‘Bebé Reno’: Mujer que acosó al creador de la serie más vista en Netflix podría demandarlo

Tras el ascenso en popularidad de Bebé Reno, miles de personas han especulado acerca de la verdadera identidad de los personajes del programa de Netflix; por ello, la mujer que acosó a Richard Gadd –creador, escritor y protagonista de la obra– contempla tomar acciones legales en su contra por difamación.

Bebé Reno narra la historia de cómo esta mujer, cuya identidad no ha sido revelada, desarrolló una obsesión con Gadd tanto en las redes sociales como en la vida real durante tres años. Según declaró al medio británico Daily Mail, ella se encuentra “extremadamente infeliz” con la forma en que fue representada en el programa, al alegar que Gadd es quien la acosa en busca de fama y fortuna.

Richard Gadd narró su historia a través de una obra de teatro, la cual luego adaptó en la serie 'Bebé Reno'. En la foto, Martha interpretada por la actriz Jessica Gunning. (Netflix)

Además, la mujer afirmó sentirse como la verdadera víctima de la situación, ya que ha recibido “amenazas de muerte y abusos” por parte de los seguidores del programa. Su personaje, llamado Martha Scott, es retratado como una persona trastornada, abandonada y obsesionada.

También mencionó que, aunque se alteraron varios detalles para proteger la identidad de las personas en la serie, encontró similitudes con el personaje de Martha. Ambas son escocesas, tienen formación en Derecho, cuentan con un historial de acoso y son mayores que Gadd por más de 20 años.

De igual manera, declaró que existen discrepancias entre la realidad y la ficción. Por ejemplo, en el programa se insinúa que Martha apoda a Donny Dunn (el personaje de Richard Gadd) como “bebé reno”, debido a un peluche que ella tenía en su infancia. Sin embargo, afirmó que nunca ha poseído un juguete de este animal.

Sobre la apariencia física de Martha, le indicó al Daily Mail que no son similares: “Se parece un poco a mí, después de haber ganado cuatro libras durante el confinamiento, pero en realidad no soy poco atractiva”.

En 'Bebé Reno', Donny experimenta el acoso de Marta durante aproximadamente tres años. Durante ese tiempo, se vio obligado a mudarse de casa en tres ocasiones. (Netflix)

A pesar de que no se ha referido a las declaraciones de su acosadora, Gadd pidió a sus seguidores que no especularan sobre los abusadores de su pasado. Mediante una historia en su perfil de Instagram, indicó que ese no es el objetivo de Bebé Reno.

Este mensaje no solo se refiere a las investigaciones de los fanáticos sobre la identidad real de Martha, sino también sobre quienes buscan el paradero de Darrien O’Connor (interpretado por Tom Goodman-Hill). Este hombre, relata en la serie, aprovechó su influencia dentro de la industria de entretenimiento para drogar a Gadd y abusarlo sexualmente.

Desde el lanzamiento del programa, cientos de usuarios comenzaron a sospechar de que el actor, director y guionista Sean Foley fue el abusador, debido al parecido que existe entre el personaje ficticio y él. Sin embargo, Gadd lo negó.

La trama de Bebé Reno comienza cuando Donny, quien aspira a ser comediante, le ofrece un té a Martha mientras él trabaja en un bar. Este acto desencadenó una obsesión por parte de la mujer y, en medio de la persecución, Donny se ve forzado a enfrentar su lucha interna tras haber sido víctima de abusos sexuales y no lograr alejarse. El programa cuenta con siete episodios disponibles para streaming en Netflix.

