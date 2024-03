Comité Ejecutivo del PUSC condena intimidación de Rodrigo Chaves contra Vanessa Castro

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hizo público, la noche de este sábado 9 de marzo, su repudio y condena ante los actos de intimidación que presuntamente sufrió la diputada socialcristiana, Vanessa Castro Mora, por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

“El PUSC repudia el acto de intimidación en contra de la diputada Vanessa Castro, en el cual el presidente Rodrigo Chaves, presuntamente, intervino para que una empresa rompiese su relación de servicios profesionales con doña Vanessa”, publicó el partido político.

Según denunció la congresista este viernes, el mandatario ordenó al embajador en México, el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, contactar al dueño de una empresa multinacional para que se le cesara un contrato de servicios profesionales que ella tenía en Costa Rica desde hacía 18 años.

Asimismo, La Nación evidenció que los diputados del PUSC sabían de la gestión hecha por Rodrigo Chaves en contra de Castro; sin embargo, no actuaron y guardaron silencio.

En contraste, el Comité Ejecutivo de la Unidad Social Cristiana afirmó este sábado que acompañaron y apoyaron a la diputada desde hace un año, cuando conocieron de la situación.

“Sin embargo, en su momento, doña Vanessa solicitó discreción, por considerarlo un tema de ámbito personal, por lo que el Comité no hizo un pronunciamiento al respecto”, pronunció la cúpula socialcristiana. El partido político reiteró su rechazo a estas prácticas y expresó su solidaridad con la legisladora.

Este viernes, el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, confirmó que Castro les contó, hace aproximadamente un año, que el mandatario había influenciado para que ella perdiera el contrato que tenía desde hacía 18 años.

Incluso, Pacheco admitió que la diputada le comentó que Chaves influyó al respecto, pero sostuvo no conocer la forma en que ocurrieron los acontecimientos. El jefe de la Unidad enfatizó en que él no se metió mucho en el tema.

El presidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, publicó en la red social X el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional, y negó que el PUSC hubiera callado ante esta situación.

“Respetamos, en su momento, la decisión de doña Vanessa de manejar esto de manera privada”, afirmó Hidalgo.

Agrego que desde el año pasado hemos manifestado nuestra solidaridad con doña Vanessa por los ataques que ha recibido del presidente: https://t.co/0Uc9Vfb73x — Juan Carlos Hidalgo (@jchidalgo) March 10, 2024

El comunicado del Comité Ejecutivo no menciona nada respecto a las gestiones que realizó el exdiputado socialcristiano y actual embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, quien supuestamente puso en contacto a Rodrigo Chaves con la empresa para lograr el cese del contrato de Castro.

El jueves, Vanessa Castro reveló que el gobierno de Rodrigo Chaves vetó su postulación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

“El gobierno, a través de doña Pilar Cisneros, manifestó que estaba vetada y así me lo ha hecho ver mi fracción; mi fracción no ha reaccionado ante eso”, aseveró Castro después de la sesión solemne celebrada por el plenario en San Carlos, este jueves.

“Ya el gobierno me ha vetado en otras oportunidades, desde un punto de vista económico, en mi profesión. Ya no quiero esta segunda vez quedarme callada, porque simplemente no me dio la oportunidad de participar”, dijo la congresista.

Consultada al respecto, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, dijo que estar segura de que lo del veto es falso.

Desde junio del 2023, Castro había denunciado al gobierno por dañar su vida personal para condicionarla.

“Ya no me queda nada que perder, porque lo que se tenía que hacer contra mí se hizo, pero estoy aquí y sigo levantando la cabeza, hablando fuertemente, pidiéndoles a ustedes compañeros diputados, a la misma fracción de Gobierno, que pongan por delante el principio de la democracia”, dijo la diputada.

En esa ocasión, Alejandro Pacheco afirmó que el gobierno de Rodrigo Chaves utiliza la intimidación contra diputados, medios de comunicación y personas de la sociedad civil, cuando estas tienen una posición crítica o contradicen a Casa Presidencial.

Este viernes, diputadas de cuatro partidos calificaron de persecución las gestiones hechas por Chaves contra Castro, y pidieron investigar el uso de recursos públicos para afectar la vida profesional de una legisladora.