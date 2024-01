Representantes laborales en Junta Directiva de CCSS planean defenderse de Marta Esquivel

Los tres representantes laborales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunciaron que este jueves 18 de enero presentarán su defensa ante la recusación planteada en su contra por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, jerarca de la entidad.

El conflicto gira en torno a la orden que emitió la Contraloría General de la República (CGR) de ajustar el salario de Esquivel a lo que la ley establece y recuperar los montos pagados de más a la jerarca. Ella, sin embargo, se resiste a acatar esa disposición.

Marta Esquivel anunció la semana pasada que enviaría primero una consulta al Ministerio de Planificación, ente rector en materia de salarios públicos.

“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, aseveró la jerarca en la sesión del jueves 11 de enero.

Al mismo tiempo, presentó una recusación contra los representantes de los sectores sociales en la Junta, aunque no trascendieron los argumentos.

Frente a la gestión, Martha Rodríguez González, representante sindical, confirmó que presentarán su descargo. El bloque laboral ante la Junta Directiva lo completan José Luis Loría Chaves, de las cooperativas, y Maritza Jiménez Aguilar, vocera de los solidaristas.

Tanto Rodríguez como Jiménez votaron en favor de que la orden del órgano contralor se ejecute de inmediato.

“Lo que corresponde finalmente es que, independientemente de lo que se resuelva con la recusación, se proceda a acatar de manera inmediata la orden de la Contraloría General de la República”, manifestó Rodríguez González en un video difundido por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

Salario irregular

La Contraloría afirmó que la presidenta de la CCSS recibe una remuneración de ¢7,1 millones al mes desde su nombramiento, en setiembre de 2022. Este monto infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esa ley establece que el salario para ese y otros cargos no debe superar los ¢5,5 millones mensuales, monto que equivale a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.

El martes 9 de enero, con cinco votos a favor y uno en contra, la Junta Directiva de la CCSS decidió adecuar la remuneración de Esquivel, pero dejó pendiente la votación de cuatro recomendaciones de la Dirección Jurídica de la entidad para precisar cómo se realizará el ajuste.

El 30 de octubre del 2023, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, compareció ante los diputados en torno al nuevo hospital de Cartago, otra de las polémicas que enfrenta en ese momento. (Alonso Tenorio)

En su mensaje de este martes, Martha Rodríguez González señaló que el acuerdo para modificar el salario de Marta Eugenia Esquivel no está en firme.

“La señora Marta Esquivel ha presentado una recusación contra todos los directores del sector laboral con la finalidad de no tener que devolver ese dinero. Eso va contra la probidad y contra la ética que deben cumplir los funcionarios en la institución, y con más razón la principal jerarca de la CCSS”, agregó la representante laboral.