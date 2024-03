Falta de cuórum impide llamar a embajador en México por gestión contra Vanessa Castro

La ausencia de cuatro diputados, en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, impidió votar una moción para llamar a comparecer al embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, por haber contactado al mandatario Rodrigo Chaves con el dueño de una empresa multinacional para perjudicar a la congresista del PUSC, Vanessa Castro.

Se ausentaron de la sesión Ada Acuña, de Progreso Social Democrático (PPSD); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR); Carolina Delgado, de Liberación Nacional (PLN); y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA). En un principio, Acuña sí llegó a la sesión, pero se retiró.

A ello se sumó el hecho de que Vanessa Castro, que es integrante de ese foro, decidió inhibirse de la votación, al considerar que está directamente implicada en el caso. Con su salida, se rompió el cuórum. Solo quedaban cuatro legisladores presentes: Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, del PLN; Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP), y Daniel Vargas, del PPSD.

Según denunció Vanessa Castro el viernes, Rodrigo Chaves ordenó al embajador Pablo Heriberto Abarca contactar al dueño de una empresa multinacional, para que se le cesara un contrato de servicios profesionales que ella tenía en Costa Rica desde hacía 18 años.

Según Castro, Abarca le contó lo sucedido en abril del 2023, cuando ella visitó Ciudad de México junto con otros dos congresistas de la Unidad Social Cristiana (PUSC). El embajador, quien fue diputado por el PUSC en el periodo anterior, no se disculpó; solamente argumentó que acató instrucciones del presidente de la República, dijo la legisladora.

Diputados defienden importancia de llamar a comparecer a Abarca Copiado!

La moción para citar a comparecer a Abarca fue presentada por los congresistas Francisco Nicolás, Dinorah Barquero y Kattia Cambronero. Ellos defendieron la importancia de realizar esta entrevista, pese a que el diputado oficialista, Daniel Vargas, se pronunció en contra.

“Que el presidente solicite a su embajador en México, que es un funcionarios público, que intervenga ante el propietario de un medio de comunicación, para que rompa relaciones comerciales en el ámbito privado con el bufete de la diputada Castro, sinceramente, es un tema que amerita investigarse. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que sus gobernantes rebasen los límites de contención”, advirtió Nicolás.

Para él, estos presuntos acontecimientos ameritan la presencia de Abarca ante la comisión.

Al contrario, el diputado Daniel Vargas afirmó que el testimonio de Abarca no tiene que ver con el fondo de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que es analizar el manejo del dinero del Estado.

“Probablemente, me van a justificar que sí procede, pero yo llamaría a que esta comisión se mantenga dentro de las competencias para las cuales fue creada. Ya tuvimos otros temas que no tocan fondos públicos y acá estamos abriendo un escenario para discutir otro tema que tampoco toca fondos públicos”, declaró Vargas.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, refutó a Vargas, al considerar que el salario de Pablo Heriberto Abarca, así como el uso de los recursos de la embajada, también constituyen gasto público.

Nicolás también habló en defensa de la comparecencia: “Si don Pablo Heriberto Abarca no fuera el embajador en México, no recibiera un salario que se lo pagan los costarricenses, y no destinara su tiempo a esa gestión para entorpecer una relación comercial privada, yo le diría que usted tiene razón, pero en este caso no. Está claro que fue el embajador en funciones de su cargo el que activó este mecanismo. Es traerlo y preguntarle, nada más”.

La diputada Kattia Cambronero reclamó las constantes ausencias de algunos de sus compañeros a la comisión, aunque no especificó a cuáles congresistas se refería. No obstante, manifestó su empatía con la decisión de Castro.

“No es un tema solo de la diputada Ada Acuña, que estuvo por acá, sino de los otros diputados que no vienen a la comisión. Aquí hay diputados que yo nunca veo que participen”, criticó Cambronero.

Al respecto, Dinorah Barquero afirmó que Carolina Delgado estaba ausente con permiso del Directorio Legislativo, mientras que Sofía Guillén ha tenido problemas de salud y estuvo incapacitada la última semana.

La moción para citar a Pablo Heriberto Abarca podrá ser discutida y votada en la próxima sesión de ese foro legislativo.

La Nación publicó el viernes que los diputados del PUSC sabían de la gestión hecha por Rodrigo Chaves en contra de Castro; sin embargo, guardaron silencio.

El sábado, el Comité Ejecutivo Nacional socialcristiano hizo público su repudio y condena ante los actos de intimidación que sufrió Castro. Sin embargo, la cúpula del PUSC omitió mencionar el papel de Abarca en estos acontecimientos.