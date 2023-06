Baruch acepta a Cisneros reto del detector de mentiras: ‘Sí me apunto’

Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT, le aceptó a la diputada Pilar Cisneros, jefa del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el reto de someterse a un detector de mentiras.

Cisneros le lanzó el desafío después de que, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, Baruch reveló que ella le pidió apoyar “los intereses del Gobierno” para desaparecer al periódico La Nación. Según dijo el empresario este lunes, la solicitud se produjo durante una reunión sostenida el 29 de agosto.

Leonel Baruch acepta ir a detector de mentiras con Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros

Cisneros se molestó, le dijo varias veces que ella lo consideraba un caballero, pero que ahora cree que no lo es. Agregó que no había testigos de la reunión, pero le lanzó al empresario el reto de someterse al detector para ver quién dice la verdad y quién dice mentira.

Casi al final de la comparecencia, Baruch manifestó: “Quiero responderle a doña Pilar y recordarle que, aunque no le parezca ahora, soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe ni de su circo, y no lo seré jamás.

“El tema del reto que me hace, con un detector de mentiras, es interesante, pero podríamos ser varios ahí; que traiga a don Nogui Acosta y al presidente de la República. Así nos juntamos todos con un montón de cables y vemos quién dice la verdad y la mentira, incluyendo a doña Pilar.

“A eso sí me apunto, es un circo bonito, si eso es lo que les gusta, el circo”, manifestó el presidente de CRHoy.

Consultada por los reporteros legislativos, la jefa del oficialismo insistió en que lo denunciado por Baruch es “tan mentira, que yo me atrevo a retarlo a una comparecencia pública, cada uno con un detector de mentiras”.

Sobre la revelación hecha por Baruch, la política dijo: “Evidentemente yo no lo dije. He trabajado en La Nación 14 años y en Teletica, 22: lo menos que Pilar Cisneros quiere es que falte un medio de comunicación en este país. Cuantos más tengamos, mejor. Es absolutamente falso”.

La diputada, quien también laboró en CRHoy cuando ejerció como periodista, señaló que, si hubiera querido hacer con Baruch una reunión privada, no habría sido “tan idiota” de realizarla en su despacho de la Asamblea y dejar registro.

La jefa de Progreso Social Democrático aseguró que ella lo que le planteó es que trabajaran juntos por el país, “ayudémonos” y que hicieran una cobertura equilibrada.

“Si el señor Baruch es un caballero y no quiere seguir mintiendo, eso es lo que debería decir, porque es exactamente lo que le dije. No es un caballero, es un mentiroso”, alegó Cisneros. Ella también adujo que en la reunión hablaron sobre los medios en general.

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, sugirió a la oficialista que, en vez de recurrir a un detector de mentiras, mejor procediera con una demanda contra Baruch si considera que está mintiendo.

La legisladora manifestó que no llevaría el tema al Ministerio Público como denuncia por difamación, porque no tuvo testigos de la conversación, y no quedó grabada. “Si él la hubiera grabado, me encantaría que se la pusiera a ustedes”, aseveró.

Baruch aseguró que la reunión que sostuvo con Cisneros fue bastante compleja desde el punto de vista del entendimiento político y muy desafortunada.

Aseguró que el planteamiento de la diputada oficialista sobre La Nación fue “claritico”, en el sentido de que CRHoy hiciera una coadyuvancia en la Sala Constitucional, apoyando la tesis del Gobierno a favor del cierre del Parque Viva, propiedad de Grupo Nación.

La reunión se produjo en momentos en que se discutía un recurso de amparo interpuesto por periodistas de este diario en contra de la decisión de la administración, la cual luego fue anulada por tratarse de una violación a la libertad de expresión.

Advierte 'ataque despiadado' al Poder Judicial

Leonel Baruch, en una declaración final, dijo que “no es de extrañar que, continuando este Gobierno con el libreto del dictador (Hugo) Chaves de Venezuela, estemos a las puertas de un ataque despiadado contra el Poder Judicial basado en falsedades y artimañas modernas de la desinformación”.

Advirtió de que, luego, el Poder Ejecutivo seguiría el ataque contra la Asamblea Legislativa y contra la democracia, por lo que sostuvo que es pertinente actuar ya.

Expresó que Costa Rica está en riesgo y que el camino seguido por este Gobierno es distinto “al que nos ha caracterizado como un país pacífico, de convivencia y solidaridad”.

Según declaró, hoy se utiliza la mentira como arma contra quienes “no comulgan con los intereses oscuros del Gobierno” y ello enturbia la imagen del país.

Advirtió de que la persecución y la intimidación buscan sembrar miedo, lo que caracteriza a las autocracias y dictaduras.

“La desinformación y la mentira se constituyen en uno de los peores ataques a la vida democrática.

“La mentira abierta, cuando proviene de un jerarca, es el cáncer más peligroso que envenena a la ciudadanía”, dijo al tiempo que señaló que hay un interés por crear polarización con falsedades.

“Negar la verdad, como sucede en este Gobierno, es atacar los derechos fundamentales”, afirmó Baruch.