hay favorito o no hay favorito, es el clásico del fútbol nacional y eso es una incógnita siempre. Los dos equipos llegan bien y ya veremos en la cancha qué puede pasar”.

- Vladimir Quesada reiteró que usted es el mejor técnico del país y que es el mejor técnico que lo dirigió a él. ¿Cómo ve ese duelo de estrategas?

- El respeto es mutuo, la admiración es mutua, estuvimos juntos en Italia 90, hemos recorrido a través del tiempo muchas horas fútbol que nos han servido a los dos para estar vigentes. Dentro de eso, tenemos también visiones diferentes y que creo que ya en el partido anterior se vio bastante de eso, del estilo de cada uno.

”Este miércoles nosotros tendremos que primero ver a los futbolistas que están aptos. Hay que ver cómo está la recuperación de los futbolistas después de los 120 minutos más el desgaste emocional. Dentro de eso escogeremos a los que creamos más idóneos. A veces hay confusiones entre lo que es idóneo y lo que uno cree que es lo mejor para intentar sacar una ventaja para el segundo juego”.

Las palabras de Alexandre Guimaraes antes del inicio de la fase final

- ¿Le alcanzan las 72 horas para recuperar a sus jugadores?

- Yo los observé bien, estoy segurísimo de que el futbolista tico en general recupera mucho más fácil jugando el cuarto día después del partido que jugó, que el tercer día. Eso lo digo con todo el conocimiento de causa de dirigir equipos y selecciones. En otros lados, a veces por A o por B, ese tiempo de recuperación es más rápido.

”Acá en el país, estoy convencido de que ese es el tiempo. Por eso, también el rival cambió el partido para el domingo, porque está claro que ellos piensan lo mismo, me parece.

”Lo principal acá es que van a jugar los dos equipos que se merecen estar ahí, los dos equipos que tienen más afición en el país, los dos equipos que tienen las mejores canchas del país y que entonces esos ingredientes a todos nos dan la posibilidad de pensar de que sea una final de esta etapa donde se juegue buen fútbol, porque las condiciones están dadas”.

- Carlos Martínez se golpeó contra una valla de seguridad el sábado. ¿Cómo está?

- Nosotros tenemos cuatro futbolistas que todavía necesitamos constatar para saber quiénes estarán al 100% para este partido.

- ¿Qué cambios ha visto en el equipo? ¿Cuánto han mejorado?

- Hemos progresado mucho, me remito a los números. El equipo ha reducido bastante las posibilidades a los rivales de callejones donde encontraban más facilidad para ingresar. Nos hemos hecho fuertes ahí. En estas fases finales, que siempre es así, los jugadores que tienen que marcar diferencia están alzando la mano. Eso para estas fases finales es importantísimo.

”A nivel de grupo, igualmente siento al equipo totalmente compenenetrado en lo que nosotros estamos proponiéndoles y que esa compenetración ha ido creando una credibilidad hacia la afición manuda.

”Valga el momento para agradecerles el apoyo y la fe de lo que se está haciendo, porque aparentemente ya estará todo vendido. Eso significa que el aficionado alajuelense está creyendo en este proyecto.

”Cuando entrás en estas fases, lo que necesitás es llegar convencido de lo que estás haciendo y eso es lo que yo rescato de este grupo. Tenemos apenas dos meses y unos días más y eso no es fácil de lograr. Por lo tanto, esa fortaleza grupal es lo que nos tiene que llevar a alcanzar el objetivo que todos queremos”.

- Con Atlético Nacional usted hizo récord de puntos y terminó en primer lugar, pero en play offs quedó eliminado de manera prematura. ¿Le gusta este formato con gran final?

- Sí me gusta, creo que es justo. Es un reconocimiento al equipo que ha hecho más puntos en el torneo. Alguna ventaja debe tener el equipo que hace más puntos y me parece que ese formato le da esa posibilidad al equipo que sea, de estar siempre en la final.

- ¿Por qué cree que en esta ocasión el aficionado de la Liga está más optimista que en otras finales?

- Prácticamente desde que nosotros llegamos hemos intentado diseñar un estilo de juego que va unido a las características de los jugadores para poder hacer ese tipo de juego que nos mantuvo todo ese tiempo sin perder y ahora haber ganado la serie nuestra.

”El aficionado de un equipo grande como Liga Deportiva Alajuelense lo que quiere es ver al equipo arriba. Y al ir constatando que fecha tras fecha el equipo iba dando señales de mejoría, hace que el equipo tenga esa credibilidad y ese respaldo”.

- Usted hace unos días dijo que no es el salvador de la Liga, pero se detecta un crecimiento en la parte técnico - táctica y un sector importante de la afición cree en Guima. ¿Cuánta mano puede meter el técnico ahora?

- El fútbol siempre va a depender de los jugadores en la cancha, siempre. No lo digo yo, lo decía el mismo Carlo Ancelotti. Nosotros mientras menos estorbemos, va a ser mejor. Y yo creo que en ese aspecto, lo que hemos intentado hacer aquí es lo que hemos hecho prácticamente en todo lado donde hemos estado.

”Algunas veces esa manera de conducir, de proponer, no es muy bien vista. Entonces, a veces, los resultados no llegan por A o por B, pero acá no llevamos ni tres meses y estar de nuevo insertados en una final es buenísimo para todo este proyecto de Liga Deportiva Alajuelense.

”Está claro que uno cuando habla con los jugadores, uno ve ese brillo en los ojos de ellos y eso quizás sea porque saben quién soy, cómo me manejo, los resultados que he obtenido y entonces los jugadores se tiran de donde se tengan que tirar, sabiendo que si yo les pido eso es porque hay muchas posibilidades de salir ilesos”.

Saprissa recuperó a Kendall Waston y en su momento se dijo que la llegada de Manjrekar James era para nivelar fuerzas ahí . ¿Cómo contrarrestarlo?

- Yo no estaba cuando trajeron a Manjrekar James y yo felicité a la gente que lo trajo acá, porque como ya la misma afición alajuelense reconoce es el tipo de jugador y de defensa que hace tiempos la Liga no tenía en esa posición. Y más aún teniendo que ser el guía de la defensa. Entonces, creo que Alajuelense en ese caso tiene a un defensa para bastante rato.

- ¿Puede pesar ese día más de recuperación que tienen con respecto a Saprissa?

- Hay que ver cuál es la disposición de ellos, porque depende mucho de qué ritmo de partido le quieran dar y qué ritmo de partido nosotros tenemos que dar. Ellos ganaron en San Carlos 1-0 teniendo un tiempo de recuperación muy bajo, porque jugaron domingo y martes. Así que en ese aspecto yo no noté que acusaran un desgaste. Ahora acá tendrán 24 horas de más.

”Mi criterio a través de todo este tiempo es que el futbolista nacional donde mejor está es cuando tiene cuatro días de recuperación. A veces y este miércoles es diferente, porque además de todo es un clásico, entonces nadie va a guardarse nada y si algo hemos mostrado los dos equipos es que el fondo de armario al que hemos tenido que recurrir nos ha ayudado mucho”.

- En los doce partidos que ha dirigido, se ha topado arbitrajes de todo tipo. ¿Qué el parece la designación de Juan Gabriel Calderón para este miércoles, tomando en cuenta que es el árbitro con más experiencia internacional y que viene de pitar Monterrey - Columbus Crew en Concacaf?

- Al igual que lo comenté antes del último partido, yo deseo que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte, que respete al juego, a los jugadores, que los defienda, para que sea un juego fluido. Y le deseo mucha suerte. Cualquier cuerpo arbitral quiere estar en un escenario como este y si lo designaron es porque tiene la capacidad de manejar ese escenario.

