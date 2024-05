Técnico del Cartaginés clama por una oportunidad

Greivin Mora llegó al banquillo del Cartaginés con la misión de dirigir ocho partidos y tratar de mejorar un poco lo que hizo el anterior entrenador, Mario García. Con los brumosos eliminados del certamen y sin boleto a Concacaf, es claro que el equipo debe replantear mucho y Mora considera que es el adecuado para hacerlo.

Greivin Mora acumula seis partidos con el Cartaginés, en el Torneo de Clausura 2024. Al timonel le restan dos choques para cerrar el campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

Mora aún no sabe lo que pasará con él, pero clamó por una oportunidad, ya que a su parecer, todo su cuerpo técnico está capacitado y son de la casa, por lo que pueden hacer lo necesario para lavarle la cara a los blanquiazules el próximo semestre.

Su continuidad no está confirmada y depende de los resultados. ¿Le preocupa que todo lo que vive el equipo le afecte en su aspiración de quedarse en el banquillo?

- Mi cuerpo técnico y yo creemos que tenemos la posibilidad real de quedarnos, porque en el día a día vemos que tenemos la capacidad. Estamos arrastrando herencias que no son nuestras y es muy difícil cambiarlas. Tampoco podrían ser tan injustos y decir que la responsabilidad es de este cuerpo técnico.

”Si me preguntan directamente, considero que yo debería seguir como el entrenador. Creo que en este cuerpo técnico estamos preparados y sabemos que hay mucho que corregir, pero sobre la marcha es complejo. La decisión será de los dueños”.

El presidente considera que usted es uno de los mejores del equipo de trabajo que tiene y que le gustaría que se quede. ¿Qué opina de esto?

- El presidente y su hijo de seguro han analizado la situación de este cuerpo técnico. No se han obtenido los resultados esperados, pero sí hemos mejorado.

”Considero que la mejor alternativa es que nosotros continuemos, porque tenemos un conocimiento de lo que debemos corregir y esta experiencia se debería aprovechar”.

¿Qué le falta al equipo a nivel de planilla?

- Como cuerpo técnico ya tenemos identificados posibles refuerzos, en caso de que nos dejen. Hay posiciones que sí o sí debemos mejorar para competir.

”Tenemos que ir anticipando cosas y aunque no sabemos si vamos a seguir o no, hay que ir adelantando. Hemos conversado con algunos jugadores y hay que esperar la decisión que tome el dueño con nosotros”.

El presidente está muy molesto con el equipo y considera que hay falta de compromiso. ¿Por qué cree que se llega a algo así?

- En este partido ante Santos nos faltó ambición y no hicimos el partido que planteamos, puede que por ahí entre esa palabra de falta de compromiso. El partido fue bastante aburrido por lapsos y creo que lo provocamos nosotros por la poca profundidad y la lentitud.

¿Que valoración hace del empate ante Santos?

- El partido no era de trámite para nosotros, porque como deportistas siempre debemos competir aunque ya no esté nada en juego. Sin embargo, quedamos debiendo en intensidad y nuestro ritmo con la pelota fue muy lento. No sé si el sentir que ya no peleamos por nada generó que el partido fuera muy lento, por parte de ambos equipos.