Alcaldesa de San Carlos niega a regidores informe sobre horas extra de funcionarios

La alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, se niega a entregar a los regidores del Concejo Municipal un informe sobre el pago de horas extra a funcionarios del gobierno local. Así lo denunció el presidente municipal, Juan Diego González, en la sesión de este lunes 16 de enero.

Los regidores solicitaron a la alcaldesa el 12 de diciembre de 2022 que, en un plazo de 10 días, les diera un informe sobre las horas extra que han laborado todos los funcionarios municipales durante los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre.

Según explicó González, quien es regidor por el Partido Liberación Nacional (PLN), esta solicitud se hizo “ante indicios e informaciones que de manera verbal me han remitido algunos funcionarios”.

El regidor alertó que “podría ser que no se le esté dando el uso debido al pago de horas extra, queremos ver si es así o no. Tenemos que fiscalizar que no se preste para una fiesta o para premiar a algunas personas, y eso es lo que queremos descartar o confirmar con el informe”.

No obstante, pasó más de un mes desde que los regidores hicieron su solicitud, el 12 de diciembre de 2022, y Salas aún no entrega el informe.

Ante esta problemática, y por iniciativa de González, el Concejo Municipal aprobó de forma unánime, en la sesión del 16 de enero, la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional bajo el argumento de que la alcaldesa estaría incumpliendo con la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el Código Municipal.

Karol Salas estuvo presente en la sesión del concejo en la que se votó la presentación del recurso de amparo, pero no se refirió al tema.

“Es una lástima que en este Concejo Municipal se tenga que recurrir a un recurso de amparo, porque uno esperaría que se haga cumplir la ley, no solo en el acceso a una pronta respuesta, sino también el deber que tiene la Administración Municipal de cumplir con los acuerdos de este concejo.

“No sé por qué hay reticencia de entregar esta información, no sé por qué la administración no ha enviado la información, ¿qué será lo que le preocupa?”, reclamó González durante la sesión.

La Nación solicitó obtener el criterio de la alcaldesa al reclamo de los regidores; al cierre de edición, no había llegado respuesta.

Juan Diego González es regidor municipal de San Carlos por el Partido Liberación Nacional (PLN). (Captura de pantalla)

Posibles irregularidades en pago de horas extra Copiado!

La regidora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Diana Corrales, reconoció su sorpresa respecto a la cantidad de horas extra que laboran algunos empleados municipales.

La Alcaldía solicitó a los regidores el reforzamiento del presupuesto para el pago de ese rubro, incluyendo un pago de ¢500.000 al funcionario Irving Vega Baltodano, director interino del Departamento de Relaciones Públicas.

“Estamos hablando de una persona (Vega) que trabaja 104 horas extra al mes, cuando un mes promedio debería ser de más o menos 160 horas laboradas. Prácticamente, la persona está haciendo un trabajo adicional. Esto lo que me dicees que se necesitan más personas para cumplir esa función o que la persona está dedicando más horas de tiempo a una tarea en particular”, señaló Corrales.

La regidora subrayó que Vega Baltodano está ganando prácticamente el doble de su salario, puesto que esas 104 horas extra se pagan a un 50% adicional respecto al valor de una hora laboral común.

“Si ustedes sacan la cuenta de 104 horas al mes, esa persona está trabajando en promedio de 12 a 13 horas todos los días, pero el Código de Trabajo establece que las horas extra son para situaciones extraordinarias, no para todos los días, y que pueden ser máximo 12 horas. Esta persona está trabajando más que eso, y están pidiendo más presupuesto”, añadió Corrales.

En esa ocasión, los regidores aprobaron también de forma unánime la realización de un estudio sobre las horas extra laboradas por Vega durante agosto, setiembre, octubre y noviembre.

Regidores cuestionan eficiencia de alcaldesa Salas Copiado!

Recientemente los regidores de San Carlos cuestionaron la eficiencia de la alcaldesa Salas para ejecutar los ¢14.600 millones de presupuesto con los que contó el ayuntamiento en el 2022. En la sesión del 26 de diciembre, el Concejo ordenó a la Auditoría Interna investigar dicha subejecución presupuestaria.