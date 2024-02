Sala IV condena al IMAS por suspender beca Avancemos a menores de edad

Los magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar un recurso de amparo interpuesto por una madre, contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por suspender la beca Avancemos de dos menores de edad alegando cambios en el sistema.

Según la resolución 2024000426, la mamá de los afectados no pudo completar un nuevo formulario porque el sistema no la dejó ingresar a obtener una cita. Entonces, la mujer asistió en persona a la oficina del IMAS en Siquirres para consultar por las becas de sus hijos, pero ahí le indicaron que su solicitud no aparecía como prioridad.

Además, argumentó que no la ayudaron a verificar por qué no había podido completar el formulario. Según la afectada, asistió al Instituto nuevamente y adjuntó la documentación que le entregaron en los centros educativos de los menores, pero todavía no tiene respuesta de parte de la entidad.

Por esa situación, los altos jueces otorgaron un plazo de un mes al IMAS para que tramite los subsidios solicitados a favor de los menores de edad y realicen el depósito del subsidio. El Instituto también fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) tiene un mes para depositar los subsidios suspendidos a dos menores de edad, por orden de la Sala lV. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

La Nación solicitó al Instituto una reacción al tema pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Las becas de Avancemos oscilan entre ¢18.000 y ¢40.000 al mes, dependiendo del grado académico que cruce el alumno, con dos únicos requisitos: que los estudiantes provengan de familias pobres o extremadamente pobres y que sean alumnos activos.

Según datos oficiales del IMAS, en el 2022 se invirtieron ¢113.416 millones beneficiando a 387.739 alumnos y, para el 2023, el monto bajó a ¢85.093 millones con 274.000 beneficiarios.