Diputada denuncia al Gobierno por dañar su vida particular para ‘condicionarla’

“Ya no me queda nada que perder, porque lo que se tenía que hacer contra mí se hizo, pero estoy aquí y sigo levantando la cabeza, hablando fuertemente, pidiéndoles a ustedes compañeros diputados, a la misma fracción de Gobierno, que pongan por delante el principio de la democracia”.

Esas palabras las pronunció efusivamente la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), ayer en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante el debate reglado sobre la revelación que hizo el empresario Leonel Baruch, accionista de CRHoy, quien dijo que la política oficialista, Pilar Cisneros, le pidió apoyar los intereses del Gobierno para desaparecer al diario La Nación.

Después del debate, este medio consultó a la diputada qué hizo el Gobierno en su contra, con motivo de la frase pronunciada por ella: “Lo que se tenía que hacer contra mí se hizo”.

“Es algo que me reservo por mi condición de abogada”, dijo primero Vanessa Castro.

Luego, agregó: “Profesionalmente, soy abogada y, pues sí, se me ha querido hacer algunos daños particulares, pero siempre he sido muy clara en que, cuando se me ataca como profesional o personalmente, se debe recordar que también están condicionando a una diputada y eso es lo grave del tema, ese modus operandi de condicionarlo a uno y, cuando no pueden despedirlo directamente, porque uno no es planilla de Gobierno, pues entonces buscan otras maneras de socavar o debilitarlo a uno para que no haga sus manifestaciones”.

Agregó que ella tiene su vida personal, su vida profesional y su vida política, y en la profesional su prioridad “es guardar y proteger lo que he cuidado tanto a lo largo de tantísimos años”.

'Aquí lo que tenemos es una planilla, no ministros'

En el debate, la diputada Vanessa Castro dijo sentir el deber de compartir su inquietud sobre el estado actual de la democracia y la “amenaza latente que intenta socavar los cimientos de nuestro sistema político”.

Sobre lo dicho por Baruch, afirmó que esta no es la primera vez que se intenta condicionar a un medio.

“El tema del señor Baruch fue muy claro. Dijo ‘fui llamado para venir a la oficina de la diputada de Pilar Cisneros, para ver si podían conversar con el presidente de la República’.

“Aquí la diputada Pilar Cisneros es un medio tan solo; la diputada Pilar Cisneros está cumpliendo su misión de diputada de Gobierno. Está mediando, como han mediado otros con autoridad también, como han mediado otros para que, al final de cuentas, se cuente lo que el presidente de la República diga y quiera, porque aquí lo que tenemos es planilla, no tenemos ministros, viceministros ni presidentes ejecutivos, tenemos planilla, que hace lo que el presidente de la República quiere”, afirmó Vanessa Castro.

'No es la primera vez'

Adujo que, en el caso de Baruch, al empresario le importa poco “porque no tiene condicionamiento alguno” para hacerle frente al Gobierno, pero insistió en que “lo cierto del caso es que no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que se condiciona un medio de comunicación por el presidente de la República”.

“Solamente que no lo hace primeramente a través de él. Lo hace a través de otras personas y ataca y ataca lo que él no puede controlar, porque no puede controlar a un diputado ni a una persona poderosa. Y como no puede despedirle como sucede con los miembros de la planilla, con todos los respetos para los amigos, porque varios son amigos míos, pero como no puede despedir diputados, como no puede hincar medios de comunicación, lo que hace es buscar la manera y la debilidad para socavarlos.

“No podemos cerrar los ojos ante las amenazas de nuestra democracia. Debemos actuar con valentía y determinación para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Juntos, comprometidos, podemos preservar el legado de Costa Rica como una nación donde la democracia florece y el bienestar de todos sus habitantes está garantizado.

Fue en ese momento cuando dijo que ella ya no tenía que perder porque lo que se tenía que hacer en su contra ya se había hecho y, de inmediato, llamó incluso a los diputados de Gobierno a poner la defensa de la democracia por delante.

“Si nosotros perdemos eso perdemos absolutamente todo. Cuando se trata de socavar la voluntad de una persona o un medio con acciones que no son las correctas, se están atacando los valores cruciales y fundamentales de nuestra patria”, sostuvo Castro.

En otra parte de su discurso, agregó que “el presidente actual ha demostrado un preocupante patrón de comportamiento que podría poner en peligro nuestra democracia”.