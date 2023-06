Debate sobre petición de Cisneros a Baruch: El Gobierno ‘usa la institucionalidad para amenazar’, dicen diputados

Los diputados realizan un debate reglado este miércoles en el plenario de la Asamblea Legislativa, sobre la revelación hecha el lunes por el empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, quien relató que la diputada jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, le pidió apoyar los “intereses del Gobierno” para desaparecer al periódico La Nación.

Los diputados Francisco Nicolás y Ariel Robles, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), sostuvieron que el hecho revelado por Baruch demuestra que el Gobierno está instrumentalizando a las instituciones públicas para golpear a quienes piensan distinto.

“Hoy Zapote usa su institucionalidad para doblar brazos, amenazar y golpear”, dijo Robles.

Sostuvo que Cisneros pidió la reunión a Baruch “para negociar con la prensa, para golpear a otro sector de la prensa” y, mientras eso sucede, “la única que pierde es la democracia”.

Baruch añadió que, en la conversación, Pilar Cisneros le preguntó “qué cosas” podría darle el Poder Ejecutivo “para que haya una actitud benevolente de parte de CRHoy para con el Gobierno, a pesar de que ella conoce, porque estuvo ahí (en CRHoy), que yo no intervengo en el contenido editorial”. Dijo que así lo interpretó, aunque no se trató de algo explícito.

Al respecto, el diputado Robles dijo: “Le ofrecen recursos a cambio de silencio y, si no, castigo. Lo que les molesta es la crítica, les molesta que les digan que no. Vienen por quienes critican, por eso fomentan el odio”.

Francisco Nicolás afirmó que “una prensa pagada es un bastón del dictador y estamos empezando a ver los primeros síntomas reales de un comportamiento dictatorial”.

Dijo que, si Cisneros considera que Baruch mintió, debe acusarlo en los tribunales, pero no lo hace porque el hecho es parte de una “larga cadena de ataques a la prensa nacional que viene desde la campaña cuando usaron el término prensa canalla”.

Mencionó que esa cadena está compuesta de otros hechos, como cuando dijeron que “el enemigo está afuera”, en referencia a la prensa, además de que los periodistas son sicarios. Otros eslabones, continuó, son “sacadas de clavo” como el cierre del Parque Viva e “inventarse el megacaso” contra Leonel Baruch.

“Están instrumentalizado instituciones y ministros para sacadas de clavo”, afirmó Nicolás.

Agregó que, por otro lado, en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) “están armando una agencia de publicidad estatal al mejor estilo totalitario, para hacerle alabanzas al presidente, para que lo adoren con dinero de costarricenses” que podría invertirse en otras cosas, como bonos de vivienda que van en caída.

“Aquí la prioridad es la imagen del presidente y al que se atraviese, le dan”, dijo el legislador.

Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), advirtió de que, en el socialismo, la prensa se alinea a los intereses del Estado; en el sistema autócrata, se alinea o desaparece y, en la dictadura, la prensa no existe. Por ello, considera que la defensa de la libertad de prensa es la defensa de la libertad”.

“No permitamos nunca que las formas autoritarias, que las formas groseras atenten contra la libertad”, afirmó.

El lunes 19 de junio, Baruch declaró bajo juramento, ante los legisladores de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, que la jefa de la bancada oficialista del Progreso Social Democrático (PPSD) lo citó a una reunión, en la Asamblea Legislativa, el lunes 29 de agosto del 2022.

Durante ese encuentro, según relató Baruch “muy lamentablemente, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del Gobierno, entre muchos de los temas que me planteó, me planteó algunos temas que me inquietaron seriamente”.

“El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a CRHoy, coadyuvar con el Gobierno en el amparo que había presentado La Nación por el tema del Parque Viva (el Gobierno cerró ese parque de espectáculos, de Grupo Nación, el 8 de julio), además de que debiera el diario CRHoy apoyar los intereses del Gobierno de que La Nación desaparezca porque, según ella, convenía a los intereses de CRHoy”.

En declaraciones posteriores a la prensa, el empresario dijo que ese pedido fue “claritico”.

