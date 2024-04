Mariano Torres encuentra un socio inesperado en Saprissa

El Deportivo Saprissa le había puesto el ojo hace bastante tiempo, pero fue hasta hace cuatro meses que logró contratarlo.

Fue el primer refuerzo morado para el Clausura 2024 y poco a poco no solo se abrió un espacio en la alineación, sino que se convirtió en el socio de Mariano Torres en la mediacancha.

“Siempre me lo tracé como una meta, siempre quise jugar aquí, fue un objetivo mío. Desde la primera vez que competí en esta cancha en un partido con Limón, yo me dije, quiero llegar acá”, dijo Yoserth Hernández a finales de diciembre del año pasado, cuando fue presentado como nuevo jugador de Saprissa.

Tras 19 partidos disputados por los morados en el torneo y a falta de tres fechas para que termine la primera fase, Yoserth ha jugado 866 minutos y fue titular en los últimos cinco encuentros de los tibaseños. Hernández ha hecho buena dupla con Mariano; se entienden en el juego y Yoserth no solo le ayuda en labores de creación, también le cubre la espalda cuando el argentino avanza al último cuarto de cancha con el balón en los pies.

“Creo que tengo un rol distinto a lo que venía acostumbrado (cuando jugaba en Puntarenas). El equipo jugaba para uno y estaba libre, ahora tengo responsabilidades más tácticas, debo cubrir más espacio y respaldar a los otros medios que tal vez juegan por delante de uno”, dijo Yoserth Hernández.

El pasado 28 de abril, Tomás Fonseca, analista y comentarista de Tigo Sports, escribió en su cuenta X sobre Yoserth Hernández.

“Hay una estética del juego que se activa cuando Mariano Torres y Yoserth Hernández se juntan a jugar. Creativos siendo interlocutores y en retroalimentación permanente con un halo de belleza. Y efectividad”, dijo Fonseca.

En Saprissa, llegó a ser uno más. Hernández tiene claro que la competencia es muy fuerte en el cuadro morado, pero no baja la guardia y en cada entrenamiento y cada juego, busca ganarse el puesto.

“Sé la capacidad y calidad que tengo. Desde que se me dio la oportunidad, tuve la mentalidad de que tengo la capacidad para jugar y le puedo pelear el puesto a cualquiera”, resaltó Yoserth.

Yoserth añadió que jugar es lo que necesita todo futbolista para ganar confianza, algo que no se logra si no está en el campo.

“Venía de mucho tiempo sin jugar, pero poco a poco he tenido minutos que son importantes y he buscado aportarle al grupo. Tengo una autocrítica muy grande y sé que puedo dar mucho más. Tengo una capacidad muy grande, puedo mejorar y estoy enfocado en dar lo mejor de mí para ayudarle al grupo”, manifestó el volante saprissista.

Yoserth Hernández fue titular en los últimos cinco encuentros del Deportivo Saprissa. Aquí en acción contra el Municipal Liberia. (Albert Marin)

Yoserth comentó que desde que llegó a Saprissa, su mentalidad siempre fue que iba a luchar para jugar; sabía que debía acoplarse a nuevos compañeros y otra idea de trabajo, pero se ha esforzado para colaborar y ayudarle a Mariano Torres en el mediocampo.

“Desde que llegué acá, sé que puedo ganarme un puesto, pero también tengo claro que me falta mucho por mejorar”, dijo Yoserth.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró en conferencia de prensa, luego del partido del domingo pasado que le ganaron 4-1 a Guanacasteca, que Yoserth cada vez más se acerca a su mejor nivel.

“Yo miro el presente y ellos (Eduardo Anderson y Yoserth Hernández) están tratando de adaptarse a lo que es el Saprissa. No es lo mismo, con todo respeto, jugar para los equipos en los que estuvieron que aquí”, mencionó el estratega, quien añadió que “a como ellos entrenan, así juegan y al que le toca va a sacar la cara por sus compañeros”.

Vladimir agradeció que quienes no han tenido mucha ocasión de jugar no dejen de entrenar con ganas, intensidad y no bajen los brazos.

Resaltó que siempre levantan la cabeza, dispuestos para entrar al terreno de juego, y añadió que han mostrado una ética profesional increíble. Yoserth Hernández tiene contrato con Saprissa hasta diciembre del 2026. Ha aprovechado la oportunidad y su nivel va en ascenso.