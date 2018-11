“Nosotros, al no regular los procedimientos como tales sino el establecimiento, pedimos la idoneidad al Colegio de Médicos. Al consultar quiénes pueden poner hilos tensores o hacer rejuvenecimiento facial y otros procesos, nos remitimos al Colegio que, al no tenerlo normado nos hace difícil decirle a un médico general que no realice un procedimiento”, agregó la Directora General de Salud.