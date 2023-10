Plan de CCSS para atender 39.000 cirugías de lista de espera carece de financiamiento

Documentos de la Dirección de Presupuesto y de la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que la propuesta de contratar servicios médicos privados para reducir las listas de espera en cirugías no dispone de presupuesto.

La propuesta de contratar cirugías en clínicas y hospitales privados surgió desde la Presidencia Ejecutiva de la CCSS para disminuir las filas, las cuales alcanzaron este año registros sin precedentes. Sin embargo, el oficio GF-DP-2449-2023, firmado por Sergio Gómez Rodríguez, director de Presupuesto de la entidad, el 11 de octubre, advierte de la falta de planificación.

Según la nota, la Gerencia Médica, liderada por Wilburg Díaz Cruz, requiere ¢122.000 millones para contratar 10 tipos de cirugías para 39.000 pacientes. Sin embargo, el presupuesto para cumplir con ese objetivo no fue solicitado.

Gobierno patea la bola con atención de listas de espera en CCSS

Gómez señaló que la iniciativa carece de programación, fecha de inicio y finalización, así como de análisis de los resultados esperados. Agregó que el presupuesto institucional para el 2024, enviado días atrás a la Contraloría General de la República para aprobación, “no dispone de provisión” financiera para este fin.

También manifestó que “por la dimensión de los recursos que se pretenden comprometer, es necesario hacer un análisis de viabilidad y sostenibilidad de los recursos”. Esas valoraciones, indicó, deben ser revisadas por la Dirección Actuarial y Económica.

Este lunes 23 de octubre, La Nación conversó con Wilburg Díaz Cruz, gerente médico interino de la CCSS, para consultarle por qué no incluyeron en el presupuesto 2024 los recursos necesarios para pagar procedimientos quirúrgicos externos de 39.000 asegurados, los cuales representan un 22% de los 176.919 que aguardaban una operación, según datos a agosto.

En una primera respuesta, Díaz argumentó que existe la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias, por lo que la entidad podría ajustar su presupuesto en el futuro para cubrir esa necesidad.

“La institución tiene que hacer un análisis y determinar, dentro de sus prioridades, si esto va a ser parte de una estrategia de trabajo para listas de espera o va a ser parte de muchas estrategias”, declaró el gerente médico.

Al repreguntarle por qué esperar a una modificación o un presupuesto extraordinario, dijo que “hay temas que no son de una sola Gerencia”.

“Yo no puedo hablar por todas las gerencias (...). Listas de espera es un tema complejo, es multifactorial”, declaró.

Díaz asumió la Gerencia Médica el 31 de agosto. Es el tercer funcionario que asume ese puesto desde mayo del presente año.

El plan que carece de presupuesto consiste en la contratación de cirugías para retirar hernias en ingles, ombligos y abdomen; artroscopias de muñeca, rodilla, cadera y túnel carpal, entre otras. La intención es atender con ese mecanismo a 39.000 de las más de 176.000 personas que esperan por operaciones en diferentes especialidades.

Los cálculos financieros están basados en el trabajo de una comisión integrada por ocho profesionales de la entidad de diferentes departamentos. Ese equipo estima que la atención de esos 39.000 costaría ¢27.000 millones en la CCSS y en servicios médicos privados ¢122.000 millones.

Esa última suma representa, por ejemplo, el 80% del presupuesto anual del Hospital Calderón Guardia para el próximo año.

Con base en el documento, una artroscopia (procedimiento quirúrgico que permite ver el interior de las articulaciones) de cadera, muñeca, hombro o rodilla, tiene un valor de ¢1.285.000, pero en el sector privado las estiman entre ¢2,8 millones y ¢7,3 millones, según datos de la Cámara Costarricense de la Salud a setiembre de 2023.

No obstante, la Comisión no desglosa esos costos ni específica la metodología. Flavia Solórzano Morera, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), dijo que no está autorizada a responder consultas sobre este tema.

De acuerdo con la Dirección de Presupuesto, la Unidad Técnica de Listas de Espera dispone de ¢29.000 millones.

La presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, sigue sin presentar su propuesta para atender listas de espera, aunque la prometió para el 12 de octubre, a más tardar.

El 19 de octubre, ante una solicitud de Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves Robles, la gerente interina de la CCSS, Gabriela Artavia Monge, ratificó lo dicho por la Dirección de Presupuesto: el plan para contratar cirugías externas no dispone de presupuesto.

Artavia también confirmó que no existe programación, ni estudios, ni fecha de inicio o finalización del plan.

Se intentó conversar con Artavia sobre este tema, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Promesa aplazada

Desde enero de 2023, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, han aplazado, en al menos cuatro ocasiones, el anuncio de las medidas para atender el creciente problema de listas de espera para cirugías, exámenes médicos y citas con especialistas en servicios de salud.

El 11 de enero, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario afirmó que para febrero de 2023 tendrían “anuncios importantes” sobre este tema. “Ténganme paciencia”, expresó en aquel momento.

Pasaron los días y el 25 de enero, de nuevo, en conferencia de prensa, el presidente pidió más tiempo. Dijo que entre febrero y marzo darían un “megaanuncio” sobre cómo terminar con las listas de espera en especialidades médicas.

“El megaanuncio de cómo vamos a terminar las listas de espera en las otras especialidades médicas viene a finales de febrero o principios de marzo”, aseguró Chaves, luego de dar a conocer la atención de miles de mamografías pendientes.

No obstante, ninguna de las cosas anunciadas sucedió. No se presentó la estrategia ni en febrero ni en marzo.

Más tarde, el 12 de julio, ante los cuestionamientos de la prensa por el aumento en el número de pacientes que esperan por cirugías, la jerarca de la Caja solicitó tres meses más para tener respuestas para el abordaje de los plazos de espera. Esos tres meses se cumplieron el jueves 12 de octubre.

Este martes, en una conversación con Noticias Columbia, el presidente Chaves adelantó que darán a conocer “los pasos” a seguir frente a este tema “el 6 o 7 de noviembre”.

“Ella (Marta Esquivel) vino el 12 de octubre, me hizo la presentación, yo le hice unos ajustes... a manera de sugerencia, por supuesto. Quedamos que íbamos a presentarlo el 6 o 7 de noviembre”, manifestó.

Aclaró que no es una estrategia sino “pasos específicos”.

Justamente, este miércoles, se difundió una invitación a la presentación de la Ruta de la Salud, para el 7 de noviembre en el Estadio Nacional.

En la espera

La lista de espera en cirugías pasó de 175.630 personas del 1.° de abril de 2023 a 176.919 al 16 de agosto, última fecha de corte. Los plazos de espera bajaron levemente pues entre abril y agosto pasaron de 533 días en promedio a 489 días.

Entre abril y agosto, las citas de primera vez pendientes con el médico especialista subieron de 245.220 a 285.457, con un plazo de espera promedio muy similar: 378 días y 379 días, respectivamente.

La lista que más creció fue la de procedimientos diagnósticos (tomografías, mamografías, placas, resonancias, por ejemplo). Esta subió de 552.802 en marzo (fecha del último corte) a 622.018. Los plazos promedio de espera subieron significativamente de 146 días en marzo a 355 días en agosto.

Para finales de setiembre, solo el Hospital México registraba 4.575 pacientes en espera de la lectura de una tomografía axial computarizada (tac), el 85% enfermos de cáncer.

Un informe de la CCSS, de agosto, reveló que entre enero y julio de este año excluyeron a 1.958 pacientes de la lista de espera que fallecieron.