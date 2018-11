- Me voy a permitir leerle algo. No es Albin Chaves quien lo dice. El problema es mundial. En febrero del 2018, en una reunión de alto nivel científico, se decía: “¿Cuánto vale un mes de vida de una persona? ¿Y seis meses? ¿Se le puede poner precio a la supervivencia de un enfermo? A cualquiera que se le pregunte dirá que no, y sin embargo este es un dilema que plantean numerosos hospitales, todos los reguladores sanitarios del mundo desarrollado ante la llegada de nuevos medicamentos de precios tan elevados que ponen a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios”.