4.500 enfermos esperan 8 meses resultados de Tac en Hospital México

Stephanie Vargas Villalobos, vecina de San Antonio de Naranjo, Alajuela, y madre de tres niños, se vio obligada a interponer un recurso de amparo para que un radiólogo interpretara su tomografía axial computarizada (tac) realizada en el Hospital México en junio, hace cuatro meses.

Este paso fue necesario para obtener acceso a los resultados y determinar si su cáncer de mama se había extendido a otras partes de su cuerpo.

Stephanie, quien sufre un tipo de cáncer de seno altamente agresivo que requirió la extirpación de ambos pechos, no podía permitirse esperar los ocho meses que actualmente tarda el Hospital México para interpretar los resultados de las tomografías.

“Llegué a la cita con la oncóloga a finales de julio, y el tac aún no estaba listo. La doctora me programó otra cita para el 28 de setiembre y me proporcionó una carta solicitando a Radiología que me entregaran el tac con urgencia debido a mi condición de paciente de alta prioridad, dado que tengo un cáncer de mama triple negativo, el más mortal.

“Pero, nuevamente, en la cita de setiembre, ¡los resultados aún no estaban disponibles! A los pacientes como yo nos dicen que debemos esperar debido a la renuncia de los radiólogos, y nos piden paciencia; mencionan la saturación del hospital... Yo necesitaba ese informe para saber si mi cáncer se había diseminado. No pude soportar más y presenté el recurso de amparo el 28 de setiembre”, relata Stephanie, quien este 9 de octubre cumplió 35 años.

Finalmente, el 6 de octubre, la oncóloga de Stephanie en el Hospital México la llamó para confirmarle que gracias a su gestión en la Sala Constitucional, ya tenía acceso a los resultados. Para alivio de Stephanie y su familia, el cáncer no se había propagado a otros órganos. La tomografía realizada en junio, que abarcó la cabeza, pelvis, abdomen y tórax, resultó fundamental para su diagnóstico.

El Hospital México es cabeza de la red de servicios más grande de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con más de dos millones de habitantes que dependen de sus servicios especializados, o de tercer nivel.

Según informó ese hospital a La Nación, los pacientes que ya lograron que les hicieran el tac deben esperar alrededor de ocho meses para tener la interpretación de los resultados por parte del médico radiólogo.

Esta espera ha aumentado en dos meses desde julio, cuando el director del hospital, Douglas Montero Chacón, confirmó que el tiempo promedio para la lectura era de 180 días, es decir, seis meses.

A finales de setiembre, ese hospital registraba 4.575 pacientes en espera de la lectura de su tac. Corresponden a 8.192 estudios pendientes de interpretación.

Un 85% de estos enfermos están en la condición de Stephanie Vargas, es decir, tienen algún tipo de cáncer y sus médicos necesitan el resultado del tac para ajustar el plan de tratamiento oncológico.

Este es el nuevo tomógrafo del Hospital México. Según datos de la UTLE al 31 de agosto, este hospital tenía más de 1.000 estudios pendientes de realizar. El plazo promedio para hacerse un tac ahí ronda los 40 días. (Cortesía )

La sincronía entre tratamientos y exámenes diagnósticos y de seguimiento es vital, literalmente.

Enfermedades como el cáncer no detienen su evolución para esperar los resultados de un estudio; en muchos casos, la realización de la tomografía puede resultar infructuosa si no se hace una lectura oportuna.

A la lista de espera de estudios pendientes de lectura en el Hospital México hay que agregar otra: la de quienes todavía esperan que les hagan un tac.

Según la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), al 31 de agosto ese hospital acumulaba 1.008 tomografías pendientes de hacer. La espera promedio era de 40 días.

Esa lista sí bajó con respecto a julio anterior, cuando había 2.485 pacientes en fila, quienes debían aguardar, en promedio, 122 días para que les hicieran el examen.

Radiología en crisis

Las tomografías son estudios a cargo del servicio de Radiología de los hospitales, que es una de las especialidades diagnósticas más afectadas por las listas de espera en la Caja.

Según datos de la entidad, entre abril y agosto pasados la lista que más creció fue la de procedimientos diagnósticos (tomografías, mamografías, placas, resonancias, por ejemplo), que subió de 552.802 pacientes en marzo a 622.018 en agosto. Los plazos promedio de espera subieron significativamente de 146 días a 355 días, en ese mismo periodo.

En el caso del Hospital México, las prolongadas esperas que sufren los pacientes en Radiología tienen como causa la jubilación de especialistas en Radiología, la fuga de médicos a servicios privados y la reducción de jornadas solicitada por varios de estos profesionales.

El servicio de Radiología del Hospital México requiere 11 médicos especialistas para satisfacer sus necesidades, y está a la espera de que la CCSS resuelva esta dotación.

Flavia Solórzano, coordinadora de la UTLE, proporcionó datos a La Nación sobre las listas de espera para tomografías. En 13 hospitales de la CCSS, hay 19.136 personas en listas de espera con un plazo de 64 días promedio (más de dos meses).

La lista más extensa la tiene el Hospital Calderón Guardia, con 5.298 pacientes, quienes deben esperar, en promedio, 128 días para hacerse este estudio.

Al Calderón le siguen el Hospital San Rafael, en Alajuela (3.462 pacientes, 50 días promedio de espera); el Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón (3.102 pacientes y 88 días), y el Max Peralta, de Cartago, (1.748 pacientes y 86).

Sin embargo, los hospitales con las esperas más prolongadas para la realización de este estudio son el Nacional de Niños, con 129 días (4,3 meses), el Calderón Guardia con 128 días (4,2 meses) y el de Pérez Zeledón, con 88 días (2,9 meses).

Stephanie Vargas Villalobos tiene 35 años y tiene cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos. Esta vecina de San Antonio de Naranjo tuvo que poner un recurso de amparo para que el Hospital México apurara la lectura de un tac que le hicieron ahí en junio. (Cortesía )

Según Flavia Solórzano, hay seis hospitales con jornadas de producción activas para sacar TAC pendientes de lectura, dos de los cuales, además, tienen aprobado el pago de horas extra para hacer tomografías pendientes.

Esos hospitales son: Ciudad Neily, Enrique Baltodano (Liberia), San Juan de Dios, San Rafael, San Vicente de Paúl (Heredia) y William Allen (Turrialba).

“Además, el Centro Nacional de Imágenes Médicas colabora en la jornada ordinaria con diferentes centros del país en lectura de tac, como son los hospitales de Alajuela, La Anexión (Nicoya, Guanacaste) y el Calderón Guardia”, dijo la coordinadora de la UTLE.

La CCSS ignora los plazos de espera para la lectura de las tomografías. Ese dato no lo maneja la UTLE sino cada establecimiento.

La Nación consultó a uno de ellos, el Calderón Guardia, donde reportan 2.411 tomografías pendientes de lectura. Eso corresponde a 1.183 pacientes, quienes deben esperar, en promedio, seis semanas para conocer los resultados del estudio.

Planes en proceso

Para resolver las tomografías pendientes de interpretación, el Hospital México ha recurrido a medidas para reducir los tiempos de lectura, y a jornadas de producción con sus propios radiólogos y con los de otros hospitales.

El centro médico informó de que trabaja “a marchas forzadas” para hacer una propuesta que les permita contratar servicios profesionales en Radiología para leer los tac. La propuesta, aseguran, tiene un 98% de avance para presentar a la Gerencia Médica.

“En el mejor escenario, se atendería la totalidad de la lista de espera en cuatro meses. Se proyecta iniciar en diciembre del 2023 y finalizar en marzo del 2024.

“El costo para atender esta lista de espera ronda los ¢246 millones. El objetivo principal de esta contratación es reducir los plazos para la lectura e interpretación del TAC, y alcanzar los tiempos razonables establecidos por la Dirección Médica, de un mes para paciente no oncológico y 15 días para pacientes oncológicos”, explicó el Hospital México mediante su oficina de prensa.

'No vemos respuesta de la CCSS', afirman pacientes sobre listas de espera

Judicializar, la opción

Alexandra Núñez, vocera de Unidos Contra el Cáncer, reconoce que esta situación tiene que cambiar porque violenta el derecho a la salud.

“A los pacientes con cáncer esto les genera un retraso en su diagnóstico y en su conocimiento sobre la progresión de su enfermedad. No vemos una respuesta realmente seria por parte de las autoridades.

“Las organizaciones de pacientes, lamentablemente, hemos tenido que judicializar los reportes de los tac para que los enfermos tengan sus resultados, que han esperado meses de meses”, dijo Núñez.

Esta y otras organizaciones, agregó, seguirán insistiendo por respuestas ante las autoridades de la Caja, pues es un problema que no solo afecta al Hospital México, sino a todos los servicios de Radiología de la CCSS.

Por eso, dijo Núñez, se mantendrán atentas a la respuesta que se comprometió a presentar la CCSS, a más tardar este 12 de octubre, para resolver las listas de espera en citas, cirugías y exámenes diagnósticos.

“Pedimos a la Sala IV que se haga sentir en estos momentos en que verdaderamente se está violentando el derecho a la salud de los pacientes”, enfatizó Alexandra Núñez.