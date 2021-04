– Esto lo sabíamos en la teoría. Lo que revela es que el paciente no necesariamente tiene que estar a punto de morir para recibir Cuidados Paliativos, que es otro mito alrededor de nosotros. Muchos pacientes, como se vio en el estudio, no están por fallecer, pero manejamos las secuelas de una enfermedad o secuelas del tratamiento de la enfermedad, y lo hacemos de manera integral. La mayoría es no oncológico.