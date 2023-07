CCSS pide tres meses para revelar plan contra listas de espera

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, solicitó un plazo de tres meses para presentar el plan para atender las listas de espera en los hospitales de la institución.

La complejidad del problema y la falta de datos, así como la ausencia de cifras sobre la capacidad instalada en infraestructura, equipos y personal, están entre las causas con las cuales Esquivel justificó no haber presentado aún el plan prometido desde que la Junta Directiva de la CCSS declaró emergencia institucional las listas de espera, el 24 de mayo anterior.

Durante la conferencia de prensa posterior al consejo de Gobierno, celebrada este miércoles 12 de julio, Marta Eugenia Esquivel solicitó esos tres meses al presidente Rodrigo Chaves Robles luego de que la prensa cuestionara la demora en la presentación del plan prometido.

“Es un tema sumamente complejo. En nueve meses es difícil resolver algo que lleva muchísimos años. Uno de los aspectos medulares que se le ordenó al Ministerio de Salud y a la CCSS fue la determinación de los plazos médicos razonables. Eso no lo tiene el país. Se ha incumplido desde el 2019 tener esa información”, justificó Esquivel.

“¿Cuándo presentamos el plan?”, le preguntó Chaves a Esquivel.

“Para mí es uno de los retos más grandes, institucionalmente y como persona. Creo que tener la claridad de cuánto es el plazo máximo razonable que una persona puede esperar, es fundamental”, fue la primera respuesta de la jerarca de la CCSS.

“Pero, ¿cuándo va a venir usted con eso?”, insistió el mandatario.

“Presidente, yo le pediría a usted y al país que me den un chance de unos tres meses para poder tener el dato claro. Lo importante es que el ciudadano tenga las herramientas para decirle a la Caja que me incumplió el plazo

“Yo creo que en un plazo de tres meses podríamos tener esa información con la cooperación española, que están dispuestos a darnos ese empujón”, dijo Marta Esquivel en alusión al apoyo que se le ha solicitado a ese organismo español en el tema de las listas de espera.

Según Marta Eugenia Esquivel, la CCSS desconoce la capacidad instalada en infraestructura, equipo y recurso humano. No se pueden pedir 20 cardiólogos, dijo, si no tienen dónde operar. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Según explicó la funcionaria, España es uno de los países que más ha avanzado en el abordaje de las listas.

“En España, el plazo máximo de espera en la mayoría de las patologías es de 180 días. A partir de ahí, el paciente puede acudir al sector privado o a las diferentes instancias de alianzas estratégicas a recibir atención médica”, explicó Esquivel quien calificó de “colapso” lo que hay en la institución.

“Lamentablemente, me he encontrado con la falta de información para la toma de decisiones. Ni siquiera tenemos el dato exacto de la capacidad instalada para poder decir cuántos especialistas requerimos. Podemos decir que necesitamos 20 cardiólogos pero no tenemos las salas de cirugía para que trabajen.

“Así como está el tema financiero así está el tema hospitalario. Primero necesitamos conocer nuestra capacidad instalada y de recurso humano. No como hemos venido trabajando con soluciones como tiempo extraordinarios y jornadas especiales. Tenemos que tener acciones disruptivas diferente a lo que siempre hemos venido trabajando porque de otra manera van a pasar años y las soluciones van a ser curitas y no verdaderas cirugías”, dijo Esquivel.

LEA MÁS: Empeora drama de pacientes en listas de espera

La funcionaria aseguró que necesitará el apoyo de todo el país, ya que, según sus palabras, encontrará resistencia interna en la Caja para evitar que el plan definido salga adelante.

Enfermos, las víctimas Copiado!

A finales de mayo, La Nación publicó datos correspondientes a abril sobre las listas de espera en las que se indicaba que, en ese mes, había 175.630 personas esperando por una operación, con un tiempo promedio de espera de un año y cuatro meses. En las especialidades de Ortopedia y Neurocirugía, el tiempo se extiende a más de dos años.

En marzo pasado, se registraron 245.220 citas pendientes para la primera consulta con especialistas, con un tiempo promedio de espera de 378 días (poco más de un año), aunque se llegaron a registrar tiempos máximos de espera de 2.238 días en consultas externas (seis años).

En cuanto a citas pendientes para procedimientos diagnósticos de primera vez, estas llegaron a 552.802 en marzo, con un plazo promedio de 146 días de espera (casi cinco meses).

LEA MÁS: ‘Somos los muertos olvidados de la CCSS’, afirma enfermo de cáncer

A principios de julio, este medio reveló la existencia de una lista de 3.000 enfermos, la mayoría con cáncer, que esperaban los resultados de estudios de tomografía realizados en el Hospital México. El promedio de espera de resultados es de 180 días.

En ese hospital, otros 2.480 enfermos estaban en lista por una tomografía, y debían aguardar para ese entonces de 122 días.