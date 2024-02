Diputados y gobierno chocan por aumento de fondos para becas Avancemos

Diputados de oposición y del gobierno protagonizaron un choque, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque los primeros aprobaron un aumento de ¢12.000 millones en el presupuesto del programa de becas Avancemos del 2024.

El enfrentamiento alcanzó su punto más álgido cuando el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, proponente del ajuste, acusó a la oficialista Pilar Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático (PPSD), de repetir mentiras sobre la meta de becas en los últimos tres años, mientras que la oficialista le pidió respeto.

Acuña argumentó que en el 2022, el primer año de esta administración, la meta de Avancemos fue de 384.000 becas, pero en el 2023 y el 2024, se redujo a 274.000 en cada año, lo que significa una disminución de 110.000.

Por su parte, Cisneros sostuvo que las metas son las mismas, basándose únicamente en las cifras del 2023 y 2024, para asegurar que no se han realizado recortes.

“Lo que ocurre es que aquí ya nadie le cree nada a usted, porque usted ha mentido en demasiadas ocasiones y sigue repitiendo mentiras. Usted fue periodista y supongo que siendo periodista una cosa que le enseñaron es que hay que preguntar más”, señaló Acuña.

El frenteamplista agregó que a la “Pilar Cisneros periodista” se le ocurriría consultarle al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), administrador del programa Avancemos, cuántas becas se dieron en el primer año de esta administración y cuántas en los siguientes, para visualizar el recorte.

“¿Se entiende? Claro que hay menos becas, y esperaría que alguien que desempeña su labor periodística y, más aun, su función como diputada, al menos preguntara al respecto en lugar de repetir una mentira; pero más que una mentira, es burlarse de la gente”, remarcó Acuña.

Frente a los señalamientos, Cisneros se refirió a un audio de la jerarca del IMAS, Yorleny León, en el que indica que las metas del 2023 y 2024 son las mismas y que, si muchos estudiantes no han recibido la beca, se debe a problemas en el proceso de pago de la ayuda estatal.

“Así que no le permito a usted que me diga mentirosa, porque estoy poniendo en boca de la jerarca las cifras; así que tenga respeto”, le dijo Cisneros al frenteamplista.

La moción para incorporar el ajuste se aprobó con el voto de siete legisladores; seis de ellos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).

A la oposición se sumó la oficialista Ada Acuña y, en contra, votó Cisneros.

Discusión por recortes

Jonathan Acuña, proponente del ajuste firmado por cerca de 40 diputados, alegó que los ¢12.000 millones son una restitución, dado que la jerarca del IMS indicó, en otra comisión, que para este año el programa fue objeto de un recorte por ese monto.

Cisneros se opuso al ajuste alegando falta de recursos para aumentar la inversión social, y quejándose de otros recortes de los diputados al presupuesto nacional como la reducción en el pago del marchamo y el incremento al presupuesto de seguridad, los cuales suman alrededor de ¢120.000 millones.

“Ustedes hablan de equilibrio (entre lo fiscal y lo social). ¿Cómo logramos equilibrio cuando partimos de una base de un hueco, un hoyo negro de $45.000 millones de deuda. Uno no puede ser irresponsable dando lo que no tiene o pagando lo que el dinero no le alcanza para pagar. Ese es mi punto”, remarcó la oficialista.

Según Nogui Acosta, ministro de Hacienda, el presupuesto para Avancemos del 2022 fue de ¢88.927 millones; al siguiente año, bajó a ¢84.285 millones y, para este 2024, se presupuestaron ¢75.458 millones. Sin embargo, en el 2019, fue de ¢68.000 millones y, en el 2020 y el 2021, años de pandemia, ascendió a ¢115.000 millones.

“¿Por qué disminuye en 2024? El Ministerio de Educación Pública le asignó menos”, justificó el ministro.

Ante la pregunta de si se oponía al incremento aprobado en comisión por los diputados, Acosta respondió: “Nuestro gobierno estaba trabajando para ubicar los recursos necesarios, sin necesidad de aumentar la deuda. La estrategia es hacer un uso más eficiente de los recursos públicos”.

A favor del ajuste y en contra de los recortes a la inversión social se manifestaron, además de Acuña, Paulina Ramírez, del PLN; Eliécer Feinzaig, del PLP; y Carlos Felipe García, del PUSC.

Ramírez pidió al Gobierno hacer un equilibrio entre las metas fiscales y la inversión social en medio de la ola de inseguridad que afronta el país; Feinzaig lamentó la falta de inversión en seguridad e infraestructura educativa; y García cuestionó cuánto ha recaudado Hacienda con los incrementos escalonados en el pago del IVA en turismo y construcción.