Álvaro Ramos, expresidente de CCSS, ofrece devolver salarios recibidos de más

A través de una nota enviada este 9 de enero a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves, expresidente ejecutivo de esa entidad, ofreció devolver el monto que le pagaron de más por concepto de salarios mientras estuvo en el cargo.

En la misiva, Ramos manifestó que se enteró por medio de la prensa de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) en la que se determina que la remuneración del jerarca de la Caja infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Él ocupó el puesto de mayo a setiembre de 2022, cuando fue destituido del cargo por diferencias de criterio con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles,

La norma establece que el salario para ese y otros cargos no debe superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5,5 millones mensuales, aproximadamente. Sin embargo, Ramos lo mismo que su sucesora, Marta Esquivel, recibieron una remuneración de ¢7,1 millones por mes.

Ante esa situación, la CGR ordenó que se recuperen las sumas pagadas de más a la actual presidenta ejecutiva, aunque se incurrió en el pago irregular también durante la gestión de Ramos.

Álvaro Ramos Chaves estuvo en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS por solo cuatro meses. Su salida se dio por diferencias de criterio con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. (Jose Cordero)

“Voluntariamente me someto a lo dispuesto por la Contraloría”, expresó Álvaro Ramos en su nota.

El exjerarca solicitó que se calcule el monto que debe reintegrar por salarios pagados de más y que se le señale el plazo y la forma para cancelarlo. Subrayó, que toma esa decisión porque el deber de probidad debe regir la función pública.

Este jueves, La Nación le consultó a Esquivel, por medio de su oficina de prensa, qué trámite le darán a la petición de Ramos. Se está a la espera de respuesta.

Marta Esquivel, por su parte, mostró su oposición al criterio contralor, anunció que presentará una consulta al respecto ante el Ministerio de Planificación y comunicó que recusará a parte de los miembros de Junta Directiva que votaron, el martes pasado, por acatar la orden de la CGR y proceder con el ajuste salarial.

“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, comentó.

Antes de asumir la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, Esquivel fue ministra de Trabajo y Seguridad Social.