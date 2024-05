Cartaginés realiza el primer movimiento en su planilla

Cartaginés está obligado a hacer muchos ajustes, luego de un Torneo de Clausura 2024 caótico. Se vienen tiempos de cambio para los brumosos y por más que aún les queda un partido por disputar, ya se dio el primer movimiento en la planilla.

Kenneth Cerdas prácticamente no tuvo oportunidades de mostrarse con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024. Únicamente acumula 73 minutos en el semestre. (Rafael Pacheco Granados)

El futbolista Kenneth Cercas es de los pocos que termina contrato y no continuará con los brumosos. El jugador comunicó su decisión a la dirigencia y ya tendría nuevo club para la próxima temporada.

“Hablamos esta semana de la situación de él, me dijo que quería continuar, pero que tenía varias opciones y me mencionó los equipos. Sin embargo, era difícil que Kenneth pudiera seguir con el Cartaginés por la poca participación que tuvo”, explicó Leonardo Vargas, gerente general del equipo, tras el empate 1 a 1 ante Sporting FC.

El destino de Cerdas estaría en la zona norte, específicamente con San Carlos; al menos así lo señaló Vargas.

“Tengo entendido que ya firmó con otro equipo. Creo que va para San Carlos, pero no quiero ser irrespetuoso con San Carlos. Me dijeron del tema y no me toma por sorpresa, porque era difícil su situación acá”, indicó.

Kenneth llegó a la Vieja Metrópoli a mediados del 2022, cuando Géiner Segura era el entrenador, y en sus primeros torneos tuvo regularidad. Sin embargo, poco a poco fue desapareciendo de la titular con los técnicos Paulo César Wanchope, Mauricio Wright, Mario García y Greivin Mora.

En el Clausura 2024 apenas si tuvo chances de mostrarse: disputó 71 minutos y solo participó en tres partidos de 21 posibles (uno como estelar). Además, no registra goles y tampoco asistencias.

Su balance general con los centenarios es de 52 compromisos jugados en torneo nacional, 31 de ellos como estelar. En su paso por Cartaginés marcó cuatro tantos a nivel local.

Con estos números, era complicado que el volante de 28 años continuara con los brumosos y fue justo la razón que dio el gerente para no renovar.

“Si se hace un balance de los torneos anteriores, tampoco fue regular o titular. Él entendió que debía tomar algunas oportunidades que tenía en la mesa”, expuso Leonardo Vargas.

La dirigencia deberá analizar muy bien los movimientos para la próxima campaña, luego de quedar eliminados del Clausura 2024 y no clasificar a la Copa Centroamericana. Hay muchas decisiones por tomar, desde quién será el entrenador, hasta los refuerzos y más salidas.