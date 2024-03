Presidenta del IMAS admite recorte de 110.000 becas ‘Avancemos’

La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León Marchena, admitió que el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos a escolares y colegiales, lo que representa un 28% menos con respecto a las asignadas en el año 2022.

Así lo confirmó el domingo 3 de marzo en el programa Estado Nacional, de Teletica, cuando el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, señaló que, en el 2022, cuando León asumió el cargo, el IMAS otorgó 387.000 becas Avancemos, pero la cifra decayó a 274.000 en el 2023 y esa es la misma meta para este año.

La presidenta del IMAS argumentó que los objetivos del anterior gobierno no eran realistas, y que incluso había un faltante de ¢28.000 millones en el presupuesto para cubrir estos subsidios.

El diputado Acuña le respondió que los diputados le ayudaron a cubrir ese faltante con una asignación presupuestaria. “Cumplieron el objetivo en el 2022 con la ayuda de la Asamblea Legislativa; de hecho, dieron más: dieron 387.000 en el 2022. La meta de este año 2024, por parte del Gobierno de la República, es solo dar 274.000″.

La jerarca del IMAS justificó que la meta de este año es la misma del pasado, pero Acuña replicó.

“Claro, el año pasado también dieron 110.000 becas menos. Yo quiero que eso quede claro porque usted ha emitido algunos mensajes que a mí me parecen preocupantes. No pueden decir que no se han recortado becas. Desde que usted entró a hoy, han recortado 110.000 becas en lo que corresponde a la meta. Eso es así, ¿verdad?”, dijo el legislador.

León confirmó lo dicho por Acuña, pero justificó la decisión.

“Eso se da por dos razones de absoluta responsabilidad, porque lo que no puede pasar es que sigamos poniendo metas en las alturas que no tienen contenido presupuestario. O que sigamos a punta de deuda. Es muy fácil tener 100 programas de inversión social. La meta de los 384.000 fue de la administración pasada, que la puso irresponsablemente sabiendo que hacían falta ¢28.000 millones”, respondió León, quien en la administración pasada ejerció como diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Tanto Jonathan Acuña como la diputada del PLN, Monserrat Ruiz, contradijeron que la meta de 2022 fuese demasiado ambiciosa: “Se logró la meta, se pudo, es posible”, replicaron.

Elian Villegas Valverde, quien fue ministro de Hacienda entre 2020 y 2022, negó que las metas que dejó el gobierno de Carlos Alvarado para las becas Avancemos fuesen irresponsables. Al contrario, dijo, responden a un proceso de planificación que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022.

“Las metas del IMAS, con diversas fuentes presupuestarias, eran ambiciosas pero realizables. Tal como lo señaló doña Yorleny León, esa meta se cumplió en su totalidad en el año 2022. Se cumplió todos los años durante la administración Alvarado Quesada”, declaró Villegas a La Nación.

Avancemos está diseñado para estudiantes en pobreza o pobreza extrema, quienes reciben una beca que oscila entre los ¢18.000 y ¢40.000 mensuales, dependiendo del grado que curse el estudiante con el fin de que no abandonen los estudios.

Este miércoles 6 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves respaldó a Yorleny León y aseguró que ella “demostró con lógica que lo que proponen Monserrat Ruiz y Jonathan Acuña es absoluta irresponsabilidad fiscal”.

En la imagen la diputada del PLN, Monserrat Ruiz; la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León; y el congresista del FA, Jonathan Acuña.

León afirmó que conseguir el presupuesto faltante para cumplir los objetivos requirió hacer “maromas” de su parte.

“Eso es un sacrificio maravilloso de un jerarca, ver cómo conseguir dinero para solventar una meta de personas que más lo necesitan”, le respondió Ruiz.

La presidenta ejecutiva del IMAS dijo que poner metas antojadizas sin recursos presupuestarios es un juego politiquero e irresponsable.

A ello, Jonathan Acuña le respondió: “¿Sabe qué es irresponsable? Que usted funciona más como la ministra de Hacienda que como presidenta ejecutiva del IMAS. Esas maromas que usted hizo en el 2022 las teníamos que hacer en conjunto el año pasado y este, si era necesario, para que estas 110.000 personas no se quedaran sin becas”.

La Nación contactó al IMAS para conocer más ampliamente el criterio de la presidenta ejecutiva sobre el recorte de becas. Aunque León no pudo atender las consultas, el departamento de Prensa de la institución afirmó que ella sostiene lo dicho el pasado domingo en el programa con la periodista Lilliana Carranza.

Nogui Acosta no garantiza traslado de ¢12.000 millones más

Presidenta del IMAS y diputado discutieron sobre recorte de 110.000 becas Avancemos

Aunque 38 diputados aprobaron el jueves 29 de febrero un presupuesto extraordinario que contiene ¢12.000 millones financiados con recursos del servicio de la deuda pública para el programa Avancemos, el Ministerio de Hacienda no garantiza el traslado de ese dinero.

El ministro Nogui Acosta respondió una carta firmada por 20 diputados, señalando que “hará todos los esfuerzos para realizar esta transferencia de recursos, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas, fiscales y presupuestarias así lo permitan”.

Cuando los diputados aprueban un presupuesto, este consiste en una autorización (no obligación) del gasto. Por ese motivo, Hacienda puede decidir si acata o no la decisión del Congreso.

El presidente Chaves agregó que el Frente Amplio y algunos sectores del PLN exigen gastos, como el pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, las becas Avancemos y la Red de Cuido, pero no proponen vías de ingresos. En ese sentido, criticó que estos partidos se opusieran a la venta del Banco de Costa Rica (BCR) que, aseguró, serviría para financiar estos servicios.

“Los del Frente Amplio gritan a galillo abierto ‘hay que meterle plata a las becas’, ¿de dónde? La diputada Sofía Guillén dice que es un insulto pensar que el BCR se puede vender, pero sí quieren que gaste. Pero ahí está el matrimonio PLN-FA que ni siquiera lo quiere discutir”, concluyó el mandatario.

Anteriormente, Nogui Acosta dijo a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el sistema tributario no permite financiar el Estado social de derecho.

En julio del 2023, La Nación evidenció que 114.000 estudiantes pobres perdieron su beca Avancemos luego de que el IMAS redujera en más de ¢28.000 millones el presupuesto para ese programa.

En esa ocasión, Yorleny León reconoció que habían disminuido las becas, pero se negó a llamarle recorte y argumentó que se trataba de un “reajuste de metas”.

Dos meses después, en setiembre, el Ministerio de Educación Pública (MEP) también alegó que no había recortado becas, sino que solamente se “limpió” el sistema porque 122.849 estudiantes ya no cumplían con el criterio de pobreza, se habían graduado, estaban repitiendo grado o, incluso, algunos fallecieron.

Este 22 de febrero de 2024, La Nación publicó que la mitad de los alumnos pobres (aproximadamente 200.000 menores) quedaron excluidos del programa Avancemos. En ese momento, al igual que este domingo, Yorleny León defendió que se asignaría la misma cantidad de becas que en 2023.

En el programa Estado Nacional, la abogada aseguró que si el IMAS tuviera recursos suficientes, podría atender todos los casos de pobreza, pero el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el 2024 solo les permite apoyar a 274.000 estudiantes. “Por más interés que tenga, el techo es el presupuesto”, agregó.

Sin embargo, el diputado Acuña la refutó, ya que en el 2023 el Congreso aprobó un aumento de ¢10.000 millones para la inversión en vivienda social, pero Nogui Acosta y Rodrigo Chaves decidieron no utilizar el dinero.