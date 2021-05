El resultado desmiente la absurda tesis de la administración anterior sobre la inutilidad de promover reformas porque los resultados apenas se verían 15 o 18 años después. No hacen falta argumentos adicionales para demostrar la irresponsabilidad fiscal de la administración de Luis Guillermo Solís. No obstante, las recientes conclusiones de la Contraloría traen a la memoria desconcertantes afirmaciones del exmandatario: «Estos temas de salarios no tienen efectos inmediatos sobre la fiscalidad, sino un impacto posterior, entre quince y dieciocho años, incluso se habla de veinte, y todo esto tiene como telón de fondo una situación de corto plazo, donde lo que interesa son los proyectos de mayor impacto en menores plazos».