Leonel Baruch revela que Pilar Cisneros le pidió ayuda para desaparecer a ‘La Nación’

El empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del Banco BCT y del medio de comunicación CRHoy, reveló este lunes que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió apoyar los intereses del Gobierno para que el periódico La Nación desapareciera.

El planteamiento se lo hizo en una reunión que ambos sostuvieron el 29 de agosto del 2022, en la Asamblea Legislativa, por solicitud de Cisneros.

Leonel Baruch asegura que Pilar Cisneros le pidió aliarse con el Gobierno

Bajo juramento, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, Baruch dijo esta mañana:

“Muy lamentablemente, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del Gobierno, entre muchos de los temas que me planteó, me planteó algunos temas que me inquietaron seriamente.

“El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a CRHoy, coadyuvar con el Gobierno en el amparo que había presentado La Nación por el tema del Parque Viva (por el cierre del parque de espectáculos propiedad de Grupo Nación), además de que debiera el diario CRHoy apoyar los intereses del Gobierno de que La Nación desaparezca porque, según ella, convenía a los intereses de CRHoy”.

Sobre cómo se produjo la reunión, recordó que le enviaron un mensaje para saber si estaba dispuesto a reunirse con la diputada jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Finalmente, la reunión se realizó solo con Pilar Cisneros.

'No estuve dispuesto a hacer semejante cosa'

El empresario relató a los diputados que él rechazó ese planteamiento.

Pilar Cisneros estaba presente en la sesión en la que Leonel Baruch se refirió a lo sucedido en una reunión con ella. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

“Como se lo expliqué a doña Pilar, yo soy creyente de beneficiar la competencia, jamás de destruir al competidor, de manera que no estuve dispuesto a hacer semejante cosa”, manifestó Baruch. Agregó que a la diputada “evidentemente no le gustó (su respuesta) y siguió con otros temas”.

Baruch agregó que, en la conversación, Cisneros también le preguntó “qué cosas” podría darle el Poder Ejecutivo “para que haya una actitud benevolente de parte de CRHoy para con el Gobierno, a pesar de que ella conoce, porque estuvo ahí (en CRHoy), que yo no intervengo en el contenido editorial”. Dijo que así lo interpretó, aunque no se trató de algo explícito.

En ese momento, sostuvo Baruch, le recordó a Cisneros que, como accionista de ese medio de comunicación, no interviene en la línea editorial.

“Yo le expliqué, además, de que yo no tengo negocios con el Gobierno. No necesito nada, no me pueden dar nada, no dependo de concesiones, de licitaciones; no dependo de ninguna cosa de esas”, continuó.

De acuerdo con el empresario, Cisneros le dijo que ella conversaría con el presidente Chaves para saber si quería reunirse con él, pero “la reunión no se dio porque el presidente no quiso que se diera”.

Cisneros negó ofrecimientos

Durante la comparecencia, la diputada Pilar Cisneros negó dichos ofrecimientos. Sostuvo que solo le planteó al empresario “apoyar al país”

“Pensé que Leonel Baruch era un caballero, pero ya veo que no. ¿Saben qué les pedí compañeros, mirándolos a los ojos? Aapoyar al país, sacar al país adelante. La hice aquí porque no hay nada que esconder”, manifestó Cisneros.

Más adelante, en la sesión, dijo que retaba a Baruch a una comparecencia con detector de mentiras para ver quién dice la verdad. Negó que ella hubiese solicitado atacar a La Nación. Dijo tener mensajes de Whatsapp, en donde lo que pide es ayuda para el país.

Información en desarrollo.