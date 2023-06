Diputados aprueban debate sobre petición de Pilar Cisneros a Leonel Baruch

De forma unánime, con 47 votos a favor, el plenario legislativo aprobó hoy efectuar un debate reglado sobre la revelación hecha el lunes por el empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, quien relató que la diputada jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, le pidió apoyar los “intereses del Gobierno” para desaparecer al periódico La Nación.

El debate se efectuará el miércoles a partir de las 2:45 p. m. Los legisladores aprobaron una moción para discutir lo acontecido en la sesión de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral.

Leonel Baruch reveló las solicitudes que le planteó la diputada Pilar Cisneros en una reunión privada

En ese foro, Baruch relató que Pilar Cisneros lo citó a una reunión, en la Asamblea Legislativa, el lunes 29 de agosto del 2022.

Bajo juramento, el empresario dijo que, en el encuentro, “muy lamentablemente, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del Gobierno, entre muchos de los temas que me planteó, me planteó algunos temas que me inquietaron seriamente.

“El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a CRHoy, coadyuvar con el Gobierno en el amparo que había presentado La Nación por el tema del Parque Viva (el Gobierno cerró ese parque de espectáculos, de Grupo Nación, el 8 de julio), además de que debiera el diario CRHoy apoyar los intereses del Gobierno de que La Nación desaparezca porque, según ella, convenía a los intereses de CRHoy”.

LEA MÁS: Leonel Baruch revela que Pilar Cisneros le pidió ayuda para desaparecer a ‘La Nación’

En aquel momento, la Sala IV estudiaba un recurso de amparo interpuesto por periodistas de La Nación en contra del cierre del Parque Viva, acción que fue declarada con lugar en octubre cuando los magistrados concluyeron que se trató de una desviación ilegítima del poder en contra de la libertad de expresión para afectar al medio de comunicación.

Baruch dijo que, según interpretó en el transcurso de la conversación, Cisneros también le consultó, no de forma explícita, “qué cosas” podría darle el Poder Ejecutivo “para que haya una actitud benevolente de parte de CRHoy para con el Gobierno, a pesar de que ella conoce, porque estuvo ahí (en CRHoy), que yo no intervengo en el contenido editorial”.

En la misma sesión del lunes, Pilar Cisneros retó a Baruch a someterse a un detector de mentiras. Dijo que no había testigos de la reunión, pero que lo que ella le pidió fue trabajar por el bien del país.

Agregó que el empresario llegó a “mentir” y negó que ella hubiese solicitado atacar a La Nación.

Leonel Baruch le aceptó el reto de someterse al detector de mentiras, pero pidió incluir al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

LEA MÁS: Baruch acepta a Cisneros reto del detector de mentiras: ‘Sí me apunto’

En el debate reglado del miércoles, los diputados de Liberación Nacional (PLN) dispondrán de 20 minutos, los de Progreso Social Democrático (PPSD) de 11 minutos y los de la Unidad Social Cristiana (PUSC), de diez minutos.

En tanto, la fracción Nueva República (PNR) tendrá siete minutos y tanto la del Liberal Progresista (PLP) como la el Frente Amplio (FA), seis minutos cada una.