San Carlos: Regidores preocupados por alto pago de horas extra a funcionarios de alcaldesa

Los regidores del Concejo Municipal de San Carlos externaron su preocupación por los excesivos pagos de horas extra a funcionarios cercanos a la alcaldesa Karol Salas. Además, insisten en que la alcaldía ha sido opaca y se ha negado a responder consultas sobre este tema.

Solo entre agosto y diciembre del 2022, ese gobierno local pagó ¢33 millones en horas extra. Entre los colaboradores que recibieron más dinero por este rubro, sobresalen Irving Vega Baltodano, encargado de Relaciones Públicas del ayuntamiento; y Omar Cardona Córdoba, chofer de la alcaldesa. Ambos, según los regidores, son de confianza de Salas.

En el caso de Vega Baltodano, en setiembre del 2022, trabajó 128 horas extra (32 por semana), y recibió ¢470.000 adicionales en su salario. Lo mismo ocurrió en noviembre, cuando trabajó 114 horas adicionales (28 por semana) y percibió ¢375.000 de más.

Incluso, en diciembre pasado, su salario mensual bruto creció en ¢93.000, debido a que fue nombrado por la alcaldesa como encargado interino del departamento de Relaciones Públicas. Ese mismo mes recibió otros ¢162.000 adicionales, por 34 horas extra laboradas.

En total, de setiembre a diciembre pasado, Vega recibió poco más de ¢1 millón por horas extra. Para haber recibido ese pago en diciembre, por ejemplo, debió haber trabajado sábados, domingos y noches entre semana, pues los jefes de departamento en ese ayuntamiento tienen una jornada laboral especial de 12 horas diarias, de acuerdo con varios criterios del Departamento Jurídico sancarleño.

Todos esos pagos adicionales y el nombramiento interino fueron avalados por la alcaldesa Salas, dado que es la jefa directa de Vega.

Adicionalmente, el Colegio de Periodistas (Colper) confirmó a La Nación que Vega no está incorporado, pese a que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Colper establece que los cargos de director, jefe o encargado de las oficinas de Relaciones Públicas de las instituciones públicas deben ser desempeñados por periodistas colegiados.

Este medio contactó al funcionario para obtener su versión de los hechos. Él confirmó que asumió la jefatura el 23 de noviembre y aseguró que enviaría una aclaración; no obstante, hasta el momento de esta publicación, no se obtuvo dicha respuesta. Este diario también intentó, sin éxito, obtener la versión de Salas.

En el caso de Cardona, quien funge como chofer de la alcaldesa, laboró 220 horas extra entre agosto y diciembre de 2022, y devengó ¢910.000 adicionales a su salario. Además, recibió un aumento de ¢76.000 en su salario, el pasado diciembre.

En total, entre agosto y diciembre del 2022, 24 funcionarios municipales trabajaron, en promedio, más de 100 horas extra cada uno, con desembolsos adicionales que van desde los ¢263.000 hasta un ¢1.477.000.

Los regidores de la Municipalidad de San Carlos se quejan de la poca información que les suministra la alcaldesa Karol Salas sobre el pago de horas extras y las alzas salariales al personal municipal. Foto: Edgar Chinchilla (edgar chinchilla)

Pugna en San Carlos: Regidores exigen cuentas a alcaldesa por dinero para obras

Regidores señalan opacidad en la Alcaldía Copiado!

Cuatro regidores de diferentes partidos políticos externaron a La Nación su preocupación sobre el actuar de la alcaldesa Karol Salas, quien llegó a ese puesto enarbolando la bandera de Restauración Nacional y tras firmar una alianza con Liberación Nacional (PLN).

Inicialmente, ella era vicealcaldesa, pero asumió la Alcaldía en el segundo semestre del año pasado, luego de que el otrora alcalde, Alfredo Córdoba, fuera inhabilitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), debido a una sentencia judicial que lo imposibilitó para ocupar cargos públicos durante seis meses, por haber incurrido en dos delitos de nombramiento ilegal.

Los regidores disconformes son el presidente del Concejo Municipal y regidor del PLN, Juan Diego González, así como Luis Fernando Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Diana Corrales, de Acción Ciudadana (PAC); y Vanessa Ugalde, de Progreser.

Solís, quien también funge como encargado de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, explicó que él notó el gasto excesivo en horas extra mientras revisaba las solicitudes presupuestarias de la Alcaldía.

“Se gastaron el presupuesto (de horas extra) en octubre; ya para octubre no había presupuesto. La cantidad de horas extra es excesiva, a mí me parece que hay un abuso del recurso. Estamos hablando de que Vega, en promedio de trabajo, superaba las 12 horas diarias. Eso está firmado por la alcaldesa, ella lo autorizó.

“Uno tiene la percepción de que hay favoritismo en el uso de horas extra, es una percepción general de los regidores, que deberá ser corroborada por la Auditoría. Este es un asunto muy delicado que no se puede tener a la libre”, explicó el socialcristiano.

Alcaldesa de San Carlos niega a regidores informe sobre horas extra de funcionarios

Gestión ante la Sala IV Copiado!

El pasado 16 de enero, el Concejo Municipal presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, debido a que la alcaldesa Karol Salas evadió entregar información de interés público sobre ese tema, pese a que la solicitud se planteó desde el 12 de diciembre del 2022.

El 26 de enero, diez días después de la presentación del amparo, Salas entregó la información solicitada. El 3 de febrero, la Sala Constitucional falló a favor del Concejo Municipal. La información citada en este artículo, proviene de esos datos obtenidos por los regidores.

La regidora Vanessa Ugalde también encontró oposición cuando intentó investigar este tema. Según explicó, ella solicitó a Recursos Humanos información sobre el pago de horas extra a Vega, luego de que recibiera denuncias de supuestas irregularidades. En el correo, ella copió al funcionario cuestionado.

“Él respondió al correo diciendo a Recursos Humanos que no autorizaba que me dieran a mí, como regidora, esa información, porque supuestamente yo soy un tercero. Dijo cualquier cantidad de cosas que da pena mencionarlas porque era una malacrianza y altanería. Lo que yo pedí era información pública”, detalló Ugalde.

Posteriormente, el Departamento Jurídico del ayuntamiento determinó que la información debía ser entregada a la regidora. Ugalde se disponía a retirar los informes (en formato físico) pero, “horas antes, me llamaron a decirme que la señora alcaldesa había dado la orden de que no me dieran esa información”, explicó la edil de Progreser. No le dieron ningún argumento legal para sustentar la decisión.

Estas negativas motivaron a Ugalde a presentar, en coordinación con los demás regidores, el recurso de amparo mencionado anteriormente. La moción para presentar el recurso fue aprobada por unanimidad.

Juan Diego González, del PLN, aseguró que “podría haber un abuso en el pago de horas extra, porque cuando un funcionario recibe 80 o 100 horas extra al mes, la cosas no están bien. Las horas extra no son para premiar a funcionarios cercanos a un jerarca, son para casos excepcionales y temporales, y cuando esto se vuelve recurrente, ya ahí no hay nada de excepcional”.

Un criterio emitido por el Departamento Jurídico del ayuntamiento, en setiembre del 2022, confirmó que las jornadas extraordinarias “deben ser únicamente en casos excepcionales, temporales, imprevisibles e inimputables al funcionario”. Para González, el actuar de la Alcaldía no cumple con esos requisitos.

“Nosotros no cuestionamos si esas horas extras se trabajaron o no, estamos cuestionando si hay abusos o si se están premiando a algunos funcionarios por tener cercanía con la alcaldesa”, argumentó.

En la misma línea, Diana Corrales, del PAC, criticó que “a nivel legal está fuera de lugar tener a los empleados trabajando tantísimas horas extra. Si hay eventos o compromisos se planifica la semana y se modifican los horarios para que los empleados trabajen su jornada normal. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en la municipalidad”.

Los regidores están a la espera de que la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Carlos entregue un informe sobre esta problemática. Según explicó Vanessa Ugalde, el documento debió ser entregado el 13 de febrero, por lo que está atrasado.

TSE retira credenciales al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba